Coppa Davis 2024, Italia-Brasile: dove vedere in Tv il debutto sold out a Bologna

Italia all'esordio in Coppa Davis 2024 contro il Brasile, prima avversaria della fase a gironi in programma a Bologna dal 10 al 15 settembre

Fonte: ANSA La squadra dell'Italia vincitrice della Coppa Davis 2023

L’Italia in Coppa Davis non è più una meteora. La formazione azzurra debutta nella 112esima edizione del torneo di Tennis per Nazionali contro il Brasile e lo fa da campione in carica, dopo la conquista dell”Insalatiera’ a 47 anni dalla prima volta. La squadra capitanata da Filippo Volandri sarà impegnata nel gruppo con Belgio e Olanda, oltre ai carioca, fino al 15 settembre a Bologna: obiettivo staccare il pass per la fase finale di Malaga a novembre, cavalcando il periodo d’oro del tennis italiano e aprendo un nuovo ciclo di successi.

Sold-out a Bologna

La spedizione azzurra che affronterà le sfide alla Unipol Arena di Caselecchio di Reno sarà composta da Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli per il singolare, con una delle coppie più affiatate al mondo nel doppio, formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Assente il numero 1 del mondo e fresco campione dell’Us Open, Jannik Sinner, e il vincitore del bronzo olimpico di Parigi 2024, Lorenzo Musetti, che capitan Volandri ha deciso di lasciare a casa per preservarne le energie, con la convinzione di poter raggiungere lo stesso le finali di Malaga.

“Le scelte di oggi sono il frutto delle riflessioni e dei confronti di questi giorni con tutta la squadra, presenti e assenti –ha affermato Filippo Volandri alla vigilia del torneo -. Rispetto a questi ultimi, come sempre abbiamo cercato di accordare le esigenze della squadra con quelle dei miei ragazzi, perché abbiamo l’obiettivo di passare il turno anche tutelando la salute fisica e psicologica per restare competitivi fino al termine della stagione”.

“Per quanto riguarda Jannik che ci ha dato la sua disponibilità per la parte conclusiva dell’impegno di Bologna, in accordo con i vertici federali e lo staff del ragazzo, abbiamo deciso di sollevarlo dalla convocazione permettendogli un pieno recupero, e avere la squadra al completo fin dal match iniziale” ha spiegato il capitano azzurro.

“Lorenzo ci ha manifestato la necessità di fermarsi qualche giorno – ha aggiunto parlando di Musetti – dopo il tour de force cui si è sottoposto negli ultimi mesi, anche per la partecipazione all’Olimpiade, e, anche in questo caso d’accordo con la Federazione, ho deciso per il bene suo e della squadra di consentirgli di recuperare una condizione psicofisica ottimale. Pertanto il gruppo che scenderà in campo a Bologna sarà comunque forte, motivato e in questo momento il più attrezzato per affrontare le squadre avversarie e per guadagnare le Finals di Malaga”.

Anche senza Sinner, che sarà però presente sugli spalti, l’attenzione e l’entusiasmo portato dalle imprese del tennis azzurro si fanno sentire comunque, come dimostra il tutto esaurito atteso per le partite in programma a Bologna: secondo la Federazione Italiana Tennis e Padel i biglietti venduti sino a domenica sono oltre 13mila, in aumento del 5% rispetto al 2023.

Capitan Volandri non ha dubbi che, nonostante l’assenza del fuoriclasse altoatesino, l’Italia possa esprimere il talento necessario per andare avanti, potendo contare soprattutto su un campione affamato di riscatto come Matteo Berrettini.

“L’anno scorso l’ho vissuta un po’ da fuori. Ho lavorato veramente tanto per essere di nuovo a disposizione” ha raccontato il tennista romano ai microfoni di Sky Sport.

“Abbiamo la squadra più densa, quindi la scelta del capitano è molto complessa, ma spero e credo di essermela meritata. L’obiettivo è quello di difendere il titolo” ha aggiunto ‘The Hammer’ che riconosce a Jannik Sinner di essere il “leader di questo movimento”.

Dove vedere Italia-Brasile in Tv e in streaming

Anche quest’anno il format della Coppa Davis prevede per ogni sfida due partite nel singolare e una del doppio. con vittoria assegnata al meglio di tre, sia nella fase a gironi che in quella ad eliminazione diretta: le prime due squadre in classifica nei rispettivi gruppi saranno qualificate per le finali, dal 19 al 24 novembre a Malaga.

La partita di esordio tra Italia e Brasile sarà trasmessa dalle 15 di mercoledì 11 settembre in chiaro su Rai 2 (fino alle 19.40, poi su Rai Sport sul canale 58 del digitale terrestre), per gli abbonati Sky dalle 15 di mercoledì 11 settembre, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, oltre che in diretta streaming su Skygo, Now, Raiplay e SuperTennisX.