Online i costi proibitivi per l’hospitality delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: si paga di più per le cerimonie di apertura e chiusura, la discesa libera e per il gigante.

Milano-Cortina 2026, costi dell'hospitality alle stelle.

L’Italia si prepara a ospitare le Olimpiadi invernali Milano – Cortina 2026 che, almeno per quanto riguarda i costi dell’hospitality, dello spirito olimpico di condivisione e fratellanza potrebbero avere ben poco. Per seguire le gare sono stati infatti previsti dei pacchetti, di alto livello, che garantiscono l’accesso a una posizione privilegiata per assistere alle gare, alberghi di lusso, menù cucinati da chef importanti e possibilità di incontrare ex campioni delle discipline olimpiche. Il costo per un servizio di questo tipo può arrivare a costare fino a 21mila euro a coppia, con i prezzi che variano molto anche in base alla gara che si intende seguire.

Milano-Cortina, i costi dell’hospitality

Sul sito ufficiale On Location dedicato all’hospitality delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 è possibile consultare le offerte, i costi e i servizi messi a disposizione. Qui si scopre che per assistere in prima fila alla discesa libera maschile di sci alpino, prevista il 7 gennaio 2026 a Bormio, è necessario spendere 7.358,28 euro in due. Si avrà così diritto all’accesso alla hospitality lounge, al buffet con bevande comprese e a due notti da poter trascorrere in un hotel sito direttamente sulle piste.

C’è, va precisato, anche una versione più economica di questo pacchetto, grazie alla quale si possono risparmiare qualche centinaio d’euro, ma la minore spesa implicherà alloggiare in alberghi a Santa Caterina Valfurva o a Sondrio, più o meno a 65 chilometri di distanza. Il pacchetto ha il nome di Olympic ticket inclusive hospitality package.

Per tutti coloro che non dispongono delle somme indicate, o che semplicemente non sono intenzionati a spendere così tanto per assistere alle gare, è necessario attendere la messa in vendita degli ingressi singoli che avverrà nel prossimo mese di febbraio. Intanto si è chiusa la registrazione alla prima fase di vendita dei biglietti.

I surplus per le cerimonie di apertura e chiusura

Quanto fin qui esposto in merito ai costi di hospitality delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si distanzia fortemente dalle cifre che dovranno spendere coloro che intendono partecipare alle cerimonie di apertura e chiusura. La spesa in questi, come intuibile, è molto più alta.

Per l’inaugurazione allo Stadio San Siro di Milano sono necessari 7.750 euro a persona, cui vanno aggiunte le spese per l’hotel e le tasse. Il soggiorno minimo previsto, in questo caso, è di tre notti, con l’offerta che si muove tra 1.445 a 2.540 euro a notte. Fatti i dovuti conti, una coppia in questo caso arriverebbe a spendere non meno di 21mila euro.

Anche la cerimonia di chiusura, fissata a Verona domenica 22 febbraio 2026, ha dei costi altissimi per ciò che attiene l’hospitality. Per assistere all’evento servono almeno 10mila euro a persona.

I costi per la discesa libera e lo sci alpino

Molto dei costi di hospitality dipendono dalle gare che si intendono seguire. Per la Discesa libera e per il Gigante del 7 e del 14 febbraio a Bormio, la base di partenza è di 2.500 euro a esperienza. Il prezzo di questo biglietto di categoria A permette l’accesso alla shared lounge, con postazioni gastronomiche con vino e birra. Per seguire il Super G (in programma l’11 febbraio), la Prova a squadre (9 febbraio) e lo Slalom (16 febbraio) sono “sufficienti” 2mila euro.

Più economiche sono invece le competizioni dello scialpinismo. Lo Sprint race e le Staffette miste hanno un costo che parte da 250 euro a persona, anche se nel pacchetto non sono incluse la presenza degli chef e il pernottamento. Restano nel campo dell’economico, sempre considerando le altre proposte, le gare di Freestyle e Snowboard previste a Livigno. I biglietti per la singola esperienza sono compresi tra 750 a 1.385 euro, ma non è incluso l’hotel.