Bonus 200 euro anche per autonomi e professionisti: quando arriva

Bonus 200 euro in arrivo anche per le partite Iva. È stato istituito un Fondo da 500 milioni dedicato all’una tantum per lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie Inps: secondo le anticipazioni, sarebbe in arrivo il decreto attuativo con i requisiti e le regole per la domanda.

Bonus 200 euro ad autonomi e partite Iva

Per finanziare il bonus 200 euro da corrispondere ai lavoratori non dipendenti in possesso dei requisiti previsti, il governo ha individuato una dotazione finanziaria pari a 80,7 milioni per l’anno 2022 da destinare ai liberi professionisti, per un limite di spesa di 500 milioni tra Inps e Casse, e ha stabilito che sarà un ulteriore atto ministeriale a precisare criteri e modalità di assegnazione.

Bonus 200 euro alle partite Iva, non sarà automatico

Il bonus non sarà automatico ma verrà assegnato previa domanda, fino a esaurimento dei fondi. Inps ed Enti privati procederanno all’erogazione dell’una tantum seguendo l’ordine cronologico delle istanze presentate e accolte, una volta verificato il possesso dei requisiti necessari per esser ammessi al beneficio.

Se uno stesso beneficiario risulta iscritto a una delle gestioni previdenziali dell’Inps e a una Cassa privata, la domanda dovrà essere presentata esclusivamente all’Istituto pubblico.

Bonus 200 euro ad autonomi e partite Iva, i requisiti

Secondo indiscrezioni, il bonus dovrebbe spettare:

agli autonomi e ai professionisti (non pensionati) iscritti alle Casse di previdenza;

che, nell’anno d’imposta 2021, non abbiano superato l’asticella dei 35.000 euro di reddito;

già iscritti agli enti disciplinati dai decreti 509/1994 e 103/1996, alla data del 17 maggio 2022, con partita IVA attiva ed almeno un versamento (anche parziale) per la contribuzione dovuta alla cassa che eroga il bonus, con competenza a decorrere dal 2020.

Dalla soglia dei 35mila euro sono esclusi i trattamenti di fine rapporto, il reddito dell’abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Bonus 200 euro, quando arriva: le date per categoria

In attesa della definizione del bonus 200 euro per autonomi e partite Iva, il calendario dei pagamenti dell’indennità da 200 euro per tutte le altre categorie è il seguente.

Per i lavoratori dipendenti, il pagamento avverrà nella busta paga di luglio 2022 .

. Per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici, di pensione o assegno sociale o di invalidità, nonché di accompagnamento alla pensione, il pagamento avverrà insieme alla rata della pensione di luglio 2022 , a carico dell’Inps o di altri enti previdenziali.

, a carico dell’Inps o di altri enti previdenziali. Per i lavoratori domestici il pagamento dell’indennità avverrà nel mese di luglio 2022 dopo l’elaborazione delle domande pervenute.

dopo l’elaborazione delle domande pervenute. Per i disoccupati titolati nel mese di giugno delle prestazioni Naspi e Dis-Coll, per i beneficiari di disoccupazione agricola 2021 e per i già beneficiari delle indennità Covid-19, il pagamento avverrà nel mese di ottobre 2022 dopo l’invio delle denunce da parte dei datori di lavoro contenenti la compensazione prevista per il mese di settembre 2022.

dopo l’invio delle denunce da parte dei datori di lavoro contenenti la compensazione prevista per il mese di settembre 2022. Per le categorie di lavoratori per cui è prevista la presentazione della domanda, come gli stagionali, il pagamento avverrà successivamente ai pagamenti dei punti precedenti, nel mese di ottobre 2022 .

. Per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza, la somma sarà accreditata sulle carte nel mese di luglio 2022 dopo le opportune verifiche per escludere eventuali sovrapposizioni.