Poteva essere una tragedia, invece è un giallo: fra i 274 feriti della notte di Capodanno c’è anche un ragazzo di 31 anni, colpito dalla pistola dell’onorevole Emanuele Pozzolo. Lui ammette di essere il proprietario dell’arma, ma nega di avere premuto il grilletto.

Emanuele Pozzolo e il colpo di pistola: chi ha sparato?

“Confermo che il colpo di pistola, da me detenuta regolarmente, che ha ferito uno dei partecipanti alla festa è partito accidentalmente, ma non sono stato io a sparare“, scrive il deputato di Fratelli d’Italia in una nota.

Spiegazione che cozza con quanto pubblicato sui social dal diretto interessato nel 2015, all’indomani dell’ennesima sparatoria negli Usa: “Per Obama è sempre colpa delle armi. Eppure io non ho mai visto una pistola sparare da sola“, scrisse Pozzolo all’indomani della strage in Oregon.

Questa la ricostruzione: il fatto è avvenuto presso la pro loco di Rosazza, in provincia di Biella. Una trentina gli invitati, fra i quali il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e la sorella Francesca, sindaca del paesino. La serata prevedeva un menu da 35 euro. Emanuele Pozzolo però non ha cenato presso la pro loco: il parlamentare ha accolto il nuovo anno in famiglia e poi ha raggiunto gli altri per un brindisi.

A un certo punto Pozzolo avrebbe estratto la mini-pistola, una North American arms LR22, per mostrarla a qualcuno. Improvvisamente è partito un colpo che è andato a colpire la gamba di un giovane di 31 anni, genero di un membro della scorta del sottosegretario Delmastro.

Il ferito sta bene: dopo le cure del caso presso l’ospedale più vicino, ha ricevuto una prognosi di 10 giorni ed è stato dimesso. Ma poteva anche scapparci il morto: qualche centimetro più in là e il proiettile avrebbe colpito l’arteria femorale, scrive il Fatto Quotidiano. Il giornale scrive anche che il politico è stato sottoposto allo stub (l’analisi dei residui di polvere da sparo sulla mano), ma ha invece opposto l’immunità parlamentare, che lo protegge da perquisizioni personali, quando gli hanno chiesto di consegnare i vestiti.

Secondo quanto emerso, Pozzolo sarebbe stato ascoltato in caserma dall’una del mattino alle 9. Ora i carabinieri starebbero valutando se formulare un’ipotesi di accusa. Se l’esponente FdI venisse indagato aumenterebbe l’imbarazzo per il governo Meloni.

Chi è Emanuele Pozzolo

Pozzolo ha 38 anni, è di Vercelli e rappresenta la nuova leva di Fratelli d’Italia. Ha una laurea in Giurisprudenza e prima di entrare in Parlamento per il suo primo mandato nel 2022 era consulente legale. Prima di aderire a Fratelli d’Italia militava in Azione Giovani, con un’incursione nella Lega Nord (nel 2004 venne eletto consigliere comunale indipendente a Vercelli). Oggi fa parte della commissione per gli Affari esteri e comunitari.

La pistola di Emanuele Pozzolo

La North American arms LR22 è una mini-pistola da borsetta. Le armerie la descrivono come un oggetto ideale come seconda arma da difesa personale. Qualcuno l’acquista come pezzo da collezione. Si trova in vendita presso le armerie a un prezzo fra che oscilla fra i 350 e i 500 euro. Monta cartucce calibro 22 long rifle, il cui proiettile ha un diametro poco sotto gli 0,6 centimetri.

Opposizioni all’attacco

Le opposizioni hanno immediatamente chiesto le dimissioni di Emanuele Pozzolo. Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana parla di una vicenda degna di un “film di terz’ordine”. Debora Serracchiani del Pd commenta dicendo che “in un Paese normale ci si dimette per molto meno”.