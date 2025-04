Cos’è la casa funeraria e perché è diventata fondamentale

La casa funeraria è un fenomeno in crescita in Italia: importata dagli Stati Uniti, è sempre più richiesta da chi vuole dire addio ad un caro defunto

Fonte: iStock Photos Casa funeraria

Negli ultimi anni la casa funeraria è diventata un elemento essenziale per chi sta affrontando un lutto e desidera dare l’ultimo saluto al defunto. Originario degli Stati Uniti, questo servizio si è diffuso velocemente in tutta Europa e nel mondo, andando incontro alle necessità delle famiglie e all’esigenza, sempre più forte, di organizzare al meglio l’ultimo commiato.

Se in passato erano le case i luoghi in cui veniva allestita la camera ardente, oggi parenti e amici preferiscono scegliere un posto che garantisca riservatezza, lo spazio giusto e i comfort di cui si ha bisogno. Un passo importante per affrontare senza ulteriori difficoltà e impegni un momento già di per sé molto duro e doloroso.

Pensiamo infatti ad una famiglia che vuole dare l’ultimo saluto ad una persona scomparsa. L’ultima cosa che desidera è trovarsi in una stanza fredda di un ospedale, in un luogo asettico e inospitale. Anche le case sono poco adatte ad accogliere parenti e amici, spesso per via degli spazi ristretti che possono causare sovraffollamento e scomodità in un momento in cui i parenti dovrebbero avere meno pensieri possibile.

L’importanza della casa funeraria: cos’è la funeral home

Solitamente la cerimonia funebre avviene qualche giorno dopo la scomparsa e il più delle volte il commiato avviene nel dolore generale, in modo confuso e frettoloso, poco prima del funerale, in luoghi che spesso non sono adeguati alle reali esigenze emotive.

La casa funeraria nasce proprio dalla necessità di fornire degli ambienti che garantiscano la privacy di cui parenti e amici hanno bisogno, rispettando le modalità, le tempistiche e le richieste legate a ciò che sentono in quel momento.

Un luogo che, oltre alla camera ardente, dispone di una sala del commiato per celebrare qualsiasi rito e di diverse aree dove poter bere o mangiare qualcosa durante la lunga veglia. Da questo punto di vista la casa funeraria può essere vista come un posto in cui amici, conoscenti e parenti possono sentirsi davvero a proprio agio.

Un ambiente confortevole e intimo in cui è possibile anche organizzare riti di commiato prima che la bara venga definitivamente chiusa e sigillata per la cremazione o la sepoltura. Nella casa funeraria vige il totale silenzio e il rispetto, per un addio che sia solenne e che consenta di regalare, almeno in parte, un po’ di pace e di serenità a chi ha perso una persona cara.

I parenti infatti hanno la possibilità di fare alcune richieste e di accordarsi con i professionisti per rispettare alcune volontà, allestendo la casa funeraria in base alle proprie esigenze.

L’obiettivo finale è quello di mettere a disposizione di parenti, amici e conoscenti un luogo in cui trovare in parte conforto e sentirsi a proprio agio nell’ultimo saluto.

Come funziona la casa funeraria

Ma come funziona la casa funeraria in concreto? Per scegliere questo servizio basta che la famiglia del defunto lo richieda all’agenzia di pompe funebri. Casa Funeraria Ferrara, ad esempio, mette a disposizione i suoi spazi per chiunque cerchi un luogo intimo, riservato e confortevole in cui dare l’ultimo commiato alla persona scomparsa.

Presente a Mortara, Vigevano e ora anche in provincia di Pavia, è l’ambiente perfetto in cui dare l’ultimo commiato a qualcuno che si amava, celebrando il ricordo del defunto in modo sereno e rispettoso. La casa funeraria è costituita da quattro suite funebri, dotate di un’area living e di una camera ardente. Sono fornite di tutto il necessario per accogliere parenti e amici, consentendo di organizzare riti di qualsiasi religione oppure laici nella Sala del Commiato.

La Sala del Commiato – come anticipato – è accessibile anche a tutti i professionisti delle agenzie funebri che si trovano nelle zone limitrofe, per offrire ai clienti un servizio che sia distintivo e caratterizzato da grandissima cura.

Qui le famiglie e le persone che vogliono dire addio al defunto possono riunirsi in raccoglimento, celebrandone davvero il ricordo, senza fastidi e interruzioni, in un ambiente rispettoso e in cui prendersi cura l’uno dell’altro, nel dolore, ma anche nella commozione.

In questi momenti inoltre il personale è sempre presente per offrire supporto. Lo staff è discreto, ma anche in grado di intervenire in qualsiasi momento per andare incontro alle esigenze e alle necessità della famiglia del defunto.