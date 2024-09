Boeing, lavoratori in sciopero dopo 16 anni: si teme la carenza globale di aerei di linea

La sciopero di Boeing potrebbe aggravare la carenza globale di aerei

Dopo 16 anni, i lavoratori del costruttore di aerei statunitense Boeing sono in sciopero dopo aver respinto a larga maggioranza un accordo contrattuale. La protesta, iniziata venerdì, ha portato all’interruzione della produzione del 737 MAX, considerato il modello di punta dell’azienda.

Lo sciopero dei lavoratori di Boeing

Si tratta della prima agitazione sindacale nella storia dell’azienda dopo 16 anni. La protesta, che ha coinvolto più di 30mila lavoratori, è nata in seguito alla decisione del 94,6% dei dipendenti di respingere l’accordo provvisorio con i sindacati, secondo l’International Association of Machinists and Aerospace Workers.

Lo sciopero è stato votato dal 96% degli addetti alla produzione, una percentuale che supera la maggioranza dei due terzi necessaria per autorizzare l’agitazione. In seguito alla decisione, i dipendenti hanno iniziato a lasciare il lavoro, bloccando la produzione degli aerei, compreso il 737 MAX, il più venduto.

Il contratto quadriennale offerto da Boeing, che includeva un aumento salariale del 25% (contro il 40% chiesto dai lavoratori), miglioramenti alle pensioni e alle assicurazioni sanitarie, oltre alla garanzia di costruire il nuovo aereo a Seattle, non è stato sufficiente a soddisfare le richieste dei lavoratori.

La frustrazione per le precedenti concessioni e per una serie di problemi aziendali, tra cui licenziamenti e lo spostamento di parte della produzione, hanno portato ad agitazioni del personale. “Si tratta di lottare per il nostro futuro”, ha affermato il presidente del distretto 751 dell’Iam, Jon Holden. “Torneremo al tavolo ogni volta che potremo per andare avanti sui temi che i nostri membri ritengono importanti”.

La carenza globale di aerei di linea

Lo sciopero potrebbe aggravare la carenza globale di aerei di linea. Le compagnie aeree, le cui scorte sono ridotte a causa dell’indisponibilità dei pezzi di ricambio, dei problemi di reclutamento nel settore e del sovraccarico delle officine di manutenzione, fanno sempre più fatica a soddisfare la domanda crescente.

“Boeing è un’azienda di importanza sistemica per l’aviazione globale. Uno sciopero potrebbe avere un impatto sui livelli di produzione, il che potrebbe sicuramente aggravare alcune delle carenze di fornitura che si verificano attualmente sul mercato”, ha affermato alla Reuters Ross O’Connor, direttore finanziario della società di leasing irlandese Avolon.

Come affermato da dirigenti e analisti del settore, la carenza degli aerei di linea ha portato le compagnie ad aumentare le tariffe aeree e a far volare più a lungo i vecchi jet, con un numero sempre più basso di velivoli in deposito. “La mia opinione è che (le tariffe medie) aumenteranno e quando i prezzi dei biglietti saliranno, allora, a parità di altre condizioni, si avranno livelli di traffico più bassi”, ha affermato alla Reuters l’economista dell’aviazione Adam Pilarski, vicepresidente senior della società di consulenza AVITAS.

Negli ultimi 15 anni, l’età media degli aerei è diminuita, grazie agli investimenti delle compagnie in nuovi jet più efficienti dal punto di vista energetico, favoriti dai bassi tassi di interesse. Tuttavia, questa tendenza si è invertita nell’ultimo periodo. Secondo i dati di Cirium, infatti, l’età media della flotta, scesa a 9,1 anni durante la pandemia, è ora risalita a 11,3 anni e continua a crescere.