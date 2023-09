Come evitare problemi con il Fisco grazie alla tecnologia

Un nuovo progetto sta rivoluzionando il modo in cui le aziende e le partite Iva gestiscono la loro amministrazione contabile e fiscale, attraverso una collaborazione in tempo reale tra l’azienda stessa, il centro servizi e il commercialista. Affidarsi a un servizio dedicato di outsourcing contabile permette alle imprese e ai professionisti di occuparsi delle attività di vendita, ricerca ed espansione, senza perdere tempo e risorse in attività a basso valore aggiunto . Ma di cosa si tratta e come funziona questa innovativa soluzione adatta a ogni tipo di realtà?

L‘outsourcing contabile e i suoi vantaggi

Partiamo dai concetti base. Finora le aziende si sono trovate a scegliere tra due strade per rispettare gli adempimenti e le scadenze fiscali: da una parte l’istituzione di un ufficio amministrativo dedicato, con risorse allocate, dall’altra la scelta di un commercialista esterno. Entrambe le vie, però, si sono dimostrate particolarmente limitate.

Investire in un comparto amministrativo significa spendere enormi quantità di denaro senza avere la certezza di aver fatto la cosa giusta scommettendo sulla capacità del personale assunto di fare fronte agli impegni quotidiani. Dall’altra affidarsi a una figura esterna “fuori dall’azienda” causa disallineamento tra azienda e professionista, mancanza di informazioni condivise, ritardi, problemi di comunicazione e imprecisioni, che potrebbero generare scelte poco consapevoli o nella peggiore delle ipotesi sanzioni salate talvolta irreversibili.

C’è però una soluzione a tutto ciò, un terzo percorso, quello dell’outsourcing contabile condiviso. Ovvero la pratica che prevede la delega delle attività contabili a un’organizzazione esterna, che registra le fatture, riconcilia incassi e pagamenti , prepara gli F24 e gli adempimenti periodici, predispone i bilanci e le dichiarazioni fiscali. Sono innumerevoli i benefici e i vantaggi rispetto alle altre 2 opzioni. In particolare se si sceglie una realtà all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, in grado di condividere con azienda e commercialista i dati aziendali.

KeyImpresa Spa ha pensato a un servizio di outsourcing contabile in cloud in cui azienda, centro servizi e commercialista condividono il piano dei conti e tutti i dati tra di loro ottimizzando l’attività e la gestione a vantaggio dell’impresa e dello studio.

KeyContabilità, è il sistema innovativo operativo 365/365 potenziato da un complesso sistema che sfrutta l’intelligenza artificiale e che semplifica l’attività dell’azienda trasferendo qualsiasi complessità della materia al centro servizi.

L’azienda continua a operare come di consueto, emettendo solo le sue fatture in App senza cambiare abitudini: è il centro servizi a occuparsi delle incombenze fiscali e contabili.

Accesso ai dati, costantemente aggiornati, è possibile in App in qualsiasi momento e da qualsiasi device. Le informazioni sono sempre allineate con uscite, entrate e adempimenti reali.

Gestione ottimizzata e automatizzata e pieno controllo di ogni operazione, con la possibilità di essere supervisionate dal proprio commercialista di fiducia, che si occuperà della consulenza e non di contabilizzare manualmente dati già disponibili .

La bidirezionalità dei dati tra azienda e commercialista permette all’imprenditore o al libero professionista di essere sempre al corrente della situazione contabile, a differenza dei sistemi tradizionali. La condivisione è un elemento di vitale importanza per tenere sotto controllo ogni aspetto dell’attività.

L’outsourcing di KeyContabilità tra AI e innovazione digitale

Ma che differenza c’è tra il nuovo prodotto di KeyImpresa e i sistemi di gestione aziendale e fiscale del passato? Anzitutto è l’approccio a essere cambiato. Si passa infatti da un’operatività basata su software per commercialisti multi-aziendali, non collegati al software aziendale in cui la registrazione o l’importazione dei dati viene effettuata manualmente dallo studio, a un sistema in cloud che permette la condivisione diretta dei dati, e la disponibilità degli stessi in tempo reale.

Non solo: KeyContabilità permette anche all’imprenditore e al professionista di crescere, grazie all’utilizzo di nuovi strumenti digitali che ottimizzano la gestione e le scelte aziendali, la condivisione del piano dei conti e delle informazioni in tempo reale consente di evitare la digitazione degli stessi dati su diversi software non collegati tra loro, consente al commercialista di occuparsi dell’azienda e non come fa oggi di inseguire gli adempimenti caricandosi di costi fissi per gestire attività già digitali e all’imprenditore di avere informazioni sempre fresche più vicine alla realtà necessarie per affrontare anche i momenti più difficili.

L’outsourcing in cloud di KeyImpresa Spa, attivabile subito dal momento dell’acquisto online, predispone il piano dei conti direttamente all’interno del centro servizi, condividendolo con l’azienda e fornendo come conseguenza della corretta tenuta delle scritture contabili servizi ad alto valore aggiunto come il controllo di gestione, la riconciliazione bancaria, il servizio di tesoreria e lo scadenzario.

Basta compilare poi le anagrafiche di clienti e fornitori per permettere ai modelli di machine learning e intelligenza artificiale di automatizzare i processi più complessi. A differenza di quanto avviene oggi, azienda e centro servizi e commercialista lavoreranno a quattro mani in tempo reale sui dati aziendali, senza più attività manuali di importazione o condivisione delle informazioni.

KeyContabilità offre inoltre nei casi di commercialisti non collaborativi la possibilità ai clienti di affidarsi al suo staff di specialisti o a uno dei commercialisti del proprio network, per avere la sicurezza di essere sempre in mani competenti e attente alle necessità delle singole realtà.