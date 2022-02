Bonus patente fino a 2.500 euro, a chi spetta e come averlo

Nel dl Milleproroghe è stato approvato l’emendamento che istituisce il fondo “Programma patenti giovani autisti per l’autotrasporto“, che prevede lo stanziamento di 3,7 milioni per il 2022 e di 5,4 l’anno dal 2023 al 2026 per l’erogazione di voucher ai giovani tra i 18 e i 35 anni che prendono la patente per la guida dei mezzi pesanti.

Si tratta di un voucher di importo non superiore a 2.500 euro, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2026.

Il viceministro alle Infrastrutture, Alessandro Morelli, ideatore del bonus camionisti: “All’erogazione di questo voucher, che ha incontrato anche il favore del ministro Enrico Giovannini, saranno destinati 25,3 milioni di euro in 5 anni: in questo modo si potrebbe raggiungere l’obiettivo di formare almeno 10mila nuovi giovani conducenti di mezzi pesanti nei prossimi cinque anni”.

Bonus patente per camionisti: a chi spetta

Il bonus patente autotrasporto sarà erogato per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026 ed è un contributo pari all’80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro.

Spetta ai cittadini di età compresa fra 18 e i 35 anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone e di merci.

Il voucher patente autotrasporto potrà essere richiesto per una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non risulta ai fini del computo del valore dell’Isee.

Bonus patente per camionisti, come averlo

Le indicazioni e i termini per presentare le domande per ottenere il bonus, così come le modalità di erogazione del voucher, saranno definiti con un decreto del ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze.

Patente C e CQC, quanto costano

La patente C costa circa 1.200 euro in una scuola guida, mentre chi prepara la teoria da privatista e la pratica in autoscuola può risparmiare e pagare all’incirca 850 euro. Il costo dell’estensione E si aggira sui 750 euro.

Per avere la Carta di Qualificazione del Conducente o CQC (necessaria per chi vuol fare il mestiere dell’autotrasportatore) possono volerci anche più di 2.000 euro.

