Lotteria Italia, come sapere se avete vinto

La Lotteria Italia, una volta nota come Lotteria di Capodanno, è l’unica lotteria nazionale italiana ancora in vigore. L’estrazione avviene ogni 6 gennaio, abbinata di anno in anno ad una delle trasmissioni tv Rai più popolari. La Lotteria Italia, oltre al primo premio, offre la possibilità di vincere tanti altri premi minori.

Cosa si vince

Il primo premio della Lotteria Italia è di 5 milioni di euro ed è associato al biglietto vincente. Il costo di un biglietto è di 5 euro. Sono inoltre previsti altri premi di prima categoria e ulteriori premi di categoria inferiore, il cui importo viene determinato dal Comitato per l’espletamento delle operazioni di estrazione delle Lotterie dopo l’estrazione stessa.

Sono previsti inoltre premi giornalieri comunicati durante la trasmissione televisiva abbinata all’estrazione (i Soliti Ignoti-Il ritorno nel caso della Lotteria Italia 2019). Gli italiani sono grandi giocatori, ma ricordatevi che dal 2020 lo Stato incasserà di più sulle vostre eventuali vincite. Una curiosità? Nel 1957, primo anno della Lotteria Italia, il primo premio era di 100 milioni di lire e un biglietto costava 500 lire.

Come sapere se avete vinto

Per sapere se avete vinto, se non avete seguito la diretta del 6 gennaio della trasmissione abbinata alla Lotteria Italia, durante la quale vengono comunicati il numero di serie dei biglietti vincenti e il relativo importo (solo i premi di prima categoria), potete verificare il numero del vostro biglietto inserendolo sul sito ufficiale di Lotteria Italia o su quello di Lottomatica, oppure direttamente dal vostro smartphone usando la APP MyLotteries.

I numeri vincenti vengono anche riportati nel Bollettino Ufficiale dell’estrazione della Lotteria Italia, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Non ultimo, i numeri vincenti vengono pubblicati anche sui quotidiani cartacei e sui portali di informazione web.

Per il biglietto cartaceo il numero di serie che dovete controllare per sapere se avete vinto si trova nell’area in basso. Per il biglietto acquistato online si trova anche nel promemoria di gioco creato non appena avete formalizzato l’acquisto.

Come e entro quanto riscuotere il premio se avete vinto

Per il biglietto cartaceo, per poter riscuotere la vincita è fondamentale che il biglietto vincente sia integro e originale. Dovete presentarlo, o farlo pervenire assumendovene però il rischio, a:

Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. – Viale del Campo Boario, 56/D – 00154 Roma, che rilascerà apposita ricevuta; oppure

– Viale del Campo Boario, 56/D – 00154 Roma, che rilascerà apposita ricevuta; oppure qualsiasi sportello di Intesa Sanpaolo sul territorio nazionale (la banca provvede esclusivamente al ritiro del biglietto e al suo inoltro all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, rilasciandovi apposita ricevuta).

Se avete vinto dovrete comunicare le vostre generalità, il vostro indirizzo e una modalità di pagamento a scelta tra assegno circolare, da riscuotere presso qualunque sportello di Intesa Sanpaolo, e accredito sul proprio conte corrente bancario o postale.

Per il biglietto acquistato online, se avete vinto siete solo voi a poter riscuotere la vincita del biglietto che avrete acquistato tramite il vostro conto gioco. Potete recarvi presso una qualsiasi filiale di Intesa Sanpaolo o direttamente presso l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l., viale del Campo Boario 56/D 00154 Roma, che vi rilasceranno apposita ricevuta.

Non dimenticate di portare con voi questi documenti:

stampa del vostro promemoria di gioco, recuperabile dalla sezione “Movimenti e Giocate” del proprio profilo di conto gioco;

vostro documento d’identità;

vostro codice fiscale;

Iban del vostro conto corrente.

Nel caso in cui abbiate vinto, potrete scegliere come pagamento l’assegno circolare da eseguire presso tutti gli sportelli della Banca Tesoriera, oppure l’accredito sul vostro conto corrente bancario o postale.

Per richiedere il vostro premio avete tempo fino a 180 giorni dopo la pubblicazione dei biglietti vincenti sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del Bollettino Ufficiale dell’estrazione della Lotteria Italia.

Se avete perso il vostro biglietto vincente o è danneggiato

Se avete perso, malauguratamente, il vostro biglietto cartaceo vincente, non potrete riscuotere il premio in alcun modo. Idem se il biglietto risulta non integro o non originale.

Per il biglietto online, invece, nessun problema: se anche non avete stampato subito il vostro promemoria di gioco, lo potete fare sempre nella sezione “Movimenti e Giocate” del vostro conto gioco.

Quando vi viene pagato il premio

Di regola, il pagamento avviene entro 45 giorni da quando avete presentato domanda. Per qualunque informazione sulle vincite, potete comunque rivolgervi per iscritto all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali – Viale del Campo Boario, 56/D – 00154 Roma.