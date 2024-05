Btp Valore non arriva a 12 miliardi: confermati rendimenti minimi

Fonte: 123RF

Il collocamento del BtpValore non è riuscito a raggiungere o avvicinare la soglia dei 12 miliardi di euro auspicata la vigilia, ma l’operazione si conferma comunque un successo per il Tesoro italiano, che questa mattina ha collocato c anche 9 miliardi di Btp a medio-lungo termine a rendimenti interessanti.

Collocati poco più di 11 miliardi

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha confermato che il collocamento è chiuso con con 11.226,556 milioni di euro raccolti e 384.295 contratti registrati sul mercato MOT gestito da Borsa italiana. Un valore sensibilmente al di sotto dei 18 miliardi piazzati a fine febbraio, anche se sommando le due emissioni si raggiunge una cifra di tutto rispetto di 29,2 miliardi incassata nel giro di un paio di mesi.

Lanciato lo scorso anno, il BTP Valore aveva raccolto finora complessivamente 53,7 miliardi di euro. Lo scorso febbraio, sempre con un BTP Valore a sei anni, il Tesoro aveva raccolto 18,32 miliardi di euro, mentre nell’edizione di ottobre 2023 (scadenza 5 anni) si era fermato a 17,19 miliardi di euro e nella prima (scadenza 4 anni) si era assestato a 18,19 miliardi di euro.

Confermati i rendimenti minimi

Il Tesoro ha poi confermato i tassi minimi garantiti annunciato prima dell’avvio del collocamento: che sono pari al 3,35% per i primi tre anni ed al 3,9% per i successivi tre. Per coloro che deterranno il titolo fino alla scadenza die 6 anni ci sarà anche un premio fedeltà dello 0,8% che porta il rendimento effettivo dell’investimento al 3,68%, un tasso molto interessante rispetto a quelli praticati sul mercato in questo momento e sicuramente non ripetibile, dato che la BCE si prepara a tagliare e tassi a giugno.

Collocati altri 9 miliardi di Btp

Nell’asta ordinaria di medio-lungo termine tenutasi questa mattina sono stati poi raccolti altri 9,25 miliardi di euro. In particolare, il Tesoro ha collocato 2 miliardi di Btp a 3 anni scadenza 2027 ad un tasso del 3,32%, stabile rispetto al precedente, 1 miliardo di BTP a 3 con scadenza 2026 ad un rendimento del 3,28% e 4,5 miliardi di BTP a 7 anni ad un rendimento del 3,52%. Collocati anche titoli di più lungo periodo: 1 miliardi di BTP a 16 anni scadenza 2040, ad un rendimento del 4,14%, e 750 milioni di BTP a 50 anni ad un tasso del 3,96%.