Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

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Le ondate di calore estremo stanno già producendo effetti economici rilevanti in Europa. Temperature record, siccità, incendi e bassi livelli dei fiumi stanno colpendo energia, trasporti, agricoltura, turismo e bilanci pubblici. Secondo le stime citate da economisti e accademici, l’impatto complessivo sull’economia europea si misura già in centinaia di miliardi di euro. Il problema, però, non riguarda solo i danni immediati. I costi potrebbero aumentare negli anni successivi, perché gli eventi estremi generano effetti a catena su produzione, prezzi, investimenti e conti pubblici. L’Europa è il continente in cui il clima sta cambiando più rapidamente. Per questo le conseguenze economiche del caldo non sono più considerate un rischio futuro, ma un fattore già presente nella vita di imprese, famiglie e governi.

Caldo estremo, perché il 2026 preoccupa gli economisti

Il 2026 viene indicato come un anno particolarmente critico per la presenza simultanea di più eventi estremi. “Ciò che rende il 2026 particolarmente preoccupante dal punto di vista economico è la presenza di molteplici episodi di eventi estremi”, ha spiegato Sehrish Usman, economista dell’Università di Mannheim.

Ondate di calore, siccità e incendi si stanno verificando nello stesso periodo e spesso nelle stesse aree. Questo amplifica l’impatto sui territori e rende più complessa la gestione delle emergenze. Il caldo riduce la produttività, aumenta i rischi per la salute e costringe aziende e amministrazioni a sostenere spese aggiuntive. A questi costi si sommano quelli legati allo spegnimento degli incendi, alla protezione delle infrastrutture e alla riduzione dei consumi energetici nei momenti di maggiore pressione.

Trasporti fluviali ed energia: il nodo dei fiumi

Il Reno e il Danubio, arterie fondamentali per il trasporto di merci, sono stati penalizzati dai bassi livelli dell’acqua. Quando i fiumi non sono abbastanza profondi, le imbarcazioni devono viaggiare con carichi ridotti oppure interrompere le tratte, facendo aumentare i costi logistici. Secondo le stime di ING, il blocco del traffico sul Reno potrebbe ridurre il Pil della Germania di 0,3 punti percentuali quest’anno.

Il problema riguarda anche il settore energetico. I fiumi sono utilizzati per il raffreddamento di centrali nucleari e termiche. Con acqua più calda e livelli più bassi, diversi impianti hanno dovuto ridurre o sospendere la produzione. La banca ungherese MBH stima che ogni settimana di stop della principale centrale nucleare del Paese possa tradursi in una contrazione del Pil di 0,1 punti percentuali.

I danni del caldo all’agricoltura

Il caldo estremo e la siccità colpiscono anche i raccolti. Le stime agricole sono state riviste al ribasso, con perdite già indicate per colture raccolte più tardi, come mais e girasole. A luglio, secondo la fonte, queste produzioni avevano già registrato un calo del 6-7%. In Francia la siccità ha inciso sui raccolti di cereali, mentre in Lituania le coltivazioni danneggiate o distrutte dagli eventi estremi estivi sono state stimate in 50mila ettari. Solo nel mese di luglio, gli agricoltori lituani avrebbero subito perdite per 6 milioni di euro a causa di tempeste e piogge.

Il calo della produzione agricola può riflettersi sui prezzi alimentari. Secondo Maximilian Kotz, ricercatore presso il Centro di supercalcolo di Barcellona, gli effetti delle temperature estreme sui prezzi del cibo sono più evidenti nelle zone già calde, quindi soprattutto nell’Europa meridionale.

Italia tra i Paesi più esposti

Spagna, Francia e Italia sono indicate tra le economie più esposte. Secondo Allianz, i cambiamenti climatici potrebbero tagliare la crescita del 5-7% entro il 2030 nei Paesi più vulnerabili, tra cui proprio Spagna, Francia e Italia. L’impatto riguarda anche il turismo. Le temperature molto elevate possono modificare le abitudini dei viaggiatori, riducendo i picchi estivi nelle località più calde e spostando parte della domanda verso il Nord Europa o verso altri periodi dell’anno. Questo cambiamento può avere conseguenze per alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari e attività legate alla stagione estiva.

Il peso sui bilanci pubblici

Il caldo estremo incide anche sulle finanze degli Stati. Da un lato diminuisce la produzione e quindi può calare il gettito fiscale. Dall’altro aumentano le spese per emergenze, incendi, infrastrutture, sanità e adattamento climatico. Secondo una nota di Allianz, le conseguenze fiscali pesano di più sulle economie meno in grado di assorbirle. La riduzione del gettito annuo legata alla perdita di produzione potrebbe arrivare all’1,8% in Francia e all’1,3% in Italia e Spagna. Heather Grabbe, ricercatrice senior del think tank Bruegel, ha osservato che molti Paesi si affidano ancora troppo a risposte di emergenza improvvisate, spesso costose e poco efficienti.

Il problema si inserisce in un quadro già complesso: molti governi europei devono fare i conti con debiti elevati, spese per la difesa, transizione energetica e investimenti necessari per rendere più resistenti infrastrutture e sistemi produttivi.