Tutti pazzi per la nuova microcar elettrica: quanto costa

Fonte: Uffico Stampa Gruppo Koelliker Microlino, la minicar elettrica del gruppo Koelliker

La mobilità elettrica impazza e anche l’Italia sta al passo con i tempi. Anche se ancora in tanti sono gli automobilisti scettici alla motorizzazione full electric, con un parco macchine ancora ridotto rispetto a quelle che erano le aspettative, le grandi aziende non smettono di investire nel settore per non farsi trovare impreparate. E tra queste c’è anche il Gruppo Koelliker con Microlino, la microcar elettrica che ha fatto impazzire tutti per il suo design e che da oggi è disponibile anche in Italia.

Microlino, una microcar che viene dal passato

A chi la vede per la prima volta sembra di avere davanti un’auto del futuro, ma con qualcosa che sa di passato. Microlino, infatti, è una microcar che sta al passo con i tempi, strizza l’occhio al futuro con una motorizzazione completamente elettrica, ma è anche e soprattutto design di altri tempi.

Agli appassionati, infatti, non può non saltare all’occhio l’incredibile somiglianza con la Iso Isetta, con l’apertura dello sportello nell’anteriore che fa ritornare in uno schiocco di dita agli anni Cinquanta e Sessanta. Insomma, un’auto che guarda al futuro, ma senza dimenticare il passato.

Microlino, pensata in Svizzera e prodotta in Italia, fa impazzire davvero tutti col suo design. Ma è anche l’auto che il Gruppo Koelliker lancia sul mercato con l’obiettivo di rivoluzionare la mobilità urbana. Guardandola più nel dettaglio, infatti, non si può non notare il passo e le dimensioni ridotte, appena 2,5 metri, che la rendono “smart” nel parcheggio e soprattutto agile in strada.

Può toccare i 90 km/h ed è capace di percorrere da 0 a 50 km/h in cinque secondi, una vettura scattante che è pensata anche per i più giovani. Microlino, infatti, può essere guidata con la patente B1 anche dai 16enni.

Quanto costerà Microlino

Con una batteria a 10,5 kWh e una percorrenza di 177 km, Microlino è ora disponibile anche in Italia. Per tutti coloro che vogliono sfruttare i nuovi incentivi auto 2023, infatti, è una bella occasione.

La microcar del Gruppo Koelliker, infatti, sbarca nel Bel Paese con ben tre colorazioni a disposizione che possono essere prenotate online. Il prezzo? La prima versione speciale di Microlino, la Dolce, escludendo l’apporto degli incentivi costa 24.270 euro.

Ma il Gruppo fa sapere che questa versione potrà essere acquistata anche attraverso una formula di finanziamento che prevede una rata mensile di 199 euro.

Quali auto elettriche costano meno

Come detto, il mercato dell’elettrico si sta espandendo ma non è ancora riuscito a conquistare pienamente gli italiani. C’è chi sente un legame profondo con l’endotermico e chi, invece, è ancora diffidente verso il full electric.

Ma quali sono i modelli più convenienti sul mercato? Due sono quelle che costano meno di Microlino.