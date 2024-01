Sono stati resi noti i dati delle dichiarazione dei redditi dei ministri del governo italiano, diffusi dagli uffici di Camera e Senato. Sono quindi numeri ufficiali, che ci permettono oggi di scoprire chi guadagna di più e chi meno tra i rappresentanti in Parlamento.

Vediamo, nel dettaglio, cosa è emerso.

I redditi dei ministri del governo italiano

Le dichiarazione dei redditi dei ministri del governo italiano sono state analizzate da Repubblica, con un report ricco di nomi e numeri che ci ha permesso oggi di stilare una sorta di classifica sui ministri del governo italiano che guadagnano di più (e di meno) secondo gli introiti denunciati al Fisco nel precedente anno di imposta.

Si tratta quindi dei 730 del 2023, relativi al periodo di imposta 2022.

Stando a quanto emerso, ad avere il reddito maggiore è il titolare della Difesa, Guido Crosetto. Raffaele Fitto, agli affari europei, è quello invece che ha un reddito minore.

Chi sono i ministri che guadagnano di meno

Il ministro con il reddito più basso è Raffaele Fitto, responsabile del dicastero per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il PNRR, il quale ha dichiarato un reddito di 22.221 euro nel 2023. Poi c’è Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare che ha riportato un reddito pari a 49.993 euro annui. Cifra doppia rispetto a quest’ultimo invece per Eugenia Roccella. Il ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità nel 2022 ha guadagnato 70.896 euro.

Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale ha guadagnato invece 76.748 euro nel 2022.

Infine, sotto i 100mila euro, ci sono i redditi dichiarati dal ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo (con 99.052 euro), il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini (con 99.699 euro) e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti (con 99.761 euro).

Chi sono i ministri che hanno guadagnato di più

Tra i ministri con il reddito maggiore, sopra i 100 mila euro annui dichiarati nel 2023, ci sono:

Luca Ciriani , ministro per i rapporti con il Parlamento, con un reddito di 100.391 euro ;

, ministro per i rapporti con il Parlamento, con un reddito di ; Francesco Lollobrigida , ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, con un reddito di 101.108 euro ;

, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, con un reddito di ; Alessandra Locatelli , ministra per le Disabilità, con un reddito di 102.039 euro ;

, ministra per le Disabilità, con un reddito di ; Anna Maria Bernini , ministra dell’Università e della Ricerca, con un reddito di 122.651 euro ;

, ministra dell’Università e della Ricerca, con un reddito di ; Adolfo Urso , ministro delle Imprese e del Made in Italy, con un reddito di 124.261 euro ;

, ministro delle Imprese e del Made in Italy, con un reddito di ; Gilberto Pichetto Fratin , ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, con un reddito di 140.252 euro ;

, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, con un reddito di ; Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, con un reddito di 145.054 euro.

A seguire ci sono:

Matteo Piantedosi , Il ministro dell’Interno, con 163.892 euro ;

, Il ministro dell’Interno, con ; Andrea Abodi , ministro dello Sport e i Giovani, con 165.563 euro ;

, ministro dello Sport e i Giovani, con ; Gennaro Sangiuliano , ministro della Cultura , con 174.630 euro ;

, ministro della Cultura , con ; Carlo Nordio , ministro della Giustizia, con 209.793 euro ;

, ministro della Giustizia, con ; Orazio Schillaci , ministro della Salute, con 227.345 euro ;

, ministro della Salute, con ; Marina Elvira Calderone , ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, con 232.003 euro ;

, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, con ; Maria Elisabetta Alberti Casellati , ministro per le Riforme istituzionali, con 235.056 euro ;

, ministro per le Riforme istituzionali, con ; Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione, con 262.370 euro.

Quanto ha guadagnato Giorgia Meloni

I dati resi disponibili da Camera e Senato hanno permesso anche di risalire al reddito di Giorgia Meloni, che nella dichiarazione dei redditi 2023 ha dichiarato di aver guadagnato 293.531 euro.

Si tratta di uno dei redditi più alti tra i rappresentanti del governo, tuttavia, c’è chi l’ha superata.

I ministri con i redditi più alti della Premier

In cime alla classifica dei ministri con il reddito più alto, maggiore pure a quello della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ci sono:

il ministro del Turismo Daniela Santanchè, con i suoi 298.638 euro dichiarati nel 2o23;

dichiarati nel 2o23; e il ministro della Difesa Guido Crosetto con una cifra quattro volte superiore alla premier, ovvero 895.588 euro dichiarati nel 2023.