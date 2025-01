Giornalista esperto di economia e sport. Laureato in Media, comunicazione digitale e giornalismo, scrive per diverse testate online e cartacee

Si è chiuso il sorteggio per i biglietti per i Giochi olimpici di Milano Cortina

Cresce l’entusiasmo per le prossime Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Ieri notte, si è chiusa con grande partecipazione la registrazione alla prima fase di vendita dei biglietti per assistere all’evento. Sul portale sono pervenute un totale di 347 mila registrazioni, di cui quasi il 30% dall’Italia e più del 70% dall’estero.

Si chiude la fase di registrazione per Milano Cortina 2026

A distanza di 20 anni dall’ultima volta (Torino 2006), si avvicina il ritorno in Italia delle Olimpiadi invernali, in programma dal 6 al 22 febbraio 2026 a Milano e Cortina d’Ampezzo. La prima edizione in assoluto con due città ospitanti e la seconda in cui le cerimonie di apertura e chiusura si terranno in due città differenti, Milano e Verona (dopo Sarajevo 1984).

L’entusiasmo per questo evento è testimoniato dalla grande risposta che è arrivata da ogni angolo del pianeta al termine della registrazione alla prima fase di vendita dei biglietti: 347 mila registrazioni pervenute, di cui quasi il 30% dall’Italia e più del 70% dall’estero.

A partire dal 6 febbraio 2025, tutti coloro che si sono registrati sul portale ufficiale potranno accedere alla vendita dei biglietti per le Olimpiadi Milano Cortina, seguendo l’ordine stabilito dal sorteggio. Ogni utente potrà acquistare fino a un massimo di 25 biglietti e avrà la possibilità di usufruire di offerte speciali per alcuni eventi. Occorre precisare che l’iscrizione al sorteggio non comporta alcun obbligo di acquisto per l’utente.

Grande successo per Fan26, la community digitale di Milano Cortina 2026, dove si sono registrati utenti provenienti da diversi Paesi stranieri, tra cui Stati Uniti, Germania, Gran Bretagna, Francia, Olanda, Svizzera e Canada.

“Come abbiamo appreso dai numerosi studi realizzati da alcune delle migliori università italiane i Giochi olimpici saranno una vetrina eccezionale per tutto il nostro Paese e un momento di grandissima visibilità mondiale, con numeri da capogiro” – hanno detto Diana Bianchedi, Games Project Director della Fondazione Milano Cortina 2026, e Andrea Monti, Communication Director della Fondazione.

La registrazione permette all’utente di ottenuto l’accesso anticipato alla prima fase di vendita dei biglietti per l’evento. I fortunati che verranno sorteggiati avranno una finestra esclusiva di 48 ore per assicurarti i posti migliori. I biglietti saranno interamente digitali e il pagamento potrà essere effettuato solo con Visa, il partner ufficiale dei Giochi. Nulla è perduto per chi non è riuscito a iscriversi: a partire da aprile 2025 potrà partecipare alla seconda fase di vendita con i biglietti rimasti.

I Giochi Paralimpici

A marzo 2025 è prevista l’apertura delle vendite dei biglietti per i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma dal 6 al 15 marzo 2026, senza nessun sorteggio. Ogni utente sarà libero si scegliere tra i sei sport in programma e assistere alle gare più emozionanti della manifestazione. Per Olimpiadi e Paralimpiadi sono disponibili un totale di 1,6 milioni di tagliandi. Sul sito ufficiale dell’evento, è possibile già consultare i calendari dei due eventi.