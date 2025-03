Cure dentistiche, gli italiani investono sempre di più nel sorriso perfetto

Laureato in medicina e Chirurgia ha da subito abbracciato la sfida della divulgazione scientifica. Raccontare la scienza e la salute è la sua passione, perché crede che la conoscenza sia alla base di ogni nostra scelta. Ha collaborato e ancora scrive per diverse testate, on e offline.

Non solo cure. Ma anche attenzione all’estetica del sorriso. È la sintesi di un’indagine Key-Stone, che mostra come negli ultimi 5 anni gli italiani che si sono rivolti al dentista per migliorare l’estetica del loro sorriso siano raddoppiati, passando da 150mila nel 2019 a oltre 300mila nel 2024. Il tutto con una spesa pari a quasi due miliardi di euro.

L’avanzata della ricerca di un sorriso bianco e non si ferma però a queste strategie. Si è sempre più portati a considerare la struttura e l’anatomia dei denti, con il 40% degli italiani pensa di avere una malocclusione o un disallineamento: fra questi oltre uno su tre vorrebbe risolverli con una terapia ortodontica. Si tratta soprattutto di giovani, ma il desiderio di un sorriso perfetto riguarda sempre più anche gli over 50 e perfino gli anziani. Con la maggiore longevità, gli italiani vogliono mantenere fino a tarda età una buona qualità di vita e relazionale, che passa anche da un sorriso sano e bello, e soprattutto duraturo.

È perciò in crescita la richiesta di impianti dentali, aumentati del 30% negli ultimi cinque anni, con 2,2 milioni di impianti nel 2024 contro 1,7 milioni nel 2019.

Come cambia la salute della bocca

Denti diritti e sorriso smagliante, quindi: è l’obiettivo di moltissime persone, con la progressiva rinuncia a dentiere per far spazio a impianti. A disegnare il quadro sono gli esperti della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP), al Congresso Internazionale, in corso a Rimini, riferendo i risultati di un’ampia indagine dell’osservatorio sul settore dentale dell’istituto di ricerche Key-Stone.

Il desiderio di denti belli e “immortali” è trasversale a tutte le età e riguarda anche gli anziani: con l’incremento dell’aspettativa di vita, cresce del 30% la richiesta di impianti e protesi permanenti anche negli over 70 che vogliono mantenere una buona qualità di vita e relazionale, grazie a un sorriso sano che duri nel tempo.

L’indagine dell’osservatorio Key-Stone è stata realizzata intervistando oltre 10.000 italiani ogni anno, dal 2019 al 2024 e dimostra innanzitutto che il 67% degli italiani ha effettuato una seduta di igiene orale dal dentista, per un totale di circa 20 milioni di sedute all’anno. E dimostra come siano in grande crescita le richieste di trattamenti a fini estetici, come le procedure di sbiancamento e allineamento dentale, e anche la realizzazione di faccette estetiche.

“Il ruolo dell’odontoiatra si è ampliato: non più solo professionista della salute orale, ma vero e proprio designer del sorriso – osserva Francesco Cairo, presidente SIdP e Professore di Parodontologia dell’Università di Firenze. Gli italiani sono sempre più disposti a investire cifre considerevoli per ottenere un sorriso perfetto e allinearsi alle nuove tendenze estetiche. Come emerge dall’indagine, infatti, soltanto per igiene orale e sbiancamenti, si registra una spesa complessiva di circa 2 miliardi di euro l’anno, pari al 20% di tutte le spese dentistiche”.

Più attenzione alla prevenzione

L’attenzione degli italiani all’estetica e la richiesta di igiene orale professionale, diventano occasione per fare prevenzione e mantenere in salute la bocca, elementi chiave per evitare interventi invasivi e costosi in futuro.

“Anche l’interesse ad avere denti smaglianti e allineati porta sempre più persone dall’odontoiatra, ed è positivo perché ci permette di prevenire e intercettare meglio eventuali criticità che potrebbero compromettere la salute orale – commenta il presidente SIdP”.

Roberto Rosso, presidente di Key-Stone fa il punto in questo senso sui meccanismi che portano a ricercare denti sempre più sani e belli.

“L’aumento del ricorso alle procedure estetiche è netto fra i più giovani e riflette la tendenza a prendersi cura di sé, con motivazioni differenti a seconda della fascia d’età – spiega. Fra i 20 e i 30 anni il motivo principale è migliorarsi per adeguarsi agli standard sociali e così avere più fiducia in se stessi, per avere relazioni più soddisfacenti; fra i 30 e i 40 anni, in una fase di consolidamento degli obiettivi professionali e personali, si cercano denti belli e dritti per piacere agli altri e rinforzare la propria immagine attraverso il riconoscimento e l’approvazione altrui; dopo i 40 anni ci si avvicina alle cure dentali estetiche per piacersi di più, per avere un rapporto più armonico con se stessi e di riflesso con gli altri. Colpisce anche il gran numero di italiani convinti di avere malocclusioni o disallineamenti: lo pensa il 40% e uno su tre vorrebbe risolvere con un trattamento ortodontico”.

“Tutto ciò porta sempre più persone a scegliere faccette dentali per migliorare forma, colore e simmetria dei denti, o a sottoporsi a trattamenti di sbiancamento per schiarire lo smalto e ottenere un sorriso più luminoso, o ancora, a decidere di usare allineatori trasparenti per raddrizzare i denti senza impatto visivo – aggiunge Cairo”.

Meno dentiere, più impianti

Negli ultimi 5 anni è cresciuto anche il numero di impianti dentali: sono stati quasi 10 milioni, con una crescita continua che ha portato dai circa 1,7 milioni di impianti del 2019 ai quasi 2,2 milioni del 2023 e 2024, con un incremento di circa il 30%, nonostante la frenata del 2020 dovuta alla pandemia.

“Complessivamente, gli italiani stanno spendendo circa 2,3 miliardi all’anno per trattamenti implantari– commenta Cairo. A scegliere gli impianti sono sempre più spesso gli anziani, anche over 70 o perfino over 80: il boom di richieste nella terza e quarta età si può spiegare con la consapevolezza dell’allungamento dell’aspettativa di vita, che porta gli anziani a non accontentarsi di protesi mobili, ma a chiedere più impianti e protesi permanenti, che durano più a lungo, hanno una resa migliore e garantiscono una maggior qualità di vita. Avere denti belli e a lungo è anche un’esigenza di salute, intesa non solo come la cura o la convivenza con le patologie tipiche dell’età più avanzata, ma anche come desiderio di prendersi maggiore cura di sé e di migliorare l’integrazione sociale”.