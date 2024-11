Salute, arriva il “gemello virtuale” per cure sempre più efficaci e meno costose

Esperienza ventennale come caporedattrice e giornalista, sia carta che web. Specializzata in politica, economia, società, green e scenari internazionali.

Fonte: iStock

E se un giorno avessimo un gemello, virtuale, che ci aiuta a curare meglio e prevenire le malattie? Una frontiera decisamente all’avanguardia quella a cui sta lavorando l’Università di Pisa, come unico partner italiano di un progetto europeo coordinato dall’Università di Gent, che potrebbe rivoluzionare radicalmente le terapie del futuro.

“Vital – Virtual Twins as Tools for Personalised Clinical Care”, questo il nome, ha come obiettivo quello di realizzare nei prossimi cinque anni una piattaforma multi-organo in grado di creare, grazie all’Intelligenza Artificiale, un “gemello umano virtuale” per pazienti che soffrono di gravi disturbi cardiovascolari.

I gemelli umani virtuali di Vital sono modelli computazionali multiscala personalizzati che hanno il potenziale per prevedere la progressione di una malattia e gli esiti del trattamento in un periodo che va da mesi ad anni. Questa tecnologia offre la possibilità di fornire strategie sempre più ottimizzate di gestione del paziente, ma anche economicamente sempre più vantaggiose, superando gli attuali standard di assistenza clinica.

Sostanzialmente si tratta di “copie” per migliorare le attuali cure e renderle sempre più personalizzate, cucite proprio per il singolo paziente, tenendo conto soprattutto di quegli elementi che oggi sfuggono, per provare ad avere risposte a lungo termine specifiche, diverse per sesso, ai trattamenti chirurgici o medici sul sistema cardiovascolare e su altri organi.

Disturbi cardiovascolari cronici complessi, come l’insufficienza cardiaca o l’ipertensione, colpiscono miliardi di persone in tutto il mondo, compromettendo pesantemente la qualità della vita delle persone e spesso portando a gravi malattie o morte prematura. Questi disturbi, spiegano gli esperti, sono difficili da trattare per via della complessa interazione tra la funzione del cuore, dei polmoni e dei vasi sanguigni, il loro ruolo nel fornire sangue agli organi chiave, come cervello e reni, e l’influenza variabile di fattori ormonali e di altro tipo, ambientali, genetici, psicosociali.

In sostanza una terapia che funziona per un paziente potrebbe essere inefficace e persino dannosa per un altro.

Il progetto VITAL – Virtual Twins as Tools for Personalized Clinical Care, finanziato dall’UE, è finanziato dall’UE e si svolgerà dal 2024 alla fine del 2029. VITAL svilupperà e convaliderà la tecnologia per costruire un “gemello virtuale” del cuore di una persona e di altri organi importanti. (modelli computazionali complessi multi-organo), utilizzando le informazioni raccolte da esami clinici e/o sensori indossabili (come gli orologi intelligenti) per aiutare i medici a scegliere i trattamenti migliori per ogni persona. Questi gemelli umani virtuali consentiranno, per la prima volta, agli operatori sanitari di prevedere la risposta al trattamento a breve e medio termine (fino a 6 mesi dopo l’inizio del trattamento). VITAL fornirà quindi agli operatori sanitari strumenti per la valutazione precoce dell’impatto del trattamento sulla traiettoria della malattia, identificando chi potrebbe beneficiare di terapie rischiose o costose, anticipando potenziali reazioni avverse al trattamento, migliorando i risultati sanitari complessivi del trattamento e migliorando l’efficacia in termini di costi. Parallelamente, studieremo come pazienti, medici e operatori sanitari interagiscono con questi nuovi strumenti digitali e affronteremo le implicazioni etiche, sociali e psicosociali di queste nuove tecnologie.

Vital fornirà una piattaforma di modellazione multiorgano completa, clinicamente validata, multiscala, guidata e in grado di rappresentare i dati dei singoli pazienti acquisiti sia in clinica che grazie alle wearable technologie, cioè tutti quegli strumenti di tecnologia indossabile che stanno già risegnando la medicina.

Questo “gemello”, grazie a particolari modelli predittivi, consentirà ai medici una maggior personalizzazione delle terapie farmacologiche e interventistiche, così da evitare di sottoporre inutilmente le persone a trattamenti dai quali non trarrebbero benefici.

In pratica, grazie a speciali interfacce intuitive, create in collaborazione con i medici, la piattaforma creerà un gemello umano virtuale per trovare la migliore terapia farmacologica o chirurgica per disturbi cardiovascolari complessi e multifattoriali che hanno un impatto sistemico e un alto rischio di comorbilità, tra gli altri, del rene e del cervello, come ad esempio ipertensione sistemica e insufficienza cardiaca. Entro la fine del progetto, la piattaforma sarà stata convalidata e testata su più di 200 pazienti in 5 studi clinici in Francia e nel Regno Unito.

Per quanto riguarda il ruolo italiano, il gruppo di lavoro dell’Università di Pisa, coordinato dalla prof.ssa Martina Smorti del Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell’Area Critica dell’ateneo toscano, si sta occupando di indagare i possibili impatti psicologici, sociali e relazionali legati all’impiego di questo tipo di tecnologie in ambito medico.

“Nonostante l’importante coinvolgimento di competenze di carattere medico, informatico e ingegneristico necessarie per lo sviluppo e l’implementazione del Virtual human twin – spiega la prof.ssa Smorti – il progetto dedica un’attenzione particolare agli impatti psicologici, sociali e relazionali dell’utilizzo di questo tipo di tecnologia a livello clinico. È questo l’obiettivo specifico del gruppo di lavoro dell’Università di Pisa che, grazie a competenze di ambito psicologico e sociologico, indagherà i fattori che favoriscono o ostacolano l’accettazione del virtual human twin da parte di medici, pazienti e caregiver”.

Un punto di vista più laterale, ma altrettanto determinante, per comprendere quanto e come il virtual human twin viene accettato e accolto dai pazienti, quanto queste nuove strategie possono migliorare il livello di fiducia nei medici e in generale nel sistema sanitario, ma anche lo stress di pazienti e familiari e l’impatto sugli operatori sanitari nell’utilizzo dell’IA come strumento di cura. “Gli studi condotti – conclude Smorti – dimostrano che l’utilizzo dell’Intelligenza artificiale a livello di pratica clinica interviene su tutti gli attori e le istituzioni coinvolte modificando le relazioni in campo e i sistemi di preferenze, percezioni, aspettative”.