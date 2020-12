Enel X Pay aderisce a Italia Cashless: tutti i vantaggi per i correntisti

editato in: da

Italia Cashless è il programma di Stato mirato a ridurre l’uso del contante e incentivare i pagamenti digitali. Per raggiungere questo obiettivo, il Governo ha attuato diverse iniziative e tra queste spicca l’extra Cashback di Natale, che consente ai consumatori di avere un rimborso del 10% per tutte le spese effettuate fino al 31 dicembre tramite carta. L’importo massimo rimborsabile è di 150 euro. Chi ha Enel X Pay, il conto online di Enel X Financial Services, può aderire al Cashback in modo più facile e immediatosenza bisogno di autenticarsi con SPID o CIE sull’App IO.

Con il Cashback si e può ottenere il rimborso delle spese effettuate in modalità elettronica nei negozi fisici: dai regali di Natale alla spesa alimentare, passando per il pagamento delle bollette della luce e del gas anche nella rete dei punti fisici “Punto Puoi di Enel X”. Ecco come funziona.

Cashback di Natale: tanti benefici per chi ha Enel X Pay

Innanzitutto, gli utenti in possesso del conto online Enel X Pay possono accedere al bonus sugli acquisti elettronici in maniera automatica senza passare attraverso l’App IO.

Inoltre, tra le spese rimborsabili verranno conteggiati anche gli acquisti effettuati dai figli under 18 con la propria carta attivata grazie all’apertura del Conto Family di Enel X Pay.

L’obiettivo di Enel X Financial Services è quello di fungere da facilitatore per la trasformazione digitale del Paese:

Il conto Enel X Pay è il primo conto online lanciato in Italia dalla compagnia di energia elettrica: nonostante sia nato solo da 2 mesi già ha portato molti vantaggi agli utenti, soprattutto a coloro che intendono partecipare attivamente al programma Cashback del Governo.

Come funziona Enel X Pay

Enel X Pay è il conto nativo digitale, dotato di carta e IBAN italiano. Questa soluzione abilita non solo le normali transazioni effettuate con carta, qualsiasi pagamento in negozio, ma anche il pagamento di bollettini, tasse e tributi alle Pubbliche Amministrazioni aderenti al circuito PagoPA oppure effettuare bonifici SEPA.

Il conto permette anche di scambiare piccole cifre di denaro tra privati (per esempio quando si deve restituire la quota per un regalo) senza costi aggiuntivi e consente di fare donazioni ad associazioni.

Un’altra caratteristica importante è che il conto si può gestire completamente online ed è abbinato ad una carta digitale ma anche fisica collegata al circuito Mastercard. Tramite l’app è possibile effettuare pagamenti, controllare il saldo o i movimenti.

È una soluzione ideale anche per i più giovani: permette ai genitori di attivare un conto per ragazzi under 18 e permettere ai propri figli di avvicinarsi alla gestione finanziaria. Naturalmente il conto può essere sempre controllato dagli adulti di riferimento: possono verificare le spese o impostare un tetto massimo di spesa.

Enel X, aderendo al programma Cashback, dimostra di voler partecipare attivamente alla digitalizzazione dell’Italia.

Per partecipare all’Extra Cashback di Natale c’è tempo fino al 31 dicembre 2020: basta effettuare almeno 10 acquisti con carta di credito, debito o app per ottenere un rimborso del 10% fino a 150 euro. L’importo totalizzato verrà accreditato sul conto online del consumatore nei primi mesi del 2021.

Ma non è finita qui, chi ha Enel X Pay può anche partecipare al Super Cashback, una lotteria che ogni sei mesi permette di vincere fino a 1500 euro.

