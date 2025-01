Cecilia Sala è stata liberata, perché e cosa succede ora con l’Iran

Fonte: Ansa La giornalista italiana Cecilia Sala

Cecilia Sala è stata rilasciata ed è in volo per tornare in Italia. L’aereo con a bordo la giornalista arrestata e detenuta per giorni nel carcere iraniano di Evin è decollato in mattinata da Teheran. Atterrerà a Ciampino nel pomeriggio, intorno alle 15:30.

Il governo italiano ha già celebrato la liberazione della reporter 29enne come un grande risultato diplomatico del nostro Paese. In realtà dietro ci sono dinamiche di potenza, che chiamano in causa Stati Uniti e Iran.

Notizia in aggiornamento…