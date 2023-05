Questa società lancia “Blocca la tariffa”: risparmio garantito

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Quando si programma un viaggio si è sempre alla ricerca della migliore offerta. Generalmente si tenta di prenotare il prima possibile, evitando di ritrovarsi a fare i conti con il repentino cambio delle tariffe. Ci sono però differenti casi da prendere in considerazione, come quello di un’offerta ghiotta che non possiamo accaparrarci subito per differenti ragioni. Basti pensare ai viaggi in coppia o in gruppo, che richiedono differenti confronti e incastri per riuscire a confermare una specifica data di partenza. Si rischia così di lasciar volare via quel prezzo basso, che difficilmente tornerà sul proprio display.

Una soluzione a questo incubo giunge da ITA Airways, che lancia il suo nuovo servizio, “Blocca la tariffa“. Un nome che dovrebbe spiegare da solo il suo funzionamento ma, scendendo nei dettagli, vi sveliamo tutto ciò che c’è da sapere in merito alla proposta del vettore. Una mano tesa nei confronti dei consumatori, in un mercato in costante evoluzione, come dimostra la possibile rivoluzione Google alle porte.

ITA Airways, blocca la tariffa: cos’è

La compagnia di bandiera italiana, ITA Airways, analizza il mercato e prova a soddisfare il più possibile i suoi passeggeri. Consapevole della caccia al miglior prezzo possibile che tutti i viaggiatori mettono in atto, soprattutto quelli ormai abituati al mondo lowcost, il vettore ha deciso di fare qualcosa per distinguersi sul mercato. La soluzione si chiama “Blocca la tariffa” ed è decisamente interessante.

In fase di acquisto di uno o più biglietti, o per meglio dire di valutazione del prezzo, si avrà la possibilità di salvare la tariffa vantaggiosa individuata sul sito di ITA Airways, avendovi diritto d’accesso per un totale di 72 ore. Un modo intelligente per tentare di rallentare la frenesia dell’oscillamento tariffario, dando al cliente la possibilità di fare le proprie valutazioni con calma, studiando a fondo tutte le possibilità. Non è da escludere, infatti, che si stiano prendendo in considerazione due o più destinazioni tra le 64 offerte dalla compagnia di bandiera italiana. In tal caso avere la certezza della tariffa più bassa trovata, non rischiando di perderla, è un enorme vantaggio.

Prezzo bloccato con ITA Airways: come funziona

Analizziamo nel dettaglio il nuovo servizio “Blocca la tariffa” di ITA Airways, valido anche per le nuove rotte intercontinentali, che dall’aeroporto di Roma Fiumicino conducono verso Washington e San Francisco, rispettivamente dal 2 giugno e dall’1 luglio. Occorre sottolineare come la chance di tutelare la tariffa più bassa individuata per un totale di 72 ore non sia gratuita. Il costo del servizio è però irrisorio, se si tiene conto del totale di un biglietto con la compagnia di bandiera italiana e non quello generale dei vettori lowcost.

A seconda della destinazione del proprio volo, infatti, si dovrà corrispondere un supplemento dai 5 ai 15 euro per singolo passeggero. “Blocca la tariffa” è disponibile sia sul sito ufficiale del vettore che sull’app e, sottolinea la compagnia, è totalmente gratuito per i bambini di età inferiore ai 2 anni. Una chance garantita fino a otto giorni prima della partenza del volo, con il servizio offerto che sarà pagato a prescindere dal completamento o meno dell’acquisto del biglietto “prenotato”.