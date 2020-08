Ferrero è l’italiano più ricco al mondo: la classifica

editato in: da

È Giovanni Ferrero l’italiano più ricco al mondo, a stabilirlo è stata la classifica redatta da Bloomberg Billionaires Index, che si basa sull’analisi del patrimonio netto di ogni miliardario presente sulla terra. Gli ultimi dati sono stati resi noti lunedì 10 agosto e vengono aggiornati alla chiusura di ogni giornata della borsa di New York. Gli italiani in classifica sono in totale cinque, tra questi c’è anche Silvio Berlusconi.

Ferrero supera del Vecchio: è il patron della Nutella l’Italiano più ricco al mondo

Giovanni Ferrero non è l’unico italiano presente nella classifica di Bloomberg. Il patron della Nutella, che si trova al 29° posto, è seguito da Leonardo Del Vecchio, imprenditore italiano, fondatore e presidente di Luxottica.

Un posto in classifica si sono conquistati anche l’imprenditore milanese Paolo Rocca (che si trova al 239° posto), Silvio Berlusconi, che col suo patrimonio si è posizionato al 278° degli uomini più ricchi al mondo e Giorgio Armani, quinto e ultimo italiano presente che si trova al 323° posto.

Ferrero quest’anno è riuscito a scalare la classifica e ad avere la meglio. Bisogna dire infine che, rispetto ai Paperoni nostrani, la posizione degli italiani è migliorata rispetto al 2019. L’anno scorso, per esempio, il primo italiano presente in classifica è stato Del Vecchio, posizionando al 44° posto.

Chi sono gli uomini più ricchi al mondo

La classifica di Bloomberg Billionaires Index tiene conto di ben 500 posizioni in totale. Sul podio, però troviamo tre grandi colossi del settore tecnologico:

al primo posto si è classificato Jeff Bezos , fondatore, presidente e amministratore delegato di Amazon;

si è classificato , fondatore, presidente e amministratore delegato di Amazon; al secondo posto troviamo Bill Gates , principale fondatore di Microsoft Corporation;

troviamo , principale fondatore di Microsoft Corporation; al terzo posto si trova Mark Zuckerberg, il padre di Facebook.

Jeff Bezos, l’uomo più ricco al mondo, vanta un patrimonio di 187 biliardi di dollari. A seguire troviamo Bill Gates con i suoi 121 biliardi di dollari e, infine, Mark Zuckerberg con 102 biliardi.

Rispetto all’anno scorso le cose sono cambiate per i tre imprenditori, anche se sono sempre loro a confermarsi i più ricchi. Nello specifico: Bezos ha riottenuto il primo posto quest’anno, mentre Bill Gates ha conquistato una posizione superando Mark Zuckerberg. Nel 2019, infatti, il creatore di Microsoft era terzo e Zuckerberg secondo.