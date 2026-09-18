iStock gorodenkoff Ospedali migliori al mondo per specialità, tre italiani nella Top 10: la classifica Newsweek 2027.

Fra i migliori ospedali al mondo ce ne sono alcuni italiani: si tratta del Policlinico Gemelli di Roma per ostetricia e ginecologia, dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per la pediatria, dell’Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano per neurologia e dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna per l’ortopedia.

A certificare l’eccellenza è la nuova edizione dei World’s Best Specialized Hospitals 2027, la classifica realizzata da Newsweek in collaborazione con Statista. L’analisi osserva circa 2.500 ospedali distribuiti in 13 aree della medicina. Sono in totale 42 gli ospedali italiani presenti nelle classifiche internazionali. E i quattro citati rientrano fra i primi dieci al mondo.

I migliori ospedali al mondo

Il risultato italiano più alto è quello del Policlinico Gemelli, che si piazza al 3° posto della classifica mondiale su 125 strutture nella lista dedicata a ostetricia e ginecologia.

Il Bambino Gesù raggiunge invece il 4° posto su 250 ospedali nella pediatria.

L’Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano è infine 8° su 150 nella neurologia.

L’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna è 9° per l’ortopedia.

La classifica considera le raccomandazioni degli esperti insieme a indicatori di qualità e misure relative all’assistenza centrata sul paziente. I criteri possono quindi variare in relazione alla singola specialità. Il risultato va inoltre letto come una serie di graduatorie specialistiche e non come una classifica generale degli ospedali.

42 ospedali italiani nelle 13 specialità

L’edizione 2027 della classifica sui migliori ospedali al mondo prende in considerazione 13 discipline:

cardiologia

cardiochirurgia

oncologia

neurologia

neurochirurgia

ortopedia

ostetricia e ginecologia

endocrinologia

gastroenterologia

pediatria

nefrologia

pneumologia

urologia.

La Lombardia fa il pieno con 15 strutture, seguita dal Lazio con 7. Il Piemonte è presente con 5 ospedali, mentre Campania, Toscana e Veneto ne contano 3 ciascuno.

Il Policlinico Gemelli di Roma

Oltre al 3° posto in ostetricia e ginecologia, il Gemelli è 11° in gastroenterologia, 27° in cardiologia, 29° in oncologia, 29° in endocrinologia, 32° in pneumologia, 38° in neurologia, 47° in nefrologia, 70° in ortopedia, 75° in neurochirurgia e 86° in urologia.

Il Bambino Gesù di Roma e gli altri

Per la pediatria, si è detto, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma conquista il 4° posto mondiale su 250 strutture. Nella stessa graduatoria figurano anche altre strutture italiane: l’Istituto Giannina Gaslini è 26°, l’ospedale San Salvatore di Pesaro è 46°, il Vittore Buzzi di Milano è 61° e il Meyer di Firenze è 62°.

Oncologia, Ieo al 14° posto

L’Italia ha una presenza in oncologia con 15 ospedali in graduatoria: il risultato più alto è quello dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, al 14° posto mondiale; seguono il Policlinico Gemelli al 29°, l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano al 33°, Humanitas al 45°, l’Istituto Nazionale Tumori di Napoli – Fondazione G. Pascale al 75°, Niguarda al 76°, San Raffaele all’85° e l’Istituto Oncologico Veneto al 95°.

Cardiologia, Monzino primo tra gli italiani

In cardiologia il Centro Cardiologico Monzino di Milano è la struttura italiana con il piazzamento più alto, al 17° posto mondiale. Il San Raffaele di Milano è 22°, il Gemelli 27°, il Policlinico San Donato 51°, Niguarda 68° e il Sant’Orsola-Malpighi di Bologna 70°.

Sono invece 9 le strutture italiane presenti nella graduatoria della cardiochirurgia. Il Monzino è 28°, il San Raffaele 33°, il Sant’Orsola 52° e Niguarda 62°.

Neurologia, il Besta è ottavo al mondo

Il Carlo Besta di Milano è uno dei risultati italiani più significativi dell’intera classifica. L’istituto è 8° al mondo in neurologia e 11° in neurochirurgia. In neurologia compaiono inoltre il Gemelli al 38°, Niguarda al 39° e San Raffaele al 40°. In neurochirurgia Niguarda è 48° e il Gemelli 75°.

Ortopedia, Rizzoli nella Top 10

Per l’ortopedia l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna è 9° al mondo. Seguono il Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano al 47°, il Gemelli al 70° e Humanitas Rozzano all’87°.

Gastroenterologia, Gemelli undicesimo

Il Gemelli ottiene uno dei suoi migliori risultati in gastroenterologia, con l’11° posto mondiale. Tra le strutture italiane presenti figurano anche Humanitas di Rozzano, 47°, l’Azienda Ospedale-Università di Padova, 54°, il Sant’Orsola, 69°, e Niguarda, 76°.

I migliori ospedali in Italia

Qui sotto i migliori ospedali italiani classificatisi tra i primi 100 al mondo nelle 13 specialità.

Cardiologia

Centro Cardiologico Monzino di Milano 17°

San Raffaele-gruppo San Donato di Milano 22°

Policlinico Gemelli di Roma 27°

IRCCS Policlinico San Donato 51°

Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 68°

Policlinico Sant’Orsola-Malpighi 70°

Cardiochirurgia

Centro Cardiologico Monzino 28°

Ospedale San Raffaele di Milano 33°

Policlinico Sant’Orsola-Malpighi 52°

Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 62°

Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 69°

IRCCS Policlinico San Donato 89°

Azienda Ospedale Università Padova 92°

Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea 95°

Endocrinologia

Policlinico Universitario A. Gemelli 29°

San Raffaele-gruppo San Donato di Milano 35°

Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana 42°

Presidio Ospedaliero Molinette-AOU Città della Salute e Scienza Torino 55°

Policlinico Sant’Orsola-Malpighi 87°

Gastroenterologia

Policlinico Universitario A. Gemelli 11°

Istituto Clinico Humanitas di Rozzano 47°

Azienda Ospedale Università Padova 54°

Policlinico Sant’Orsola-Malpighi 69°

Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 76°

Ginecologia

Policlinico Universitario A. Gemelli 3°

Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 29°

Istituto Giannina Gaslini 70°

Istituto Nazionale dei Tumori 77°

IEO – Istituto Europeo di Oncologia 91°

Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato 96°

Policlinico Sant’Orsola-Malpighi 97°

Nefrologia

Ospedale San Raffaele-Gruppo San Donato 35°

Policlinico Universitario A. Gemelli 47°

Neurologia

Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta 8°

Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma 38°

Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 39°

Ospedale San Raffaele-Gruppo San Donato 40°

Neurochirurgia

Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta 11°

Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 48°

Policlinico Universitario A. Gemelli 75°

Oncologia

IEO – Istituto Europeo di Oncologia 14°

Policlinico Universitario A. Gemelli 29°

Istituto Nazionale dei Tumori 33°

Istituto Clinico Humanitas 45°

Istituto Nazionale Tumori di Napoli – Fondazione G. Pascale 75°

Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 76°

Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato 85°

IRCCS Istituto Oncologico Veneto 95°

Ortopedia

Istituto Ortopedico Rizzoli 9°

Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio – Gruppo San Donato 47°

Policlinico Universitario A. Gemelli 70°

Istituto Clinico Humanitas Rozzano 87°

Pediatria

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma 4°

Istituto Giannina Gaslini 26°

Ospedale “San Salvatore” di Pesaro – Stabilimento Centrale 46°

Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi – ASST Fatebenefratelli-Sacco 61°

Meyer – Azienda Ospedaliero Universitaria 62°

Pneumologia

Policlinico Universitario A. Gemelli 32°

Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 49°

Policlinico Sant’Orsola-Malpighi 70°

Azienda Ospedale Università Padova 100°

Urologia