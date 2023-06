Arriva il Bonus registratore di cassa: come funziona

Pubblicate dall’Agenzia delle Entrate le istruzioni per beneficiare nel 2023 del credito d’imposta sull’aggiornamento dei registratori di cassa. L’agevolazione è riconosciuta a tutti gli operatori che abbiano deciso di adeguare i dispositivi telematici tramite i quali memorizzare e trasmettere al Fisco i dati dei corrispettivi giornalieri, adeguando i dispositivi alle nuove regole della lotteria degli scontrini. La misura prevede un bonus pari al totale della spesa fino a un massimo di 50 euro per ogni registratore telematico.

L’aggiornamento dei registratori di cassa

Il credito d’imposta è rivolta agli esercenti che aggiornano le proprie casse alle disposizioni stabilite dal Dl. 36/2022 per adeguarle alla nuova modalità della lotteria degli scontrini.

Da quest’anno, infatti, il concorso a premi promosso dallo Stato per combattere l’evasione fiscale si è dotato anche dell’estrazione istantanea, oltre a quella in differita, che permetterà di partecipare tramite il QR code che sarà riportato direttamente sullo scontrino di acquisto (qui tutte le novità del 2023 della lotteria degli scontrini).

Per produrre i codici bidimensionale sono necessari i nuovi modelli dei registratori telematici e dei ServerRT che permettono al cliente di sapere subito se ha vinto, trasmettendo contemporaneamente all’Agenzia delle Entrate i seguenti dati:

denominazione del cedente/prestatore

identificativo/progressivo completo dello scontrino fiscale

identificativo del punto cassa, in caso di server RT

data e ora dello scontrino

importo pagato, importo del corrispettivo pagato in contanti, importo pagato con strumenti elettronici e importo del corrispettivo non pagato

codice lotteria del cliente.

Gli esercenti interessati hanno tempo fino al 2 ottobre 2023 per adeguare il proprio registratore di cassa ai requisiti necessari a prendere parte alla lotteria degli scontrini. Il collegamento al portale del concorso non è obbligatorio, ma chi volesse ricevere il bonus del 100% fino a un massimo di 50 euro può ottenerlo, come spiegato dall’Agenzia delle Entrate, “in compensazione tramite F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, a partire dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva alla registrazione della fattura relativa all’adeguamento del misuratore fiscale e al pagamento tracciabile del corrispettivo”.

Il Fisco ricorda che tra i mezzi di pagamento tracciabili rientrano le carte di debito, di credito e prepagate, i bonifici bancari o postali e tutti gli altri strumenti previsti dal provvedimento del 4 aprile 2018.

Come funziona la lotteria degli scontrini

Per partecipare alla lotteria basta mostrare all’esercente il proprio codice (lo potete recuperare qui) al momento di ogni acquisto effettuato esclusivamente senza contanti, quindi tramite carte di credito, di debito, bancomat, prepagate e app di pagamento.

Lo scontrino elettronico emesso regala automaticamente un biglietto virtuale valido per l’estrazione per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro. Se l’importo speso è superiore a 1 euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà un altro biglietto virtuale.

Per ottenere il tagliando virtuale gli acquisti non devono essere:

effettuati in contanti;

di importo inferiore a 1 euro;

effettuati online;

destinati all’esercizio di attività di impresa, arte o professione;

documentati mediante fatture elettroniche;

per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (per esempio gli acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.);

per i quali l’acquirente richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.

Quanto si vince: i premi

Le estrazioni della lotteria degli scontrini sono previste ogni settimana, con in palio 15 premi da 25mila euro per chi compra, e 15 premi da 5mila euro per chi vende e mensili con 10 premi da 100mila euro per gli acquirenti e 10 premi da 20mila euro per gli esercenti.

Le estrazioni settimanali si tengono ogni giovedì per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente. Se la giornata di estrazione coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo.

Le estrazioni mensili vengono effettuate ogni secondo giovedì del mese, per gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria entro le 23:59 dell’ultimo giorno del mese precedente. Se il secondo giovedì del mese coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo (qui per conoscere i biglietti vincenti dell’ultima estrazione del 22 giugno).