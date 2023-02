Come funziona la carta di credito e come utilizzarla

Da sempre ho avuto due forti passioni: le materie economiche-giuridiche e il mondo digitale. Partendo da questo ho deciso di unire in sinergia i due ambiti, trasformandoli nella mia professione attuale.

Fonte: Shutterstock

La carta di credito è uno strumento di pagamento che permette di acquistare nei negozi fisici e in quelli online, mediante un anticipo da parte della propria banca. La somma totale impiegata nel mese dovrà essere restituita in un’unica soluzione o a rate, in base al contratto di riferimento.

Ecco dunque una guida completa al fine di comprendere come funziona la carta di credito e come si può utilizzare per i propri acquisti, scoprendo anche quali sono i costi e le tipologie esistenti.

Cos’è la carta di credito

La carta di credito è uno strumento di pagamento dedicato alle persone maggiorenni titolari o co-intestatarie di un conto corrente bancario o postale. Mediante questa carta è possibile eseguire dei pagamenti nei negozi fisici oppure online, prelevare denaro contante presso gli ATM, oppure autorizzare dei pagamenti periodici mediante l’addebito.

Ciò che contraddistingue la carta di credito è che le somme spese vengono anticipate dall’istituto emittente, per poi essere addebitate in un’unica soluzione o a rate. In questo modo il titolare della carta di credito può posticipare i propri pagamenti, avendo la garanzia della banca.

I codici per usare la carta di credito

Il funzionamento della carta di credito è strettamente connesso ai codici ad essa associati. In particolare i codici di sicurezza permettono di confermare le operazioni eseguite con la propria carta di credito, e di proteggere i pagamenti da eventuali frodi.

Ogni codice è univoco e viene impiegato per eseguire prelievi in contanti presso gli ATM, autorizzare pagamenti mediante il POS ed effettuare acquisti online. Il tutto garantendo il massimo della sicurezza durante le transazioni. In particolare, i codici per usare la carta di credito sono i seguenti:

il PIN , è un codice di cinque cifre che può essere modificato, serve per abilitare i pagamenti mediante il POS;

, è un codice di cinque cifre che può essere modificato, serve per abilitare i pagamenti mediante il POS; il PAN (Primary Account Number), è un codice di 16 cifre suddivise in gruppi da quattro, che identificano la carta e l’istituto che ha provveduto all’emessione;

(Primary Account Number), è un codice di 16 cifre suddivise in gruppi da quattro, che identificano la carta e l’istituto che ha provveduto all’emessione; il CVV2 , è il codice di controllo posizionato sul retro della carta di credito, serve per abilitare i pagamenti online;

, è il codice di controllo posizionato sul retro della carta di credito, serve per abilitare i pagamenti online; il 3D secure code, è un codice temporaneo che ha lo scopo di validare le transazioni online.

Come pagare con la carta di credito in negozio

Per eseguire dei pagamenti con la carta di credito in un negozio fisico è indispensabile che l’esercente commerciale sia dotato di POS. Infatti il pagamento può avvenire in tre modi:

con la firma : una volta inserita la carta nel terminale, questo rilascerà due scontrini, uno per l’esercente e uno per l’acquirente, dove andrà apposta la firma al fine di convalidare l’operazione;

: una volta inserita la carta nel terminale, questo rilascerà due scontrini, uno per l’esercente e uno per l’acquirente, dove andrà apposta la firma al fine di convalidare l’operazione; con il PIN : è il codice che implementa la protezione per i pagamenti mediante carta, anche in questo caso occorre inserire la carta e in seguito digitale il PIN segreto;

: è il codice che implementa la protezione per i pagamenti mediante carta, anche in questo caso occorre inserire la carta e in seguito digitale il PIN segreto; con il contactless: mediante l’impiego di questa tecnologia è possibile eseguire i pagamenti semplicemente avvicinando la carta al POS. Non sono richiesti né firma né PIN per gli importi fino ai 25 euro.

Come pagare con la carta di credito online

Dopo aver visto come usare la carta di credito nei negozi fisici, è possibile impiegarla anche per gli acquisti online, in questo caso però si dovranno autorizzare i pagamenti in modo differente.

In particolare, una volta giunti nella pagina dedicata al metodo di pagamento, si dovrà selezionare la carta di credito e inserire i seguenti dati:

il nome e il cognome del titolare della carta;

del titolare della carta; il PAN , ovvero il numero identificativo a 16 cifre;

, ovvero il numero identificativo a 16 cifre; la data di scadenza ;

; il codice di sicurezza CVV2 riportato sul retro della carta.

Talvolta, per poter convalidare gli acquisti online viene richiesto anche il codice temporaneo inviato mediante SMS sul proprio smartphone, al fine di rendere maggiormente sicuri i pagamenti.

Quali sono i costi della carta di credito

I costi della carta di credito sono differenti in base all’istituto di credito prescelto. Ad ogni modo i costi sono legati al canone mensile o annuale e alle commissioni per i prelievi eseguiti all’ATM. Possono avere dei costi anche l’addebito delle utenze e l’invio dell’estratto conto cartaceo.

In ogni caso, per comprendere nel dettaglio i costi è opportuno leggere le informative della banca a cui si sta richiedendo l’emissione della carta di credito.

Come funziona la carta di credito: le tipologie

Per comprendere come funziona la carta di credito, è opportuno illustrare le differenti tipologie esistenti. In particolare: