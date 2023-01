Eurospin e Conad aprano l’anno con nuove assunzioni: i profili ricercati

Fonte: 123RF Conad e Eurospin assumono

Nuovo anno, nuove assunzioni, Eurospin e Conad cercano personale da inserire in tutta Italia: di seguito i profili ricercati e le posizioni aperte, sia per laureati che per diplomati.

Di seguito, le modalità per candidarsi e essere chiamati per un colloquio.

Conad cerca personale: le posizioni aperte

Conad è attualmente alla ricerca sia di professionisti da inserire nella sede principale del Consorzio sia di giovani – anche diplomati – da avviare all’attività presso i punti vendita.

Nello specifico, le posizioni aperte presso la sede di Lavis (TN) al momento sono le seguenti:

Analista funzionale in ambito IT

Il candidato verrà inserito nel progetto di trasformazione digitale del gruppo che prevede come punto di partenza l’installazione dell’ERP SAP S/4 relativamente ai moduli di amministrazione e controllo di gestione, nonché alle successive attività di integrazione con altre soluzioni SAP e non solo. Il suo compito sarà quello di governare e garantire il funzionamento delle applicazioni e degli scenari relativi alla contabilità, controllo di gestione e tesoreria in ambito SAP, customizzare le soluzioni SW ed un corretto dialogo con i fornitori di servizi IT e occuparsi delle interazioni tra i processi in ambito supply chain e quelli in ambito contabile e controlling. Inoltre, l’analista dovrà essere in grado di collaborare attivamente nella preparazione e sensibilizzazione dei collaboratori dell’azienda per i cambiamenti derivanti dall’introduzione di SAP anche attraverso formazione, assistenza personalizzata e condivisione problematiche operative. Supporto di primo e secondo livello sulle applicazioni del proprio ambito.

Riordinatore aria ufficio acquisti

Per cui è richiesta conoscenza del pacchetto Office e preferibile esperienza precedente presso un ufficio acquisti GDO.

Capoturno reparto freschi

Il candidato, deve avere esperienza pregressa di gestione delle persone ed esperienza di magazzino. Si occuperà di gestire le risorse operative nel proprio turno di appartenenza, composto da circa 20 persone nel reparto freschi e supportarle operativamente nelle attività di preparazione della merce. Requisiti: Il candidato ideale è una persona dinamica e possiede diploma tecnico o equivalente percorso formativo ed esperienza in ambito magazzino e logistica, meglio se in ambito alimentare. Si richiede un’esperienza di almeno 3 anni nel ruolo preferibilmente nell’industria alimentare ed un pregresso significativo nella gestione di team di persone strutturato per turni. Indispensabile attitudine al lavoro in autonoma e marcata predisposizione nella gestione del proprio team, degli obiettivi affidategli e proattività nella soluzione dei problemi. Buone conoscenze dei principali pacchetti informatici, sistemi WMS, pacchetto Office che sistemi ERP costituiscono un plus importante per la selezione.

Addetto segreteria/centralino

Sul sito Conad, inoltre, c’è la possibilità di inviare la propria candidatura per lavorare direttamente in negozio. Di seguito le sedi per cui è possibile inviare il proprio cv (qui i consigli per scriverne uno efficace):

ABRUZZO: Chieti -L’Aquila – Pescara – Teramo

MARCHE: Ascoli Piceno – Macerata

MOLISE: Campobasso – Isernia

PUGLIA: Bari – Brindisi – Foggia – Lecce Taranto

BASILICATA: Matera – Potenza

LOMBARDIA: Bergamo – Brescia – Como – Cremona – Lecco – Lodi – Mantova – Milano – Pavia – Sondrio – Varese

EMILIA ROMAGNA: Parma – Piacenza – Reggio Emilia

MARCHE: Ancona – Pesaro – Urbino

VENETO: Belluno – Padova – Rovigo – Venezia

EMILIA ROMAGNA: Forlì – Cesena – Ravenna – Rimini

FRIULI VENEZIA GIULIA: Gorizia – Pordenone – Trieste – Treviso – Udine

TRENTINO ALTO ADIGE: Bolzano – Trento

VENETO: Verona – Vicenza

CAMPANIA: Avellino – Benevento – Caserta – Napoli – Salerno

CALABRIA: Cosenza – Catanzaro – Crotone – Reggio Calabria – Vibo Valentia

LAZIO: Frosinone – Latina – Rieti – Roma – Terni

UMBRIA: Perugia

PIEMONTE

VALLE D’AOSTA

LIGURIA

EMILIA ROMAGNA: Modena – Bologna – Ferrara

TOSCANA

LAZIO: Roma – Viterbo

LOMBARDIA: Mantova

SARDEGNA

Eurospin assume in tutta Italia: le posizioni aperte

Posizioni aperte negli uffici e nei punti vendita di tutta Italia anche in Eurospin.

Nello specifico, per la sede di San Martino Buon Albergo (Verona) l’azienda ricerca:

INTERNAL AUDITOR;

IMPIEGATA/O SEGRETERIA COMMERCIALE – SAN MARTINO BUON ALBERGO;

TECNOLOGO ALIMENTARE;

ASSISTENTE BUYER;

IMPIEGATO/A UFFICIO BILANCI;

HR RECRUITER.

Per la sede amministrativa di Catania, invece, Eurospin ha pubblicato un annuncio di lavoro per l’assunzione di HR RETAIL RECRUITER SPECIALIST, mentre per le sedi di Magione (provincia di Perugia) e Aprilia (Roma) si cercano rispettivamente: un JUNIOR HR RETAIL RECRUITER e un Impiegata/o ufficio manutenzione.

Più di 30 annunci, nel solo mese di gennaio 2023, riguardano invece le posizioni aperte come addetti alle vendite presso i punti vendita Eurospin (sparsi in tutta Italia). Da Milano a Barletta, passando da Bergamo, Bracciano e Roma, la selezione abbraccia quasi tutto il territorio, da nord a sud: qui gli annunci pubblicati. In questi casi è spesso richiesto il solo possesso del diploma, per alcune posizioni è richiesto un certo grado di esperienza o di specializzazione. Sul sito dell’azienda, comunque, resta aperta la possibilità di inviare – in qualsiasi periodo dell’anno – la propria candidatura spontanea (qui la guida su come fare).