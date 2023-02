Bollette, buone notizie in arrivo: ecco quanto risparmieremo

Dopo mesi in salita, possibili buone notizie in arrivo per le famiglie italiane alle prese con il caro bollette. Previste sensibili riduzioni per le tariffe del gas di febbraio e per quelle dell’elettricità del prossimo trimestre che potrebbero comportare risparmi in bolletta da quasi 600 euro annui a nucleo”. Lo afferma il Codacons che, alla luce dell’andamento delle quotazioni internazionali dell’energia, traccia i possibili impatti sulle tasche degli italiani. Vediamo in dettaglio quanto si risparmierà.