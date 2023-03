Direttiva Case green: tutte le scadenze da segnarsi

Da vent'anni giornalista e caporedattrice per varie testate nazionali, è autrice di libri e contributi su progetti di sviluppo in Africa e fenomeni sociali.

L’impennata dei prezzi dell’energia ha riportato l’attenzione sull’efficienza energetica e sulle misure di risparmio energetico. Migliorare le prestazioni degli edifici europei dovrebbe abbassare le bollette e la dipendenza Ue dalle importazioni di energia. Questo lo spirito che anima la nuova, contestata, direttiva green europea sulle case, che ha appena incassato l’ok del Parlamento Ue.

“Vogliamo che la direttiva riduca la povertà energetica e le emissioni, e garantisca migliori ambienti interni per la salute delle persone. Si tratta di una strategia di crescita per l’Europa – assicura il relatore Ciarán Cuffe del gruppo Verdi/ALE, IE – che creerà centinaia di migliaia di posti di lavoro locali e di buona qualità nell’edilizia, nelle ristrutturazioni e nelle energie rinnovabili, migliorando il benessere di milioni di persone che vivono in Europa”.

Secondo i dati forniti dalla Commissione europea, gli edifici in Europa sono responsabili del 40% del consumo energetico e del 36% delle emissioni di gas serra. Il 15 dicembre 2021 la Commissione ha approvato una proposta legislativa di revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia, che fa parte del cosiddetto pacchetto “Pronti per il 55%”. Con la nuova normativa europea sul clima del luglio 2021 entrambi gli obiettivi per il 2030 e il 2050 sono diventati vincolanti a livello europeo.

Forse ancora molti non sanno che, nell’accordo di Parigi, adottato nel dicembre 2015 nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), i Paesi hanno deciso di mantenere l’aumento medio della temperatura globale ben al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi atti a limitarlo a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali.

Nel novembre 2021 le parti del patto di Glasgow per il clima hanno ribadito che mantenere l’aumento medio della temperatura globale a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali ridurrebbe in misura significativa i rischi e l’impatto dei cambiamenti climatici, e si sono impegnate a rafforzare i loro obiettivi per il 2030 entro la fine del 2022.

Nel 2020 Bruxelles si è impegnata a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra dell’intera economia dell’Unione di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Come annunciato nel Green Deal, il 14 ottobre 2020 la Commissione ha presentato la strategia per le ristrutturazioni. La strategia contiene un piano d’azione con misure normative, finanziarie e di sostegno concrete per i prossimi anni e persegue l’obiettivo di raddoppiare, quanto meno, il tasso annuo di ristrutturazioni energetiche degli edifici entro il 2030 e di promuovere la ristrutturazione profonda di oltre 35 milioni di edifici e la creazione di fino a 160mila posti di lavoro nel settore edile.

La cosiddetta Normativa europea sul clima del 2021 inscrive nel diritto dell’Unione l’obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori dell’economia da conseguirsi al più tardi entro il 2050 e stabilisce l’impegno vincolante dell’Unione per una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

Con il pacchetto legislativo “Pronti per il 55 %”, annunciato dalla Commissione poi nel programma di lavoro per il 2021, si interviene su efficienza energetica, energia rinnovabile, uso del suolo, tassazione dell’energia, condivisione degli sforzi, scambio di quote di emissione e infrastrutture per i combustibili alternativi.

La revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia è uno dei passi necessari per realizzare questo piano. La strategia messa in campo dovrebbe anche portare a realizzare l’iniziativa del cosiddetto “nuovo Bauhaus europeo” e la missione europea sulle città intelligenti e a impatto climatico zero. L’idea è una società più inclusiva che promuova il benessere di tutti in linea con ciò che è stato, storicamente, il movimento Bauhaus, che ha contribuito all’inclusione sociale e al benessere dei cittadini e, in particolare, delle comunità di lavoratori.

Martedì 14 marzo, il Parlamento europeo ha approvato il mandato negoziale su una proposta di legge per aumentare il tasso di ristrutturazioni e ridurre consumo energetico e emissioni nel settore edilizio. 343 i “sì”, 216 i “no” e 78 le “astensioni”. Il prossimo step ora riguarda i deputati, che avvieranno i negoziati con i governi dei 27 Paesi UE per concordare la forma definitiva della normativa.

L’obiettivo della proposta di revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia è una sostanziale riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e del consumo energetico nel settore entro il 2030, con l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Ristrutturare un più ampio numero di edifici inefficienti sotto il profilo energetico e migliorare la condivisione delle informazioni sul rendimento energetico sono altri obiettivi della proposta.

Bruxelles ha tuttavia stabilito che i vari piani nazionali di ristrutturazione che verranno varati per rispettare le nuove norme prevedano forme di aiuto economico per facilitare l’accesso alle sovvenzioni e ai finanziamenti. Gli Stati membri dovranno allestire punti di informazione e programmi di ristrutturazione neutri dal punto di vista dei costi. Non solo: i regimi finanziari dovranno prevedere un premio cospicuo per le cosiddette ristrutturazioni profonde, in particolare nel caso degli edifici con le prestazioni peggiori, e sovvenzioni e sussidi mirati destinati alle famiglie in difficoltà economica.

Direttiva case green: cosa cambia e quando, le nuove regole

Cosa cambia dunque nel concreto con la nuova direttiva green? Eccoli qui riassunti, con una distinzione importante tra vecchi e nuovi edifici.

Gli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche, come lavori di isolamento termico o rinnovo dell’impianto di riscaldamento, dovranno essere effettuati al momento:

dell’ingresso di un nuovo inquilino in caso di affitto

della vendita di un immobile

della ristrutturazione dell’edificio.

Per prendere in considerazione le differenti situazioni di partenza in cui si trovano i vari Paesi europei a livello immobiliare, nella classificazione di efficienza energetica, che va dalla lettera A alla G, la classe G dovrà corrispondere al 15% degli edifici con le prestazioni energetiche peggiori in ogni Stato membro.

Sarà ciascun Paese UE a definire internamente le misure necessarie per raggiungere questi obiettivi nei rispettivi piani nazionali di ristrutturazione.

Nuovi edifici

tutti i nuovi edifici privati, cioè i palazzi e le case di nuova costruzione in tutta l’Unione europea, quindi anche in Italia, dovranno essere a emissioni zero a partire dal 2028

tutti i nuovi edifici occupati, gestiti o di proprietà delle amministrazioni pubbliche dovranno adeguarsi prima, cioè a partire dal 2026

tutti i nuovi edifici per cui sarà tecnicamente ed economicamente possibile dovranno inoltre dotarsi di impianti a energia solare entro il 2028

Edifici già esistenti

gli edifici residenziali dovranno raggiungere, come minimo, la classe di prestazione energetica E entro il 2030 e D entro il 2033

gli edifici non residenziali e quelli pubblici dovranno raggiungere la classe E entro il 2027 e la classe D entro il 2030

gli edifici residenziali che verranno ristrutturati dovranno diventare a zero emissioni entro il 2032.