L’Italia dice no alla carne sintetica. Ma cos’è?

L’Italia contro le carni sintetiche. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida, ha approvato un disegno di legge che vieta la produzione e l’immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici, con sanzioni per chi lo viola.

Nel rispetto del principio di precauzione che l’Italia ha sempre accolto, le norme intendono tutelare – spiega il governo – la salute umana e il patrimonio agroalimentare attraverso il divieto di produzione e commercializzazione di carni create in laboratorio. Il divieto comprende sia gli alimenti destinati al consumo umano sia i mangimi animali.

“Nel ddl composto di 6 articoli non c’è alcun atteggiamento persecutorio, ma la forte volontà di tutela della salute dei cittadini e delle persone che consumano. Il provvedimento tutela la salute, la produzione e l’ambiente”, ha chiarito il ministro Lollobrigida. “È una legge significativa quella contro i cibi sintetici: si basa sul principio di precauzione perché oggi non ci sono studi scientifici sugli effetti dei cibi sintetici. Ribadiamo il massimo livello di tutela della salute dei cittadini e la salvaguardia del patrimonio della nostra nazione e della nostra cultura agroalimentare che si basa sulla dieta mediterranea”, ha aggiunto il ministro della Salute Orazio Schillaci.

In caso di violazione delle norme, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di euro 10mila fino ad un massimo di euro 60mila, ovvero fino al 10% del fatturato totale annuo, con l’indicazione comunque di un tetto massimo, oltre alla confisca del prodotto illecito.

Ulteriori sanzioni amministrative riguardano poi la possibilità di svolgere attività di impresa, inibendo l’accesso a contributi, finanziamenti o agevolazioni erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea, per un periodo da 1 a 3 anni.

Ma cos’è esattamente la carne sintetica, chiamata anche coltivata o cellulare? Si tratta di carne coltivata o prodotta in laboratorio, in vitro, prodotta raccogliendo cellule da animali vivi, “nutrendo” le cellule con sostanze nutritive in modo che possano crescere in un bioreattore e trasformando il risultato in un prodotto che i consumatori possono mangiare.

Le nozioni scientifiche che stanno alla base della carne coltivata non sono nuove: le colture cellulari sono state utilizzate per la prima volta nella ricerca medica nel 1907, ma l’applicazione di questa idea ha iniziato a prendere piede dopo che un farmacologo olandese ha presentato in tv il primo hamburger in vitro al mondo nel 2013.

Oggi, più di 100 aziende in tutto il mondo stanno cercando di creare proteine ​​a base cellulare, che vanno dall’agnello allevato in laboratorio alle ostriche sempre allevate in laboratorio e persino al foie gras. Tuttavia, proteine ​​diverse presentano complicazioni diverse: i produttori di frutti di mare a base di cellule non hanno il vantaggio che la ricerca medica offre a coloro che coltivano cellule di mammiferi, per esempio. E le carni costituite da tessuti e consistenza più complessi possono essere più difficili da costruire, un processo noto come “impalcatura” che tiene insieme muscoli, grasso e tessuto connettivo per ricreare la struttura della carne.

Ma cosa succede in Europa in quanto a carni sintetiche? In linea con le priorità del Green Deal europeo, la strategia dal campo alla tavola per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente, la strategia sulla biodiversità per il 2030 e l’ambizione climatica dell’UE per il 2030 e il 2050, Bruxelles si sta muovendo per promuovere la produzione, la fornitura e il consumo sicuro di fonti alternative di proteine ​​e cambiamenti dietetici verso un’alimentazione sana e sostenibile, contribuendo alla trasformazione dei sistemi alimentari. Obiettivo è anche fornire co-benefici per il clima, biodiversità, sostenibilità ambientale e circolarità, un’alimentazione sana e sostenibile e cibo sicuro, riduzione della povertà alimentare, responsabilizzazione delle comunità e attività fiorenti.

L’agricoltura basata sulle cellule, e in particolare la carne coltivata e i frutti di mare coltivati, potrebbero essere considerati una soluzione promettente e innovativa per aiutare a raggiungere gli obiettivi della strategia dal campo alla tavola per sistemi alimentari equi, sicuri, sani e rispettosi dell’ambiente. Tuttavia, il potenziale impatto ambientale e l’impatto sugli aspetti di sostenibilità devono essere valutati a fondo e studi approfonditi devono ancora essere condotti sulla loro sicurezza assoluta.

Nel 2020, la carne coltivata e il pesce coltivato hanno conosciuto un aumento di interesse al di fuori dell’Europa, con la prima autorizzazione alla commercializzazione di prodotti a base di carne coltivata a Singapore e un forte aumento degli investimenti. In Europa, anche questo settore sta iniziando ad attrarre investimenti: l’UE ha investito attraverso REACT-EU nella carne prodotta in laboratorio.

Attualmente, i prodotti alimentari a base di cellule non sono commercializzati nella UE. Questi prodotti richiedono un’autorizzazione prima dell’immissione sul mercato prima di poter essere immessi sul mercato europeo e, a seconda delle tecniche utilizzate, potrebbe essere necessario che questa autorizzazione avvenga tramite la legislazione sugli OGM o il regolamento sui nuovi alimenti. Una volta presentata alla Commissione una domanda di autorizzazione di questi prodotti, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) effettua la valutazione della sicurezza di questi prodotti, incluso se sono nutrizionalmente svantaggiosi.

Sono stati sviluppati pochi studi per comprendere l’impatto del ciclo della carne coltivata (produzione, consumo, spreco) sull’ambiente e il suo legame con gli aspetti sociali e culturali. Stime approssimative basate su una valutazione del ciclo di vita suggeriscono emissioni di gas serra, fabbisogno di terra e consumo di acqua inferiori rispetto alla carne convenzionale.

I sostenitori della carne coltivata affermano che potrebbe essere una risposta all’aumento delle emissioni agricole, al deterioramento della biodiversità e all’insicurezza alimentare, mentre i critici temono che l’alto costo della carne coltivata, insieme ai suoi ostacoli normativi e alla scalabilità non dimostrata, almeno per ora, la renda una soluzione non praticabile.