Vale fino a 25mila dollari, è (di nuovo) l’investimento del momento

Dopo un anno turbolento, i prezzi delle principali criptovalute stanno aumentando, anche se alcuni esperti non sono ancora pronti a dire che gli investitori sono al sicuro dalle recenti oscillazioni dei prezzi. Le due maggiori criptovalute, Bitcoin ed Ethereum, sono ancora in calo di oltre il 50% rispetto ai massimi storici dell’anno scorso. Tuttavia, il mercato delle criptovalute è rimbalzato in modo significativo a luglio, con il prezzo di Bitcoin in aumento di oltre il 30% e di Ethereum in rialzo del 70% dal crollo del mercato di giugno.

Bitcoin si è avvicinato di poco al valore di 25mila dollari ed Ethereum è salito sopra i 1.900 dollari, in seguito al rilascio dei dati sull’inflazione di luglio e ai nuovi progressi sull’imponente aggiornamento del software di Ethereum. L’inflazione è leggermente diminuita rispetto ai livelli elevati di luglio, il che a sua volta ha portato a una spinta al rialzo dei mercati azionari e delle criptovalute.

Per le monete virtuali quella del 2022 non è stata quindi un’estate facile. Per questo la ripresa di questi giorni è salutata in modo positivo dai mercati. Intanto, c’è stato il primo crac di una società italiana di criptovalute.

I Bitcoin sono ancora un buon investimento?

A inizio agosto Bloomberg ha dato la notizia di un ritorno dell’interesse degli investitori nel confronto dei Bitcoin, dopo il crollo che si è verificato nei mesi scorsi. La risalita delle monete digitali è iniziata un mese fa e hanno fatto da traino soprattutto Bitcoin ed Ethereum. Nel rapporto di agosto, Bloomberg ha paragonato i mercati di Bitcoin con quelli di oro, obbligazioni e petrolio.

Gli autori dello studio suggeriscono che la situazione macroeconomica e le politiche monetarie della Federal Reserve abbiano portato similarità tra i mercati dei titoli del Tesoro e quelli di Bitcoin.

Qui vi avevamo parlato di come dichiararli al Fisco per non sbagliare e a cosa stare attenti per evitare fregature.

Anche BlackRock punta sui Bitcoin e lancia un trust privato

Intanto, BlackRock ha annunciato il lancio di un private trust che offre ai clienti istituzionali negli Stati Uniti un’esposizione diretta al Bitcoin. Il più grande asset manager del mondo ha dichiarato in un post sul blog che il private trust sarà disponibile solo per i clienti istituzionali negli Stati Uniti.

La più grande società di asset management del mondo, che gestisce un patrimonio di 10mila miliardi di dollari, nonostante la forte flessione del mercato degli asset digitali, sta riscontrando un elevato interesse da parte di alcuni clienti istituzionali su come accedere in modo produttivo ed economico a queste risorse, utilizzando la tecnologia e le capacità dei prodotti di BlackRock.

La mossa di BlackRock mette potenzialmente la società di investimento – il cui ceo Larry Fink ha pubblicamente criticato più volte i Bitcoin – in concorrenza con Grayscale, il più grande veicolo di investimento mondiale per le criptovalute.

L’abbraccio a bitcoin di BlackRock giunge dopo le precedenti richieste dell’azienda di seguire degli standard ambientali e sociali nel tentativo di rafforzare gli sforzi di sostenibilità. Bitcoin, che funziona su un sistema blockchain ad alta intensità energetica, è stato criticato per la sua “carbon footprint”, cioè per le emissioni di gas che emette indirettamente.