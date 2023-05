Risparmiare in bolletta con la lavastoviglie: cos’è il trucco dello sportello

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Risparmiare sulle bollette in ogni modo possibile è oggi più importante che mai, considerando come i costi continuino a salire. Una preziosa alleata può essere la lavastoviglie, mettendo in atto il trucco dello sportello, che non tutti conoscono.

Il trucco della lavastoviglie

La lavastoviglie è un elettrodomestico d’uso comune, presente ormai nella maggior parte delle case. Il motivo è presto spiegato. Al di là di quanto alcuni continuino a pensare, lavare in questo modo piatti, bicchieri e pentole consente di utilizzare meno acqua, dunque risparmiare, ottimizzando anche i tempi.

Il trucco dello sportello aperto della lavastoviglie consente, però, di ottimizzare del tutto le possibilità di risparmio. Tutto ciò che occorre fare è un semplice gesto al termine del normale ciclo di lavaggio.

Lo sportello dovrà restare leggermente aperto, consentendo la generale dissipazione dell’umidità accumulata all’interno dell’elettrodomestico. Svariati i problemi che si evitano in questo modo, a partire dalla formazione di muffa e batteri.

Ciò si verifica quando si lascia inavvertitamente chiusa la lavastoviglie per troppo tempo dopo la conclusione del ciclo. Il risultato è un misto di odori sgradevoli, macchie e possibili batteri. L’unica cosa da fare, dinanzi a questa situazione, è ripetere il lavaggio automatico, consumando maggior energia e acqua del dovuto.

Sarebbe quindi il caso di far diventare questo piccolo trucchetto una sana abitudine. Aprendo lo sportello al termine del lavaggio si otterrà un’asciugatura perfetta in circa 30 minuti, dicendo addio alle fastidiose goccioline d’umido, ai cattivi odori e non solo.

Va da sé che questa sana abitudine, inserita nella regolare routine delle pulizie domestiche, permetta di ottimizzare il processo ed evitare inutili sprechi, che si traducono in costi eccessivi in bolletta.

Come risparmiare in bolletta

In molte case si registrano consumi elevati dovuti a cattive abitudini. Abbiamo evidenziato quanto sia semplice evitare sprechi con la lavastoviglie e di seguito riportiamo altri accorgimenti utili. Per quanto i costi siano aumentati, è sempre possibile ottenere un minimo di controllo sui valori delle proprie bollette.

Ecco alcune regole da seguire e far diventare parte della propria routine casalinga. Abituarsi a spegnere le luci delle camere che lasciamo è molto utile. È importante farlo anche quando si è consapevoli di dover tornare in quella stanza poco dopo, dal momento che si andrà a creare un automatismo.

Approfittare il più possibile della luce solare, qualora possibile, evitando di sfruttare sempre l’illuminazione elettrica. Quando il caldo è insopportabile, d’estate, e l’uso del condizionatore è inevitabile, sarebbe il caso di optare per la funzione deumidificatore, mentre lo scaldabagno non andrebbe tenuto acceso h24. Sarebbe inoltre da regolare a 40° d’estate e 60° d’inverno.

Passando alle pulizie, la lavatrice andrebbe sempre fatta a pieno carico, con temperatura impostata a 30° e modalità eco attiva. Per favorire il corretto funzionamento del condizionatore e un minor consumo, i suoi filtri andrebbero regolarmente puliti. Mai lasciare le famose lucine rosse accese in giro per casa, ovvero staccare tutti i dispositivi che solitamente sono in perenne stato di stand-by, continuando a consumare pur senza usarli.

Garantire l’isolamento termico della casa è di certo utilissimo e può essere facilitato anche in assenza di specifici serramenti. Basti pensare all’abitudine del chiudere le persiane d’estate nelle giornate eccessivamente calde, così come in inverno al tramonto. Si consiglia inoltre di verificare che non passi aria attraverso porte e finestre. Piccole accorgimenti per grandi differenze sul lungo periodo in bolletta.