Snoop Dogg alle Olimpiadi con cachet milionario, forse anche a Milano-Cortina 2026: quanto ha incassato

L'icona dell'hip hop Snoop Dogg è stato uno dei volti delle Olimpiadi di Parigi 2024 con le sue apparizioni eccentriche: quanto ha guadagnato come inviato per la Nbc

Fonte: ANSA Snoop Dogg sugli spalti alle Olimpiadi di Parigi 2024

Che ci fa Snoop Dogg alle Olimpiadi? Di tutto. Il famoso rapper americano ha fatto la sua comparsa durante le gare e nei momenti più disparati di Parigi 2024, attirando l’attenzione di tanti spettatori e degli obiettivi, con gli abbinamenti più eccentrici e le espressioni più bizzarre. Le sue apparizioni sugli spalti ai Giochi hanno conquistato la curiosità del pubblico americano e non, guadagnandosi un posto fisso nei meme in questi 16 giorni di eventi. A partire dall’abbigliamento da fantino durante una gara di dressage, in pendant con la conduttrice Martha Stewart, l’altra metà ormai inseparabile di questa strana coppia.

Snoop Dogg alle Olimpiadi di Parigi

Certo, nessuno meglio di una leggenda del hip hop come lui poteva inaugurare il debutto della break dance ai Giochi con il sottofondo perfetto della sua “Drop it like it’s hot”, dando il ‘coup de baton’ alla nuova disciplina olimpica.

Ma Snoop Dogg è stato uno dei volti più iconici tra le star che hanno partecipato a Parigi 2024, con la sua immancabile presenza in tribuna durante gli eventi della rappresentativa Usa, ma non solo.

Il rapper californiano è arrivato alle Olimpiadi nelle vesti di tedoforo, portando la torcia per le strade di Saint-Denis mentre accennava anche la camminata tipica della sua famigerata gang dei Crips.

La sua mise da equitazione in coordinato sfoggiata a Versailles in coppia con la regina del bon ton Martha Stewart è diventata virale in un attimo, consolidando un sodalizio più che mai ben assortito.

Ma anche il video del rapper che balla a distanza con le campionesse statunitensi della ginnastica artistica, dopo essersi fatto fotografare con gli sgranati per le prodezze di Simone Biles, ha fatto subito il giro del web.

Non sono poi mancati altri momenti iconici con gli atleti americani in giro per Parigi, che hanno spesso trovato spazio nelle stampe sulle sue magliette. O ancora l’incontro tra universi paralleli nel selfie con Al Bano durante una gara di Judo.

Quanto è stato pagato dalla Nbc

Snoop Dogg a Parigi non era presente, però, soltanto in veste di ospite d’eccezione, ma come inviato speciale dell’emittente Nbc. Per la Tv statunitense il rapper e produttore ha raccontato e commentato le gare di diversi sport, conquistando tutti e andando anche oltre le previsioni dei vertici della rete: grazie anche all’energia e alla simpatia della star, gli spettatori sono aumentati del 79% rispetto alle Olimpiadi di Tokyo.

“Snoop ha fatto di tutto e di più, oltre quanto ci saremmo aspettati che facesse qui a Parigi – ha dichiarato il presidente della Nbc Sports, Rick Cordella, in un’intervista a The Athletic -. Sempre entusiasta, sempre ottimista, sempre pronto a tifare per il Team USA: saremmo davvero contenti di averlo ancora con noi, in qualsiasi ruolo volesse tornare”.

Il successo della partecipazione dell’artista avrebbe convinto i vertici dell’emittente, al punto che si starebbe già parlando di un suo coinvolgimento per il prossimo appuntamento olimpico, i Giochi invernali di Milano-Cortina 2026.

“La cosa che ci ha colpito di più, oltre ai tempi comici e la capacità di arrivare a tutti, è stata la passione che ha immesso nel racconto dei Giochi – ha commentato Molly Solomon, produttrice esecutiva di Nbc Olympics -. Inoltre, ha sempre mostrato una sorta di ‘riverenza’ per gli atleti, le loro storie e le loro imprese. Lui è questo meraviglioso mix di spavalderia e positività: ha carisma e trasmette vibrazioni positive a tutti. E poi ha questa curiosità per le Olimpiadi che è innegabile”.

Alle Olimpiadi il 52enne rapper, al secolo Calvin Cordozar Broadus, non è un pesce fuor d’acqua. Da sempre allenatore di football giovanile, nel 2005 ha fondato l’associazione no-profit Snoop Youth Football League per sostenere i ragazzi dei quartieri poveri, aiutando più di 60.000 ragazzi. Inoltre, si è anche cimentato come velocista amatoriale nei 200 metri, ottenendo anche un dignitoso 34″44.

Il rapper si era avvicinato al mondo olimpico già in occasione di Tokyo 2020, quando condusse uno show comico con Kevin Hart su Peacock, “Olympic Hihglights”. Molte clip di quella trasmissione sono diventati subito virali, facendo venire in mente l’idea alla Nbc di assoldarlo per Parigi 2024.

Negli ultimi giorni dell’Olimpiade sarebbero emerse le indiscrezioni sulle somme che l’emittente avrebbe corrisposto a Snoop Dogg per il suo ruolo da commentatore: secondo le cifre rimbalzate sulla stampa americana, rubate da un conversazione a cena di un dirigente della Nbc, il rapper avrebbe guadagnato circa 500mila dollari al giorno, per un totale di 8 milioni, più le spese.