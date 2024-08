Fonte: Getty Images Le tende del Grand Stade Hassan II: sarà lo stadio più grande del mondo.

Gli stadi sono più di semplici arene sportive. Luoghi di ritrovo per tifosi e appassionati di calcio sono anche e soprattutto simbolo dell’orgoglio di migliaia di persone, a volte di intere nazioni. Ognuno racconta una storia fatta di trionfi e sconfitte, momenti indimenticabili, gioie e dolori che trascendono la fede calcistica. La loro capienza non è solo un numero, ma è simbolo di prestigio delle squadre che ci giocano.

Gli stadi più grandi del mondo sono vere e propri simboli nazionali, in cui storia e cultura si intrecciano. In Brasile il Maracanã è sinonimo del calcio stesso, in Europa stadi come il Camp Nou di Barcellona e il Wembley di Londra sono diventati templi del pallone. Sono scenario di grandi eventi, concerti e maratone benefiche, nonché punti di riferimento delle principali città. Vediamo quali sono i più capienti.

Il Grand Stade Hassan sarà lo stadio più grande del mondo

Le nuove strutture puntano non solo alla massima capacità, ma anche a standard di sostenibilità e innovazione architettonica. Gli stadi di ultima generazione sono anche opere d’arte, vere meraviglie del mondo moderno. Tra i progetti che saranno ultimati nei prossimi anni c’è il favoloso Grand Stade Hassan II, attualmente in costruzione alle porte di Casablanca, in Marocco.

Progettato dallo studio internazionale Populous – che si è occupato tra gli altri del nuovo Wembley, dell’Olimpic e dell’Heinz Field – in collaborazione con Oualalou + Choi, è destinato a diventare lo stadio più grande del mondo: ospiterà ben 115mila spettatori.

Il suo design è ispirato agli accampamenti berberi e alle tradizioni nordafricane. Combina un tetto a forma di tenda con giardini pensili che si integrano perfettamente nel paesaggio circostante. Il Grand Stade Hassan II è pronto a ospitare la finale della Coppa del Mondo Fifa 2030, che si svolgerà attraverso tre continenti. Ma prima della sua ultimazione, chi ha veramente il primato tra gli stadi?

Fonte: Getty Images

Quali sono gli stadi più grandi d’Italia: la classifica

Nonostante l’Italia sia, almeno nella percezione di chi ci abita, la patria del calcio, le strutture sportive nostrane non riescono a competere – per poco – con gli stadi più grandi del mondo. Ecco la loro capienza:

Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano – 75.923 spettatori; Stadio Olimpico di Roma – 70.634 spettatori; Stadio San Nicola di Bari – 58.270 spettatori; Stadio Diego Armando Maradona di Napoli – 54.726 spettatori; Stadio Artemio Franchi di Firenze – 43.147 spettatori; Stadio Renato Dall’Ara di Bologna – 36.462 spettatori; Stadio Luigi Ferraris di Genova – 36.599 spettatori; Stadio Arechi di Salerno – 37.180 spettatori; Stadio Olimpico Grande Torino di Torino – 27.958 spettatori; Stadio Friuli (Dacia Arena) di Udine – 25.144 spettatori.

Per lo stadio più grande d’Italia si parla da tempo di una ristrutturazione, voluta anche dalle padrone di casa Inter e Milan. A oggi però, i vincoli su San Siro hanno dato vita a un braccio di ferro tra Comune e Sovrintendenza, ed è difficile ipotizzare il futuro della storica arena.

Fonte: 123RF

Salt Lake Stadium di Calcutta in India

Capacità: 85mila spettatori.

All’ultimo posto di un’ideale classifica dei 10 stadi più grandi del mondo c’è lo Yuva Bharati Krirangan, meglio noto a livello internazionale come Salt Lake Stadium, di Calcutta, in India. Inaugurato nel 1984, ha ospitato numerosi eventi calcistici di rilievo.

Originariamente, come altri stadi storici, aveva una capacità molto superiore. Arrivava infatti a ospitare 120mila spettatori, ma è stato successivamente ristrutturato per conformarsi agli standard della Fifa, riducendo la capienza a 85.000 posti.

Fonte: Getty Images

Estadio do Maracanã di Rio de Janeiro in Brasile

Capacità: 78.838 spettatori.

Il Maracanã è uno degli stadi più noti al mondo. Ha ospitato ben due finali della Coppa del Mondo Fifa, nel 1950 e nel 2014. Situato a Rio de Janeiro, in Brasile, fu inaugurato nel 1950 con una capienza iniziale di oltre 200mila spettatori.

Successivi lavori di ristrutturazione ne hanno ridotto la capienza agli attuali 78.838 posti. Il Maracanã è un simbolo del calcio brasiliano ed è uno dei luoghi più sacri per gli appassionati di sport di tutto il mondo. Ha ispirato canzoni pop e intere generazioni di campioni.

Fonte: 123RF

Bukit Jalil National Stadium di Kuala Lumpur in Malaysia

Capacità: 87.411 spettatori.

Costruito per ospitare i Giochi del Commonwealth del 1998, il Bukit Jalil National Stadium è il più grande stadio del Sud Est asiatico, con una capacità di 87.411 spettatori. Situato a Kuala Lumpur, in Malaysia, è anche una delle arene più all’avanguardia della regione.

Fonte: 123RF

Estadio Azteca di Città del Messico in Messico

Capacità: 87.523 spettatori.

Lo stadio Azteca di Città del Messico è un monumento del calcio mondiale. È l’unico altro stadio, insieme al Maracanã, ad aver ospitato due finali della Coppa del Mondo Fifa, nel 1970 e nel 1986. Con una capacità di 87.523 spettatori, è uno degli stadi più grandi e storici del mondo.

L’Azteca è famoso anche per essere stato lo scenario del Gol del Secolo di Diego Armando Maradona nel 1986. È la casa del Club América e della nazionale messicana, ed è considerato uno dei luoghi più difficili per gli avversari per via dell’altitudine e dell’atmosfera creata dai tifosi.

Fonte: 123RF

Rose Bowl di Pasadena negli Stati Uniti

Capacità: 88.565 spettatori.

Il Rose Bowl è uno degli stadi più noti degli Usa. È situato a Pasadena, in California, e ha una capacità di 88.565 spettatori. Ospita il celebre Rose Bowl Game, una delle più antiche partite di football americano tra college.

Tuttavia, ha anche ospitato eventi calcistici di rilievo, inclusa la finale della Coppa del Mondo Fifa 1994 e la finale della Coppa del Mondo femminile Fifa 1999. La sua versatilità ne ha fatto un punto di riferimento per gli sportivi e i tifosi di tutto il Nord America.

Fonte: 123RF

Wembley Stadium di Londra nel Regno Unito

Capacità: 90.000 spettatori.

Il Wembley Stadium di Londra ha una capacità di 90.000 spettatori. Ricostruito sul sito del vecchio Wembley, il nuovo stadio è stato inaugurato nel 2007 e ospita le finali della FA Cup, nonché partite della nazionale inglese.

Con il suo celeberrimo arco, che domina il cielo della capitale inglese, Wembley è stato il palcoscenico di alcuni dei momenti più memorabili nella storia del calcio, tra cui la finale della Coppa del Mondo Fifa del 1966.

Fonte: 123RF

FNB Stadium di Johannesburg in Sudafrica

Capacità: 94.736 spettatori.

Il FNB Stadium, noto anche come Soccer City, è il più grande stadio di calcio dell’Africa, con una capacità di 94.736 spettatori. Situato a Johannesburg, in Sudafrica, lo stadio è famoso per aver ospitato la finale della Coppa del Mondo Fifa 2010, la prima tenutasi sul continente africano.

Con il suo design che richiama la forma di una calabash, un tradizionale recipiente africano, Soccer City è un simbolo dell’unità e della rinascita del Sudafrica post apartheid ed è stato il simbolo dell’integrazione dell’Africa nelle competizioni internazionali di spessore.

Fonte: 123RF

Camp Nou di Barcellona in Spagna

Capacità: 99.354 spettatori.

Il Camp Nou è il più grande stadio d’Europa, con una capacità di 99.354 spettatori. Situato a Barcellona, in Spagna, è la casa del Futbol Club Barcelona ed è considerato uno dei templi del calcio mondiale. Inaugurato nel 1957, ha ospitato numerosi eventi internazionali.

Tra questi bisogna ricordare la Coppa del Mondo Fifa 1982 e le finali della Champions League 1999. È una delle arene più rispettate e ammirate del mondo, vera mecca calcistica per chiunque indossi le scarpe con i tacchetti.

Fonte: 123RF

Melbourne Cricket Ground di Melbourne in Australia

Capacità: 100.024 spettatori.

Il Melbourne Cricket Ground, o Mcg, è il più grande stadio dell’emisfero australe, con una capacità di 100.024 spettatori. Utilizzato principalmente per il cricket e il football australiano, l’Mcg ha ospitato anche partite di calcio di rilievo, inclusa la finale della Coppa del Mondo Fifa femminile nel 2000. Inaugurato nel 1853, l’Mcg è anche uno degli stadi più antichi al mondo, vero monumento dello sport australiano.

È anche una delle arene di eventi musicali più apprezzate, dato che può ospitare un numero impressionante di persone. Per il concerto di Taylor Swift ben 96.000 fan urlanti si sono alternati in ognuna delle tre serate sold out della cantante, che ha superato così il proprio record personale di pubblico.

Fonte: 123RF

Rungrado May Day Stadium di Pyongyang in Corea del Nord

Capacità: 114.000 spettatori.

Il Rungrado May Day Stadium di Pyongyang, in Corea del Nord, è il più grande stadio del mondo per capacità, con 114mila posti. Utilizzato principalmente per eventi sportivi, parate nazionali e spettacoli di massa come il Festival di Arirang, i Grandi Giochi di Massa che mettono insieme arte, danza e sport, ed è un esempio di architettura monumentale nordcoreana.

Inaugurato nel 1989, è una delle strutture più imponenti e spettacolari del mondo, pensato per essere sfarzoso e comunicare immediatamente la potenza del regime. Il numero di spettatori effettivi è infatti quello calcolato sulle sedute, come per gli altri stadi di questa classifica, ma al suo interno possono entrare molte più persone di quelle dichiarate ufficialmente.