Ultimi sondaggi politici: Forza Italia si rilancia, scatto M5s

Le difficoltà nel reperire le risorse per finanziare la Manovra, i sussulti dello spread e i tentativi caduti nel vuoto di trovare un accordo in Europa sull’emergenza migratoria, non sembrano scalfire il consenso del partito della premier Giorgia Meloni. Fratelli d’Italia rimane stabilmente in testa ai sondaggi e guadagna anche un +0,2% rispetto all’ultima rilevazione della Supermedia Youtrend/Agi attestandosi ad un soffio dal 29%. Invariati anche i rapporti di forza tra gli altri partiti, tra i quali c’è però chi fa registrare segnali di ripresa.

Il quadro politico

Mentre in piazza si scalda l’autunno degli scontri tra studenti e forze dell’ordine e vertenze sindacali, tutta l’attenzione del Governo è rivolta alla Legge di Bilancio e al dossier sull’emergenza migranti (qui avevamo parlato dei campanelli di allarme su spread e Btp che insinuano dubbi sulla fiducia accordata dai mercati al Governo Meloni). Al Consiglio europeo di Granada Giorgia Meloni non ha convinto i leader dei 27 Paesi membri sul Memorandum con la Tunisia che verrà rinviato di fatto all’ondata migratoria prevista per la prossima estate. Il presidente del Consiglio italiano cerca allora appoggio fuori dall’Unione europea cercando di tirare dentro al dibattito il premier britannico Rishi Sunak.

“Sono soddisfatta, siamo tutt’altro che isolati. La percezione e gli intenti dell’Europa in materia di immigrazione stanno evolvendo verso una linea più pragmatica, verso la tutela dei flussi legali” aveva detto Giorgia Meloni arrivando a Granada.

Nel frattempo all’interno della maggioranza Forza Italia fa registrare un rimbalzo nei consensi sotto la spinta probabilmente della convention di tre giorni a Paestum in ricordo del defunto fondatore Silvio Berlusconi. Alla morte dell’ex presidente del Consiglio il partito ha accusato il colpo, ma contestualmente ai giorni del meeting ha guadagnato un +0,3%, attestandosi al 7,2%.

Altro segnale di rilancio nelle ultime due settimane è arrivato anche da un partito dell’opposizione. Il Movimento Cinque Stelle ha registrato un +0,2% salendo al 16,7%, ma incassa segnali ancora più convincenti dalle intenzioni di voto tra gli under 30: secondo un sondaggio condotto da Quorum/Youtrend per SkyTg24, infatti, il partito guidato da Giuseppe Conte è il secondo nelle preferenze degli elettori tra i 18 e i 30 anni con il 17,1%, scavalcando il Partito democratico al 16,2% e dietro soltanto a Fratelli d’Italia che raggiunge il 29,2%. In questa speciale classifica seguono poi Lega (7,5%), Forza Italia (4%), e Alleanza Verdi/Sinistra (3,8%), Azione (3,7%). Se a votare fossero soltanto gli elettori sotto i 30 anni otterrebbero risultati significativi i partiti fuori dall’attuale Parlamento, come Unione Popolare e Democrazia Sovrana e Popolare, che raccoglierebbero rispettivamente il 3,1% e il 2,9%, ma anche Per l’Italia (2,2%).

I sondaggi

Di seguito tutte le percentuali dei partiti italiani con tra parentesi le variazioni rispetto agli ultimi sondaggi politici, che avevamo riportato qui, secondo i risultati della Supermedia Agi/Youtrend che calcola la media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto:

FdI 28,9% (+0,2)

Pd 19,7% (=)

M5S 16,7% (+0,2)

Lega 9,3% (+0,1)

Forza Italia 7,2% (+0,3)

Azione 3,9% (+0,1)

Verdi/Sinistra 3,4% (=)

Italia Viva 2,6% (-0,4)

+Europa 2,5% (+0,2)

Italexit 2,0% (+0,1)

Unione Popolare 1,4% (=)

Noi Moderati 0,8% (-0,3)

Qui di seguito invece i sondaggi sulle intenzioni di voto delle coalizioni:

Centrodestra 46,2% (+0,2)

Centrosinistra 25,6% (+0,2)

M5S 16,7% (+0,2)

Terzo Polo 6,5 (-0,3)

Italexit 2,0 (+0,1)

Altri 3,0 (-0,4)

Quest’ultima indagine Supermedia Agi/Youtrend include sondaggi realizzati dal 21 settembre al 2 ottobre, è stata effettuata il giorno 3 ottobre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Euromedia (data di pubblicazione: 3 ottobre), Ixe’ (3 ottobre), Piepoli (27 settembre), SWG (25 settembre e 2 ottobre) e Tecne’ (23, 25 e 30 settembre).