Fonte: ANSA L'influencer e imprenditrice Chiara Ferragni

Non si ferma la fuga dei brand da Chiara Ferragni. Dopo l’addio di Safilo, Coca Cola e le Cartiere Paolo Pigna, anche Pantene avrebbe deciso di interrompere la collaborazione con l’influencer, ancora una volta alle prese con le ripercussioni sulla sua immagine per l’accusa di truffa aggravata in merito alla vicenda giudiziaria legata al pandoro Balocco. Per la campagna di lancio di un nuovo prodotto, infatti, il colosso del beauty avrebbe scelto un’altra bionda, la 40enne modella israeliana Havi Mond.

L’addio di Pantene a Chiara Ferragni

La collaborazione tra Chiara Ferragni e Pantene dura dal 2014, quando l’azienda aveva scelto l’influencer come una delle sue brand ambassador, con la quale aveva anche realizzato articoli personalizzati oltre agli spot lanciati sfruttando il seguito social della 36enne. Insieme all’imprenditrice digitale, inoltre, la multinazionale di prodotti per capelli aveva lanciato il concorso “Forti insieme” a sostegno delle startup guidata da donne imprenditrici e aveva messo in piedi altri “progetti a forte impatto sociale”.

Pantene avrebbe ceduto infine all’ondata di commenti negativi sui social e alle pressioni sulla cessazione della collaborazione con Chiara Ferragni. Come ricordato dal Corriere della Sera, già a marzo in occasione dell’evento di lancio della nuova linea di prodotti, l’imprenditrice non appariva tra i volti della campagna promozionale insieme ad attrici e influencer come Alessandra Mastronardi, Cristiana Capotondi, Clotilde Esposito, Ginevra Ferro, Angietutorials e Rosa di Grazia.

La presa di distanza del brand svizzero nei confronti di Chiara Ferragni rischia di avere conseguenze ulteriori sui bilanci di Fenice, la società che gestisce il marchio dell’influencer, dopo gli ultimi precedenti dell’interruzione delle collaborazione con Pigna, dello spot ritirato da Coca Cola e dell’esclusione dal Cda di Tod’s da parte dei Della Valle.

Si tratterebbe dell’ennesimo colpo agli affari dell’imprenditrice digitale, sebbene la sua stessa azienda abbia recentemente precisato “di non aver riscontrato fino a metà dicembre 2023 alcuna contrazione del proprio fatturato, con la conseguenza che i dati di bilancio 2023 risentono solo in parte dell’eventuale diminuzione delle vendite” mentre per quanto riguarda il fatturato del 2024, Fenice ha specificato “di operare in più Paesi le cui performance sono state solo parzialmente impattate dagli eventi di dicembre ’23. Oggi, all’inizio del secondo quadrimestre 2024, la Società sta lavorando per ottenere i migliori risultati possibili entro la fine dell’anno corrente, nel medesimo spirito di sempre”.

Chi è Havi Mond

L’addio tra Pantene e Chiara Ferragni sarebbe stato nell’aria già da tempo, ma avrebbe trovato adesso conferma dalla pubblicazione da parte di Havi Mond sulla propria pagina Instagram delle prime immagini della nuova campagna pubblicitaria.

La modella israeliana 40enne ha già alle spalle una lunga carriera da testimonial in pubblicità per brand di livello internazionale come Chanel, Calvin Klein, Ralph Lauren, James Lakeland, Yves Saint Laurent, French Connection, Armani Jeans, Laura Ashley, Toni & Guy e Asos.

In una passata intervista a People, la modella aveva parlato della pressione sull’aspetto fisico subita da chi fa il suo lavoro: “La pressione di essere magra a tutti i costi? C’è sempre perché il mio lavoro è basato sul mio aspetto, ma non seguo diete. Cerco solo di non mangiare troppo cibo spazzatura. Mangio sano, pesce e verdure”.