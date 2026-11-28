Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock La Regione Lazio dà accesso libero al farmaco sperimentale Daraxonrasib

Nuova opportunità terapeutica nel Lazio per i pazienti affetti da tumore del pancreas metastatico. Con una delibera della Giunta regionale, anche nelle strutture oncologiche selezionate della regione viene attivato un percorso codificato per accedere gratuitamente al Daraxonrasib, il nuovo farmaco mirato approvato in Europa il 16 novembre ma non ancora commercializzato né rimborsato in Italia.

La somministrazione avviene senza costi per i cittadini attraverso una procedura d’urgenza valutata dalla Commissione Regionale del Farmaco (CoReFa) entro sette giorni lavorativi, destinata a pazienti che rispondono a precisi criteri clinici verificati dagli specialisti.

Che cos’è il Daraxonrasib e come agisce

Il Daraxonrasib, noto nella fase sperimentale con la sigla RMC-6236 e autorizzato in Europa con il nome commerciale Rasonque, è un farmaco a somministrazione orale appartenente alla classe degli inibitori pan-RAS, multiselettivi per la forma attiva della proteina. Il suo obiettivo è bloccare l’attività delle proteine prodotte dalle mutazioni del gene RAS, in particolare KRAS, che rappresentano il principale motore della crescita cellulare in circa il 90% degli adenocarcinomi duttali del pancreas.

Per decenni queste mutazioni sono state considerate praticamente impossibili da colpire per via farmacologica. Grazie ai progressi della ricerca nelle scienze della vita, gli studi clinici condotti finora hanno mostrato risultati significativi nel migliorare la sopravvivenza e rallentare la progressione della malattia nei pazienti già trattati con le terapie standard, portando all’approvazione statunitense della Fda ad agosto 2026 e al via libera della Commissione Europea arrivato il 16 novembre 2026.

Come funziona l’accesso gratuito nel Lazio

Nonostante l’autorizzazione europea, in Italia il medicinale è ancora in attesa della negoziazione del prezzo e della rimborsabilità da parte dell’Aifa, mentre l’azienda produttrice non ha attivato un programma nazionale di uso compassionevole gratuito. Per evitare vuoti assistenziali nelle more della decisione nazionale, la Regione Lazio ha approvato un protocollo transitorio elaborato dal Gruppo di Lavoro della CoReFa, la Commissione Regionale del Farmaco.

La procedura si articola in cinque fasi:

il medico oncologo verifica l’impossibilità di arruolare il paziente in sperimentazioni cliniche attive; lo specialista presenta contestualmente l’istanza di accesso al Fondo nazionale Aifa 5% e la richiesta di valutazione alla CoReFa; la Commissione regionale esamina la documentazione e si esprime entro sette giorni lavorativi; previo assenso regionale e raccolta del consenso informato del paziente, la struttura ospedaliera procede all’approvvigionamento tramite importazione nominale; la presa in carico viene concentrata in centri selezionati dotati di supporto dermatologico e nutrizionale integrato, garantendo la piena continuità terapeutica per chi avvia il trattamento.

Chi può accedere al trattamento e quali sono i requisiti

L’accesso al farmaco non è automatico, ma riservato ai pazienti che rientrano nel perimetro dell’indicazione autorizzata in Europa e superano una valutazione clinica rigorosa. I requisiti principali riguardano:

la diagnosi confermata di adenocarcinoma duttale del pancreas in fase avanzata o metastatica con malattia misurabile;

l’aver già effettuato almeno una linea precedente di terapia sistemica (chemioterapia) risultata non più efficace o non tollerata;

la presenza di specifiche mutazioni del gene RAS accertata tramite profilazione molecolare del tessuto tumorale;

buone condizioni cliniche generali (performance status ECOG 0–1) e l’impossibilità di partecipare a studi clinici attivi, con una valutazione geriatrica multidimensionale rafforzata per i pazienti dai 75 anni in su e controlli clinico-strumentali obbligatori ogni otto settimane.

I pazienti e i familiari interessati a verificare l’eventuale idoneità devono rivolgersi direttamente al proprio oncologo di riferimento o ai centri oncologici autorizzati della rete regionale del Lazio, che possono valutare il quadro clinico, avviare l’istanza presso la CoReFa e orientare il paziente anche rispetto alle tutele assistenziali previste, come l’esenzione dal ticket sanitario per patologia oncologica (codice 048).