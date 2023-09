Giorgia Meloni scaccia il fantasma dello spread agitato negli ultimi giorni dal centrosinistra e sorride di fronte alle voci di un governo tecnico pronto in caso di crisi, ma nell’Esecutivo qualche scricchiolio comincia a farsi sentire. Se a un anno dalle elezioni politiche del 25 settembre 2022 Fratelli d’Italia rimane saldamente in testa ai sondaggi con un distacco di quasi 9 punti dal Pd, rispetto alle ultime rilevazioni il partito della premier perde però un significativo 0,7%. A far storcere il naso all’elettorato le difficoltà a fronteggiare la nuova ondata di sbarchi sempre più pressante e una Legge di Bilancio ridotta all’osso, senza le risorse per mantenere le promesse elettorali.

Il complotto del Governo tecnico

Impegnata a Malta nel vertice dei Paesi Ue del Mediterraneo sulla crisi migratoria, Giorgia Meloni ha risposto ai timori sullo spread, tornato a crescere intorno ai 200 punti dopo l’approvazione in Cdm della Nadef, la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza.

“Questa preoccupazione la vedo soprattutto nei desideri di chi, come sempre, immagina che un governo democraticamente eletto, che sta facendo il suo lavoro, che ha una stabilità, che ha una maggioranza forte, debba andare a casa sostituito da un governo che nessuno ha scelto” ha detto la premier, riferendosi a un paventato complotto di governo tecnico, di cui abbiamo parlato qui.

“Lo dico sinceramente, a me diverte molto il dibattito, ma temo che questa speranza non si tradurrà in una realtà, perché l’Italia rimane una nazione solida” ha detto ai cronisti al seguito a Malta, evidenziando come “lo spread che oggi lanciate come se fosse già la fine del Governo Meloni sta adesso a 192 punti, mentre ad ottobre scorso stava a 250 e durante il governo precedente era ancora più alto, ma i titoli di giornale non li ho visti”.

“Vedo questa speranza da parte dei soliti noti, mi fa sorridere, ma il Governo sta bene – ha assicurato Meloni – la situazione è sicuramente complessa, l’abbiamo maneggiata con serietà lo scorso anno e la maneggeremo con serietà anche quest’anno”.

“La sinistra continui a fare la lista dei ministri del governo tecnico che non intanto governiamo” ha concluso il presidente del Consiglio.

I sondaggi politici

Se però Giorgia Meloni professa solidità, le ultime rilevazioni della Supermedia Agi/Youtrend mostra per Fratelli d’Italia un’evidente flessione nelle intenzioni di voto, registrando un -0,7% rispetto ai sondaggi politici di due settimane fa. Un calo non incoraggiante in vista delle elezioni europee del prossimo giugno, ma che comunque non intacca la distanza con il Pd, al 19,7%, seppure in crescita dello 0,1%, né della terza forza politica del Paese, il M5s al 16,5%,anche’essa in crescita dello 0,1%.

All’interno della coalizione di Governo, la Lega recupera lo 0,2% attestandosi sul 9,3%, mentre Forza Italia continua a perdere terreno facendo segnare un -0,1%. Di seguito tutte le percentuali dei partiti italiani con tra parentesi le variazioni rispetto a due settimane fa, secondo i sondaggi politici della Supermedia Agi/Youtrend aggiornata al 29 settembre:

FdI 28,5 (-0,7)

Pd 19,7 (+0,1) (+0,6)

M5S 16,5 (+0,1) (+1,1)

Lega 9,3 (+0,2) (+0,5)

Forza Italia 6,9 (-0,1) (-1,2)

Azione 3,9 (+0,2) (nd)

Verdi/Sinistra 3,3 (-0,1) (-0,3)

Italia Viva 2,9 (=) (nd)

+Europa 2,4 (-0,1) (-0,4)

Italexit 1,9 (-0,1) (=)

Unione Popolare 1,3 (-0,1) (-0,1)

Noi Moderati 1,1 (+0,2) (+0,2).