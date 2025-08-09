Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

La stagione calcistica 2025-2026 è alle porte e sale la curiosità per i tifosi della Roma per quello che è a tutti gli effetti un nuovo capitolo nella storia della società giallorossa. Una pagina da riscrivere dopo l’addio di Claudio Ranieri e l’arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina. La squadra sarà impegnata in tre competizioni: Serie A, Europa League e Coppa Italia. Con il calcio d’inizio fissato per il 23 agosto, è utile sapere quali sono le opzioni disponibili per non perdere nemmeno una partita.

Serie A, le offerte di DAZN

Per guardare tutte le 380 partite del campionato di serie A, incluse quelle della Roma, è necessario sottoscrivere un abbonamento con Dazn. Le opzioni che includono tutte le partite di Serie A sono due: DAZN Full e DAZN Family.

DAZN Full offre, oltre alla Serie A, anche Serie B, Liga spagnola, Serie A femminile, alcune partite del campionato portoghese e gli eventi di Eurosport:

Mensile: 44,99 euro

Annuale in 12 rate: 34,99 euro al mese (obbligo 12 mesi)

Annuale in un’unica soluzione: 359 euro

Visione su due dispositivi collegati alla stessa rete domestica.

DAZN Family aggiunge ai contenuti del piano Full anche i canali tematici di Milan e Inter, Red Bull TV e ulteriori eventi sportivi:

mensile 69,99 euro;

annuale in 12 rate 59,99 euro al mese;

annuale in un’unica soluzione 599 euro.

Europa League, dove vedere le partite della Roma su Sky e Now

L’Europa League 2025-2026 sarà trasmessa in esclusiva da Sky, che detiene anche i diritti per la Conference League e la Supercoppa UEFA fino al 2027. Per seguire la Roma in Europa, le opzioni sono due:

abbonamento Sky Sport, che include anche altri eventi sportivi;

Now, la piattaforma streaming di Sky.

Now offre due modalità:

mensile 29,99 euro (in promozione a 24,99 euro per i primi due mesi);

annuale 19,99 euro al mese con permanenza minima di 12 mesi.

La Coppa Italia 2025-2026 sarà trasmesse integralmente in chiaro su Mediaset. Questo significa che per questa competizione non è necessario alcun abbonamento a pagamento.

Quanto costa vedere tutte le partite della Roma nella stagione 2025-2026

Seguire l’intera stagione della Roma significa abbonarsi a più servizi, poiché i diritti televisivi sono distribuiti tra diverse piattaforme. Per la Serie A, l’unica opzione per vedere tutte le gare è uno degli abbonamenti Dazn Family o Dazn Full. Scegliendo la formula annuale più conveniente del piano Full (359 € in un’unica soluzione) si ha accesso a tutte le partite di campionato.

Per l’Europa League, servono Sky o Now: scegliendo Now con abbonamento annuale (19,99 € al mese per 12 mesi) la spesa è di circa 240 € l’anno. La Coppa Italia invece è trasmessa in chiaro da Mediaset e non richiede costi aggiuntivi.

Sommando le cifre, un tifoso della Roma che voglia seguire tutte le partite della stagione 2025-26 spenderà circa 599 € (359 € per Dazn + 240 € per Now), a cui si possono aggiungere eventuali costi per internet veloce o dispositivi compatibili.