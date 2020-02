Banche più grandi in Europa, da HSBC a Intesa Sanpaolo: la classifica

Come ogni anno, anche nel 2019 S&P Global Market Intelligence ha stilato la classifica delle banche più grandi d'Europa, sulla base delle loro attività. La classifica, uscita ad aprile 2019, è pronta ad accogliere una svolta decisamente importante. Con la possibile fusione di Intesa Sanpaolo e UBI, infatti, le carte in tavola potrebbero notevolmente cambiare. 7 delle prime 50 banche europee hanno sede in Germania e queste hanno complessivamente 3,126 trilioni di euro di attività. Francia e Regno Unito hanno ciascuna sei banche nella classifica, che detengono rispettivamente 7.529 e 6.025 trilioni di euro di attività. In questa gallery abbiamo raccolto gli istituti bancari europei più grandi, ad oggi. E abbiamo ipotizzato cosa accadrebbe se andasse effettivamente in porto la fusione Intesa Sanpaolo-UBI.