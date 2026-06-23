Farmaci anti-obesità, quale impatto per l’industria alimentare nei paesi poveri?

Uno studio lancia l’allarme: le nuove cure contro obesità e diabete stanno cambiando i consumi nei Paesi ricchi e potrebbero avere effetti sull’offerta alimentare nei Paesi meno sviluppati.

Laureato in medicina e Chirurgia ha da subito abbracciato la sfida della divulgazione scientifica. Raccontare la scienza e la salute è la sua passione, perché crede che la conoscenza sia alla base di ogni nostra scelta. Ha collaborato e ancora scrive per diverse testate, on e offline.

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Nel mondo della salute che si embrica con quello dell’economia e della produzione, a volte si possono creare cortocircuiti che sicuramente fanno riflettere. In un sistema globale come quello che stiamo vivendo, infatti, le interrelazioni tra progressi nelle terapie e modelli alimentari rischiano di diventare veri e propri colli di bottiglia. È con questa chiave di interpretazione che si può leggere una ricerca scientifica che prova a valutare quanto e come la diffusione nei Paesi più ricchi del pianeta dei farmaci che aiutano a combattere sovrappeso ed obesità potrebbe influire anche sulle aree meno sviluppate. A far riflettere sul tema è un articolo scientifico che appare su Globalization and Health e lancia questo ammonimento.

Un cambio di abitudini?

I farmaci per obesità, sovrappeso e diabete stanno già modificando le abitudini di acquisto e di consumo alimentare nei paesi più ricchi. Va ricordato in questo senso che i nuovi trattamenti farmacologici non agiscono solo sul peso, ma modificano profondamente il comportamento alimentare: riducono l’appetito, aumentano il senso di sazietà e, in molti casi, cambiano le preferenze alimentari. Questo comporta una riduzione dell’introito calorico, ma pone anche nuove sfide nutrizionali, come il rischio di un apporto inadeguato di proteine o micronutrienti se la dieta non è adeguatamente guidata. Esistono già osservazioni che fanno pensare che gli utilizzatori tendono a ridurre la spesa alimentare complessiva, soprattutto per snack, dolci, fast food e altri alimenti ad alta densità energetica.

Di conseguenza, le principali aziende alimentari e delle bevande stanno iniziando ad adattare i propri prodotti e le strategie di marketing, anche attraverso porzioni più piccole, prodotti riformulati, opzioni ad alto contenuto proteico. Secondo l’ipotesi economica proposta, questi meccanismi potrebbero portare ad aumentare la disponibilità di alimenti non propriamente salutari nelle aree a basso reddito, dove per tanti motivi la disponibilità dei farmaci per l’obesità potrebbe risultare inferiore.

Secondo quanto riporta una nota, “non si tratta di affermare che il cambiamento sia già in atto – segnala Brice Even, autore principale della riflessione pubblicata e ricercatore presso l’Alliance of Bioversity International e il CIAT -. Ma i primi segnali del mercato sono sufficientemente forti da giustificare la prudenza”. Nella pubblicazione si auspicano quindi politiche più incisive in materia di ambiente alimentare nei paesi a basso e medio reddito, con particolare attenzione al marketing digitale per i minori e tante altre misure.

L’obesità è una malattia

L’obesità è oggi riconosciuta a livello internazionale come una malattia cronica complessa, recidivante e multifattoriale. Questo ha determinato negli ultimi anni un’evoluzione significativa sia delle linee guida cliniche, sia dell’approccio normativo e terapeutico come hanno ricordato gli esperti al congresso della Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU). Per molti anni la gestione dell’obesità è stata ricondotta prevalentemente al semplice controllo delle calorie introdotte e consumate, secondo una visione riduzionistica centrata esclusivamente sul bilancio energetico. Oggi questo approccio appare superato.

Le evidenze scientifiche hanno infatti dimostrato che l’obesità è il risultato dell’interazione tra meccanismi biologici, metabolici, neuroendocrini, ambientali, psicologici e sociali. In questo contesto, la nutrizione non può più essere considerata soltanto uno strumento di restrizione calorica, ma parte integrante di una strategia terapeutica finalizzata a migliorare salute metabolica, composizione corporea, qualità della vita e aderenza a lungo termine.

Dalle linee guida nazionali e internazionali emerge un messaggio ormai condiviso: l’obesità non può più essere gestita solo come un problema di stile di vita, ma richiede un approccio multidisciplinare, personalizzato e continuativo. Le più recenti raccomandazioni sottolineano l’importanza di integrare interventi nutrizionali, attività fisica, supporto comportamentale e, quando indicato, terapia farmacologica o chirurgica. Un altro punto chiave è lo spostamento verso una valutazione più ampia del rischio clinico, che non si basa solo sull’indice di massa corporea (BMI), ma anche sulla presenza di complicanze e sul profilo metabolico del paziente. Il riconoscimento dell’obesità come malattia cronica rappresenta anche un passo fondamentale sul piano culturale, perché contribuisce a ridurre lo stigma e a superare l’idea che si tratti solo di una questione di volontà individuale.