Coppa Davis, Italia in semifinale: come vedere Sinner-Djokovic

L'Italia vola in semifinale di Coppa Davis contro la Serbia e nel singolare è di nuovo Sinner-Djokovic: terza sfida in 11 giorni dopo la finale delle Atp Finals

Fonte: ANSA I campioni di Italia e Serbia. Jannik Sinner e Nole Djokovic

Jannik Sinner non si accontenta di essere la promessa del tennis mondiale nel singolare, ma vuole stupire anche nel doppio. Dopo lo scontro al vertice alle Atp Finals, l’altoatesino incontrerà di nuovo Novak Djokovic per la terza volta in 11 giorni nella semifinale di Coppa Davis di Malaga, dove l’Italia di capitan Filippo Volandri sfiderà la Serbia per raggiungere una finale che manca dal 1998. Il numero 4 del mondo ha trascinato gli azzurri nei quarti contro l’Olanda, vincendo il singolare e ribaltando il risultato sul 2-1 dopo il successo in doppio con Lorenzo Sonego.

Coppa Davis, Italia in semifinale: attesa per Sinner-Djokovic

Un anno dopo la semifinale di Coppa Davis persa contro il Canada l’Italia ci riprova con un Jannik Sinner in più, a fianco di Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli. L’obiettivo è sempre quello di eguagliare l’unica e storica vittoria della nostra nazionale di tennis del 1976 in Cile.

“La pressione è un privilegio, non sono molti i giocatori che possono contare su questo privilegio – ha detto Sinner dopo il passaggio in semifinale – In Davis c’è una pressione diversa, sai che hai molte responsabilità perché non ci sono molte opportunità. Certo arrivare qui in fiducia aiuta, anche se all’inizio della prima partita ho cominciato così così”. “È bello però che l’ultima competizione della stagione sia un evento a squadre – ha aggiunto l’altoatesino – ti dà molta energia. Stiamo facendo tutti le cose giuste, siamo una grande famiglia e direi che lo abbiamo dimostrato. Stiamo tutti dando il 100%, è il minimo che ognuno di noi può fare, specialmente perché giochiamo per il nostro Paese”.

Ad attendere l’Italia ci sarà la Serbia del numero uno al mondo Novak Djokovic, che ha eliminato la Gran Bretagna con un secco 2-0, pronto a incrociare ancora una volta Jannik Sinner.

“Giocheremo per la terza volta in un poco più di una settimana. Sarà fantastico, credo – ha detto Djokovic – per gli appassionati di tennis, e anche per gli italiani e i serbi che sono qui a Malaga. Stiamo sviluppando una bella rivalità“.

“Ho tanto rispetto per lui, sta giocando probabilmente il miglior tennis della sua vita – ha aggiunto il numero uno – Ho visto un po’ del suo singolare e del doppio che ha vinto. Sorprendente. Ha davvero giocato ad alto livello. Vedevo che era molto entusiasta di giocare per la sua nazione, ed è impressionante il modo in cui hanno ribaltato la situazione dallo 0-1. Ovviamente la Coppa Davis ha un format ed è una competizione dove non dipende solo da te”.

Coppa Davis, dove vedere la semifinale Italia-Serbia

La semifinale di Coppa Davis tra Italia e Serbia si disputerà sabato 25 novembre, a partire dalle 12, dal Palacio Deportes Martin Carpena di Malaga. La sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, considerato che si tratterà del secondo singolare in programma, andrà in onda probabilmente intorno alle 13.30.

Tutti gli incontri saranno trasmessi in chiaro su Rai 2, mentre per gli abbonati saranno visibili su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, e in streaming su NOW, che propone il tennis, la Formula 1, la MotoGp, oltre al grande calcio della Serie A, della Champions, Europa, Conference League e tanto altro ancora.

