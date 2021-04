Reddito di cittadinanza, doppia data per i pagamenti di maggio

editato in: da

Anche per il mese di maggio, il pagamento del Reddito di cittadinanza prevede una doppia data per i suoi beneficiari. Alcuni si vedranno caricare gli importi del sussidio sulla card a partire dal 15 maggio, altri dal 27 maggio. Dipende dal momento in cui il beneficiario ha inoltrato la domanda.

Reddito di cittadinanza, le date dei pagamenti di maggio

Il Reddito di cittadinanza a maggio verrà pagato in due date: il 15 e il 27 del mese, a seconda del momento in cui il beneficiario ha effettuato la domanda. Nel dettaglio:

dal 15 maggio ricevono il pagamento del Reddito di cittadinanza coloro che hanno fatto domanda ad aprile per ottenere la prestazione ;

ricevono il pagamento del Reddito di cittadinanza coloro che hanno fatto domanda ad aprile per ottenere la prestazione ; dal 15 maggio ricevono il pagamento del reddito di cittadinanza coloro cui le prime 18 mensilità del sussidio sono scadute a marzo 2021 e ad aprile, mese di sospensione, hanno fatto richiesta di rinnovo;

ricevono il pagamento del reddito di cittadinanza coloro cui le prime 18 mensilità del sussidio sono scadute a marzo 2021 e ad aprile, mese di sospensione, hanno fatto richiesta di rinnovo; il 27 maggio ricevono il pagamento del Reddito di cittadinanza coloro che hanno fatto domanda di rinnovo o nuova richiesta a marzo 2021 e ad aprile hanno ricevuto la prima ricarica entro il 15;

ricevono il pagamento del Reddito di cittadinanza coloro che hanno fatto domanda di rinnovo o nuova richiesta a marzo 2021 e ad aprile hanno ricevuto la prima ricarica entro il 15; il 27 maggio ricevono il pagamento tutti i beneficiari da più di due mesi.

Per tutti coloro che entro il 31 maggio 2021 presenteranno la domanda di Reddito di cittadinanza, l’elaborazione della domanda e la disposizione del pagamento verranno operate dall’Inps a partire dal 15 giugno 2021. Dopo aver verificato il possesso dei requisiti, il Rdc verrà distribuito dalle Poste Italiane attraverso la Carta Rdc.

Reddito di cittadinanza maggio: rinnovo domanda

La fruizione del Reddito di cittadinanza ha una durata massima di 18 mesi, oltre i quali le famiglie che lo ricevono e che continuano a detenere i requisiti fondamentali per beneficiarne, devono fare nuova richiesta all’Inps.

Tutti i beneficiari che lo hanno ricevuto a partire da novembre 2019 dovranno effettuare il rinnovo a maggio, inviare la richiesta all’Ente previdenziale ed osservare un mese di sospensione del pagamento. Qualora la nuova domanda venisse accolta, i pagamenti riprenderanno a partire dal mese di giugno 2021.

Reddito di cittadinanza, come verificare il saldo della card

In ogni momento i beneficiari del Reddito di cittadinanza possono controllare il saldo carta e verificare se l’importo della mensilità attesa è stato accreditato. Conoscere il saldo della carta reddito di cittadinanza è utile per capire quanta disponibilità si ha per i vari acquisti e per ricordarsi di spendere tutto entro il mese successivo a quello di erogazione. Ci sono diversi servizi utili per avere informazioni sul proprio saldo: