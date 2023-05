La Regione che regala 4mila euro per passare a un’auto elettrica

La Regione Lombardia sposa le auto green: con il bando Rinnova Autovetture 2023 la locomotiva d’Italia mette sul piatto 11.848.000 euro di contributi a fondo perduto per l’acquisto di un’auto, anche elettrica o a idrogeno.

Il bando Rinnova Autovetture della Regione Lombardia

La ratio del provvedimento è quella di spingere i cittadini a sostituire veicoli vecchi e inquinanti con nuove autovetture a minore impatto ambientale. Il bando si rivolge ai cittadini residenti in Lombardia che intendano sostituire un veicolo inquinante con uno nuovo a zero o basse emissioni.

Il vecchio veicolo, di classe fino a Euro 2 se a benzina o di classe fino a Euro 5 se diesel, andrà radiato cioè cancellato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico). Con un contributo in forma ridotta è possibile poi comprare senza radiazioni una nuova vettura totalmente elettrica o alimentata a idrogeno.

C’è un tetto massimo da rispettare nella scelta del nuovo veicolo a idrogeno, elettrico (o a basse emissioni sebbene a combustibile tradizionale): la soglia è stata fissata a 45mila euro. L’incentivo arriva a 4mila euro con radiazione e sostituzione, oppure a mille euro senza radiazione.

Per le auto con emissioni inferiori a 60 g/km, poi, gli incentivi arrivano a un massimo di 2.500 euro. Per le vetture che emettano un volume di CO2 compreso fra a 60 e 120 g/km il contributo massimo è di 2.000 euro.

Per quanto riguarda l’immatricolazione le possibilità sono due: il mezzo deve essere di nuova immatricolazione o, solo in caso di precedente intestazione al concessionario, la data di immatricolazione può essere successiva all’1 gennaio 2022.

Come ottenere il bonus auto

I cittadini interessati possono accedere al bonus facendo domanda tramite l’intermediazione del concessionario. Lo sconto scatta al momento dell’ordine di acquisto. Il concessionario riceverà poi un rimborso dalla Regione Lombardia.

Ma attenzione: il bonus non è valido in tutti i concessionari, ma solo in quelli che abbiano aderito e che risultino già abilitati dalla Regione. L’elenco dei concessionari è visionabile sulla pagina ufficiale del bando Rinnova Autovetture 2023 messa a disposizione della Regione Lombardia. Regione che, fra l’altro, è fra i territori ad avere il maggior numero di colonnine per ricaricare le auto elettriche.

I contributi saranno erogati fino a esaurimento dei 11.848.000 messi a disposizione e, comunque, non oltre le ore 12:00 di martedì 31 ottobre 2023.

I danni dello smog

Non si tratta solo di sensibilità ambientale, ma anche di un investimento di tipo economico: il rapporto di Legambiente intitolato “Mal’Aria di città 2023: cambio di passo cercasi” sugli sforamenti nei limiti di Pm10 nel 2022 certifica che nella top ten delle città più inquinate d’Italia ce ne sono ben quattro lombarde: si tratta di Milano, Cremona, Bergamo e Como.

È ormai provato che lo smog abbia effetti deleteri sulla salute, ovvero malattie polmonari, tumori, aggravamento di allergie e di asma, attacchi di cuore, ictus, demenze, malattie renali, diabete e molte altre ancora. Lo smog colpisce negativamente anche la salute del feto durante la gravidanza. Abbattere lo smog significa dunque non solo offrire uno stile di vita più sano ai cittadini, ma anche risparmiare, in prospettiva, sulla quella che sarà la spesa sanitaria finalizzata a curare i danni causati dall’inquinamento.