La rincorsa per il titolo mondiale di MotoGP si trasferisce a Phillip Island per il GP d'Australia dove Bagnaia e Martín promettono di darsi ancora battaglia

Fonte: ANSA Francesco Bagnaia inseguito da Maverick Vinales e Fabio Quartararo

Poteva cambiare tutto, invece non è cambiato niente in Indonesia, portando la MotoGP a sbarcare a Phillip Island per il GP d’Australia con la classifica invariata rispetto a una settimana fa. Davanti resta Bagnaia, inseguito da Martín, anche se a Mandalika tutto sarebbe potuto cambiare se lo spagnolo non si fosse steso in gara. Una di quelle opportunità ghiotte per Bagnaia, che ha approfittato del ko del pari marca per vincere e mettersi a +18 per il titolo.

Bagnaia-Martín, il duello si trasferisce a Phillip Island

Dall’inferno al paradiso in meno di 24 ore per Francesco Bagnaia in Indonesia, con il sorpasso subito in classifica nel sabato di Sprint che sarebbe potuto diventare abisso in caso di successo di Martín in gara. Ma lo spagnolo è caduto e ha regalato l’assist perfetto a Pecco, che ha allungato sbarcando in Australia con un vantaggio di 18 punti in tasca.

Non è finita, perché mancano ancora cinque weekend e i punti in palio sono tanti, quindi l’attenzione dovrà essere massima. “Non mi aspettavo di tornare in testa al campionato – racconta il leader della Ducati, ripensando alla domenica appena passata a Mandalika -. Certo, ero terzo dopo tre giri e Martin era sempre al comando, ma quando l’ho visto cadere, allora mi sono detto, ‘Calma’: stavo gestendo benissimo il posteriore, mi sono avvicinato a Vinales e ho cercato di superarlo”.

Ora il campione del mondo della Ducati è di nuovo in testa al campionato a +18 punti su Martín e può affrontare la trasferta australiana con un animo diverso rispetto a quella indonesiana. Sarà però un weekend impegnativo, per le insidie proposte dal tracciato di Phillip Island, tra i più probanti del calendario: “A Phillip Island è difficile staccare gli altri in gara, l’anno scorso ogni volta che spingevo qualcuno mi si faceva sotto. Qui serve gestire il bene il consumo dello pneumatico posteriore e anche dell’anteriore”.

“Martín è forte in accelerazione, ha una buona trazione, ma forse potrebbe migliorare la staccata” ha detto Bagnaia sul suo rivale per il titolo. E da parte sua il pilota spagnolo della Ducati Pramac, nonostante il passo falso con la caduta in Indonesia mentre era primo, assicura di sentirsi pronto per vincere: “Sono veloce in tutte le aree, devo solo rilassarmi, ma non troppo altrimenti finisce come in Indonesia. Devo calmarmi e finire la gara”.

Martínator, così soprannominato per il suo stile di guida martellante, ha aggiunto: “Spero di recuperare il distacco da Pecco per arrivare a Valencia con la possibilità di lottare per il titolo mondiale, siamo aperti a quello che arriverà. Lui è forte in staccata, io sono meglio in accelerazione”.

MotoGP Australia, dove seguire il weekend in tv

Come ogni anno nel paddock della MotoGP ci sarà Sky Sport, col commento di ogni giornata di prove, qualifiche, Sprint e gara affidato a Guido Meda e Mauro Sanchini e con gli approfondimenti di tutto il team del comparto Motori. Dal venerdì alla domenica, infatti, il canale 208 sarà ricco per gli appassionati delle due ruote che potranno godersi lo spettacolo in pista.

Venerdì 20 ottobre

Ore 00.45: prove libere 1 Moto2

Ore 1.40: prove libere 1 MotoGP

Ore 4.10: prove libere 2 Moto3

Ore 5: prove libere 2 Moto2

Ore 6: prove libere 2 MotoGP

Ore 23.35: prove libere 3 Moto3

Sabato 21 ottobre

Ore 00.20: prove libere 3 Moto2

Ore 1.05: prove libere 3 MotoGP

Ore 1.45: qualifiche MotoGP

Ore 3.45: qualifiche Moto3

Ore 4.40: qualifiche Moto2

Ore 6: Sprint Race MotoGP

Domenica 22 ottobre

Ore 00.40: warm up MotoGP

Ore 2: gara Moto3

Ore 3.15: gara Moto2

Ore 5: gara MotoGP