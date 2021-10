Si possono domiciliare le bollette sulla carta di credito?

Un tempo pagare le bollette (di luce, gas o di una fornitura Internet casa) significava doversi necessariamente recare in posta o presso una tabaccheria per saldare l’importo dovuto tramite bollettino cartaceo.

Nel corso degli anni le aziende e i fornitori operanti sul nostro territorio nazionale si sono sempre più evoluti in una direzione green, grazie alla quale è possibile ottenere dei vantaggi dal punto di vista dell’impatto ambientale, ma anche sotto il profilo economico.

Oggi si può non solo domiciliare una bolletta sul proprio conto corrente, ma anche su una carta di credito. Così facendo il pagamento delle bollette diventerà automatico e si risparmierà anche il tempo necessario a dover pagare una fattura tramite la via tradizionale del bollettino cartaceo.

I vantaggi della domiciliazione su carta di credito

Nella pratica, attivare la domiciliazione automatica delle proprie utenze domestiche è davvero molto conveniente, sotto molteplici punti di vista.

Quelli citati nel paragrafo precedente sono i più evidenti. Il risparmio è senza dubbio pratico, in quanto non si potrà più rischiare in alcun modo di dimenticare il pagamento di una bolletta.

L’economicità di questa soluzione è, inoltre, concreta nella misura in cui ci sono diversi fornitori che prevedono degli sconti aggiuntivi nel caso di domiciliazione delle bollette su carta di credito.

Come si individuano i gestori che permettono di domiciliare le proprie bollette su carta di credito? Vediamo di seguito qualche consiglio utile per iniziare a ottimizzare i risparmi fin da subito.

Offerte con domiciliazione su carta di credito: come trovarle

La possibilità di addebitare il costo di una bolletta su carta di credito è oggi tipica:

di un gran numero di fornitori che operano sul mercato libero dell’energia e del gas naturale;

degli operatori di telefonia fissa , che solitamente spingono i propri clienti a sottoscrivere un abbonamento Internet casa con addebito diretto sul proprio conto corrente;

di alcuni operatori di telefonia mobile, i quali propongono delle offerte a prezzo più basso nel caso di addebito diretto su carta di credito.

Per trovare delle offerte che si potranno pagare in modo automatico con l’utilizzo della propria carta di credito, si consiglia di utilizzare un comparatore di offerte luce e gas, come quello di SOStariffe.it, ma anche uno dedicato alle promozioni Internet casa e mobile.

Le offerte luce e gas con addebito diretto su carta di credito

Il comparatore di offerte luce e gas di SOStariffe.it è uno strumento gratuito e di facile utilizzo attraverso il quale sarà possibile individuare le offerte luce e gas con le quali effettuare la domiciliazione su carta di credito.

Supponiamo di utilizzare, per esempio, il comparatore di offerte luce, effettuando una simulazione su una coppia che ha in casa forno, lavatrice, frigorifero e scaldabagno. Nella pagina dedicata alla comparazione vera e propria tra le offerte, saranno presenti dei filtri di ricerca avanzata.

Questi ultimi permetteranno di scegliere la tipologia di pagamento relativa alla propria fornitura di energia elettrica: cliccando su Carta di credito, appariranno le migliori offerte luce che rendono possibile la domiciliazione con carta di credito.

In particolare, si tratta di:

Edison Web Luce;

Tate luce;

Edison Sweet Luce.

Analizziamo più nel dettaglio quali sono le loro caratteristiche e i vantaggi che ne possono derivare, oltre al pagamento con carta di credito.

Edison Web Luce

Si tratta di un’offerta sull’energia elettrica con la quale è possibile risparmiare fino a 420 euro rispetto al prezzo del mercato tutelato. Prevede una tariffa di tipo monorario e il prezzo bloccato fino a 12 mesi.

Questa promozione permette di partecipare al programma fedeltà EdisonVille nel quale è incluso un premio di benvenuto e di accedere all’assistenza 24/7 grazie a Prontissimo Casa.

Tate Luce

La promozione proposta dall’operatore Tate sulla componente luce si caratterizza per:

il risparmio di 430 euro rispetto alla maggior tutela;

uno sconto di 84 euro sulla prima fornitura di luce;

la tariffa trioraria;

l’energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili;

il programma Porta gli amici in Tate, con il quale ottenere fino a 200 euro di sconto diretto in bolletta.

Edison Sweet Luce

Questa promozione sulla componente luce dà la possibilità di risparmiare fino a 350 euro circa rispetto al mercato tutelato. Si caratterizza per uno sconto fino a 210 euro attivando la promozione in modalità Dual Fuel.

Prevede:

una tariffa monoraria e il prezzo bloccato fino a 24 mesi;

il programma fedeltà EdisonVille;

il servizio di assistenza clienti Prontissimo Casa.

