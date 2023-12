Sondaggi politici, chi scende e chi sale: Pd in calo, crollo del M5S

Giorgia Meloni tiene botta nei consensi, nonostante l’esplosione dei casi politici sulla fermata del Frecciarossa per il ministro Lollobrigida e il rinvio a giudizio del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, che vuole “spezzare le reni” al correntismo della magistratura, rievocando un linguaggio nostalgico del ventennio fascista. Se la coalizione di centrodestra regge nei sondaggi, a perdere terreno secondo la Supermerdia Agi/Youtrend sono i principali partiti di opposizione, con il Pd che continua a scendere nelle intenzioni di voto, toccando un nuovo record negativo nell’era della segreteria Schlein, e il Movimento cinque stelle che perde quasi un punto percentuale.

La classifica dei leader

Nella classifica dei leader politici italiani più apprezzati Giorgia Meloni rimane stabilmente in cima a quota 44%, anche registrando un leggero calo dello 0,1, secondo quanto rilevato dal sondaggio Dire-Tecné tra il 30 novembre e l’1 dicembre. Al secondo posto si piazza il segretario ‘pro tempore’ di Forza Italia Antonio Tajani con il 32,7%, poco sopra al presidente del M5S Giuseppe Conte al 31,2%, seguito a sua volta quasi a pari merito dalla segretaria del Pd, Elly Schlein, che fa segnare il 30% dei consensi. In coda alla classifica dil segretario della Lega, Matteo Salvini con il 29,3%.

Non per nulla il ministro delle Infrastrutture è quello che nelle ultime settimane sta scalpitando di più per recuperare terreno in vista delle elezioni europee. Una strategia che sembrerebbe pagare, almeno dal punto di vista del partito, visto che il Carroccio è l’unica forza politica a guadagnare consensi nelle ultime due settimane.

La tattica non piace però alla presidente del Consiglio, che ha richiamato all’ordine l’alleato, in un incontro chiarificatore nel quale ha chiesto a Salvini di fermare le bordate contro i vertici Ue.

A scanso di equivoci, guardando all’appuntamento elettorale in Europa del prossimo giugno, la leader della coalizione ha rassicurato sulla coesione della coalizione di Governo.

“La dinamica delle elezioni europee è molto più complessa: si può far parte di famiglie politiche europee differenti e governare molto bene in Italia e, dico di più, provare a governare insieme con un’Europa diversa dopo le prossime elezioni europee” ha dichiarato Giorgia Meloni in un punto stampa dopo la visita ad Artigiano in Fiera, spiegando che il centrodestra dovrebbe stare in Europa “con il perimetro che già conosciamo in Italia, un perimetro di centrodestra”.

I sondaggi

Di seguito tutte le percentuali dei partiti italiani con le variazioni tra parentesi rispetto alla Supermedia Agi/Youtrend del 23 novembre 2023, che calcola la media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto:

FdI 28,7% (=)

Pd 19,2% (-0,1)

M5S 15,6% (-0,9)

Lega 9,3% (+0,2)

Forza Italia 7,5% (-0,3)

Azione 3,8% (-0,2)

Verdi/Sinistra 3,4% (=)

Italia Viva 3,1% (=)

+Europa 2,6% (=)

Italexit 1,8% (-0,2)

Unione Popolare 1,5% (+0,3)

Noi Moderati 1,3% (+0,4)

Qui di seguito invece i sondaggi sulle intenzioni di voto delle coalizioni:

Centrodestra 46,7% (+0,2)

Centrosinistra 25,2% (-0,2)

M5S 15,6% (-0,9)

Terzo Polo 6,9% (-0,1)

Italexit 1,8% (-0,2)

Altri 3,8% (+1,2)

Quest’ultima indagine Supermedia Agi/Youtrend include sondaggi realizzati dal 23 novembre al 6 dicembre ed è stata effettuata il giorno 7 dicembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Eumetra (data di pubblicazione: 3 dicembre), Quorum (27 novembre e 4 dicembre), SWG (27 novembre e 4 dicembre) e Tecnè (25 novembre e 2 dicembre).