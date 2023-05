Perché le bollette in Italia galoppano e altrove calano?

Il prezzo delle bollette aumenta e, a cascata, i rincari colpiscono tutti i settori produttivi contribuendo a diminuire il potere d’acquisto degli italiani. Ad andare in maggiore sofferenza nel nostro Paese sono le famiglie e le piccole e medie imprese. Non si tratta di una situazione esclusivamente Italiana: tutta l’Europa è flagellata, in misura maggiore o minore, dal caro bollette, ma con due sole eccezioni: Malta e Paesi Bassi.

Il caro energia in Europa

È l’Eurostat, l’Ufficio statistico dell’Unione europea, a certificare i rialzi generalizzati dell’energia nei Paesi dell’Unione nella seconda metà del 2022. In alcuni Stati si registrano rialzi monstre, come la Romania in cui il costo dell’energia è più che raddoppiato o come Repubblica Ceca, Danimarca, Lituania, Lettonia e Belgio dove le bollette di luce e gas sono aumentate di oltre il 30%.

L’Italia si piazza al settimo posto della classifica dei Paesi più tartassati, con un rialzo nel secondo semestre del 2022 del 32,2% rispetto allo stesso periodo del 2021.

L’eccezione di Paesi Bassi e Malta

Nei Paesi Bassi le tariffe di luce e gas sono calate del -7,3%. Il Paese guidato dal frugale Mark Rutte il gas lo produce, anche se l’estrazione non copre tutto il fabbisogno nazionale. Il 44% dei consumi energetici olandesi sono basati sul gas. Si tratta di uno dei tassi più alti in Europa. All’indomani dello scoppio della guerra in Ucraina i Paesi Bassi annunciarono di puntare, in prospettiva, a sospendere del tutto i rifornimenti dalla Russia. Il governo olandese decise al contempo di installare nuovi terminali per il gas importato soprattutto dagli Usa. Negli ultimi tempi i Paesi Bassi stanno inoltre registrando un’accelerazione sul fronte delle energie rinnovabili.

E a Malta i prezzi sono calati del -3,2%. L’Isola deve questo risultato al fatto che nel 2021 le importazioni di gas naturale dalla Russia erano già minime. Si consideri poi che la maggior parte del gas utilizzato a Malta proviene da navi rigassificatrici e non da gasdotti.

Il costo dell’energia in Europa

Di seguito la classifica dell’andamento del costo delle bollette in Europa (i dati Eurostat sono basati sul periodo luglio-dicembre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021 e includono tasse e imposte).

Romania +52,8% Repubblica Ceca +49,1% Danimarca +41,2% Lituania +39,2% Lettonia +37% Belgio +33,3% Italia +32,2% Irlanda +29,2% Cipro +29,3% Estonia +26,8% Finlandia +19,2% Grecia +19% Ungheria +18,5% Spagna + 15,9% Slovacchia +13,8% Slovenia +12,5% Croazia +11,5% Svezia +10,39% Francia +8,3% Polonia +4,9% Bulgaria +4,9% Germania +3,7% Austria +3,6% Portogallo +2,3% Paesi Bassi – 7,3% Malta -3,2%

Perché in Italia le bollette si pagano di più che altrove

Il costo del gas, e di conseguenza il costo delle bollette energetiche, dipende da molti fattori. La fonte di approvvigionamento e la capacità di stoccare il prodotto sono solo due delle variabili in gioco. Per quanto riguarda la situazione italiana a pesare pesantemente sul costo delle bollette entrano in gioco due altri fattori: le accise (imposte sui consumi), l’Iva e gli oneri di sistema. Ed è sempre l’Eurostat a certificare come in Italia quasi il 40% di quel che si paga in bolletta è costituito da tasse.

Ad aprile 2023 le bollette hanno segnato un ulteriore rincaro del 22%. I continui rincari hanno spinto il governo a ipotizzare un bonus riscaldamento per tamponare i disagi delle famiglie.