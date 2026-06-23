Obesità, la nuova sfida passa dall’informazione: a Milano il confronto tra medici e media

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Ufficio Stampa Un momento del media tutorial "Raccontare l'obesità"

L’obesità non è soltanto una delle principali emergenze sanitarie del nostro tempo, è anche una delle malattie maggiormente narrate attraverso stereotipi, semplificazioni e luoghi comuni. Da questa consapevolezza è nato Raccontare l’obesità, oltre lo stigma e i luoghi comuni, il convegno che si è svolto il 23 giugno a Milano e che ha riunito medici, psicologi, associazioni di pazienti e giornalisti per riflettere su un tema sempre più centrale: il ruolo dell’informazione nel costruire la percezione pubblica della malattia.

Nel corso dell’incontro, ospitato presso la Blend Tower, è emersa con forza la necessità di superare una narrazione che tende a ricondurre l’obesità esclusivamente alle scelte individuali. Gli esperti intervenuti hanno sottolineato come la comunità scientifica la consideri oggi una patologia cronica, progressiva e recidivante, determinata dall’interazione di fattori genetici, metabolici, psicologici e ambientali.

Perché il linguaggio incide sulla percezione della malattia

Il tema non riguarda soltanto la salute. Secondo i dati presentati durante il convegno, in Italia oltre 23 milioni di persone sono in sovrappeso e più di 6 milioni convivono con l’obesità. Numeri che incidono sulla sostenibilità del sistema sanitario, sulla produttività e sulla qualità della vita, rendendo la gestione della malattia una questione che interessa sempre più anche il mondo dell’economia e delle politiche pubbliche.

Tra i temi affrontati vi è stato il peso delle parole utilizzate dai media: definizioni, immagini e schemi narrativi possono contribuire a rafforzare lo stigma o, al contrario, favorire una maggiore comprensione del fenomeno. Un aspetto che, secondo i relatori, influisce anche sulla propensione delle persone a chiedere supporto medico e ad aderire ai percorsi di cura.

L’Italia apripista nel riconoscimento dell’obesità

Nel dibattito è emerso inoltre il cambiamento che sta interessando il quadro normativo e sanitario italiano. L’obesità viene oggi sempre più affrontata come una patologia complessa e non come una semplice conseguenza di stili di vita non corretti. Una svolta che si accompagna a nuovi approcci diagnostici, capaci di andare oltre il solo indice di massa corporea (BMI), e a una crescente attenzione istituzionale verso la prevenzione e la presa in carico dei pazienti.

L’iniziativa milanese, promossa con il supporto di Eli Lilly, ha quindi acceso i riflettori su un aspetto spesso trascurato del dibattito pubblico: il modo in cui una malattia viene raccontata può influenzare non solo la percezione sociale, ma anche le politiche sanitarie, l’accesso alle cure e la capacità di affrontare un fenomeno che coinvolge milioni di persone.

Dalla prevenzione alle cure: la sfida del sistema sanitario

Il riconoscimento dell’obesità come malattia cronica sta contribuendo a modificare anche l’approccio delle istituzioni e del sistema sanitario. La crescente diffusione della patologia impone infatti strategie che non si limitino alla prevenzione, ma che garantiscano percorsi di diagnosi, assistenza e trattamento adeguati.

In questo scenario assume particolare rilevanza il tema dell’accesso alle cure e della sostenibilità economica. Intervenire precocemente sulla malattia significa non solo migliorare la qualità della vita dei pazienti, ma anche ridurre nel lungo periodo il peso delle complicanze associate, che rappresentano una delle principali voci di costo per i sistemi sanitari moderni.