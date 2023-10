Bitcoin vola dopo la fake sugli ETF: cosa è successo

Fonte: ANSA bitcoin

E’ di nuovo speculazione sul Bitcoin: l’ultima trovata ha a che fare con le voci incontrollate sul lancio di un ETF che ha fatto volare la criptovaluta sulla soglia dei 30mila dollari, prima di correggere di nuovo al di sotto di questa impostante soglia psicologica. Ma cosa è successo ieri sul mercato delle criptovalute? (Qui qualche informazione in più sui Bitcoin)

Rumors sul lancio di un ETF innescano il rally

Ad innescare la virata al rialzo, che ha spinto il prezzo del Bitcoin ad un valore di 30mila dollari sarebbe stata la notizia che la SEC, cioè la l’autorità di controllo dei mercati finanziari Usa, avrebbe autorizzato il primo ETF spot sul bitcoin. Notizia che ha tratto origine da un post su X di CoinTelegraph, un sito specializzato in criptovalute, attribuendola a BlackRock. Un post che ha preso vigore grazie all’hashtag #blackrock, di tendenza in ambiente finanziario .

La successiva rimozione del post nell’arco di 30 minuti, le scuse di CoinTerlegraph, che ha anche avviato una “indagine interna” per comprendere l’accaduto, e la smentita da parte di fonti vicine alla SEC e BlackRock, hanno poi innescato un’ondata di vendite sul mercato, riportando il Boitcoin sui 28mila dollari (+3%).

Tutta colpa di una fake news

Il rally della valuta digitale è stato innescato dunque da una fake news, perché la SEC sta ancora valutando l’opportunità di approvare il lancio di un ETF sul Bitcoin della serie iShare, che fa capo appunto a BlackRock. Ma perché seguire le mosse di quest’ultima?

Blackrock ed il suo Ceo Larry Fink sono dei veri e propri punti di riferimento della finanza globale, tanto che ogni scelta del colosso finanziario statunitense viene seguita da una folta schiera di seguaci, attenti ad ogni mossa della big statunitense.

La smentita da parte di un portavoce, secondo cui “la domanda di approvazione di iShares Spot Bitcoin ETF è ancora all’esame della Sec”, è stata una doccia fredda per il mercato, che ha bruscamente invertito rotta.

La volatilità del mondo crypto

La vicenda non fa che confermare l’estrema volatilità delle criptovalute , che restano uno strumento speculativo, come più volte ribadito dalle autorità monetarie e di vigilanza. Il rally improvviso del Bitcoin quindi sembrerebbe dimostrare che il mercato non è ancora pronto per il uno strumento come l’ETF, il cui lancio dovrà essere gestito con cautela dalla SEC e da BackRock quando i tempi saranno maturi-

Cosa sono gli ETF

Gli ETF o Exchange-Traded Fund è una sorta di fondo di investimento parcellizzato, gestito da fund manager o portfolio manager, che lo gestisce appunto secondo una precisa strategia. E’ ovvio che più seguito ha il gestore, in questo caso BlackRock ed il guru della finanza Larry Fink, e più l’ETF è richiesto dal mercato.

Ovviamene un ETF spot sul Bitcon è in qualche modo collegato all’andamento del prezzo della valuta digitale, senza che sia necessario per chi investe acquistare il bene sottostante. Di ETF molto seguiti ve ne sono stati tanti in passato ed hanno fatto la fortuna di asset come l’oro ed il petrolio.