ANSA Sondaggi politici, Fratelli d'Italia perde lo 0,5% mentre Vannacci incassa il+0,9%.

Gli ultimi sondaggi elettorali mostrano come Fratelli d’Italia perda consenso: il partito della premier Giorgia Meloni cede il -0,5% andando al 27,8%.

Il Partito Democratico di Elly Schlein è fermo al 21,4% e il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte rallenta del -0,1% andando al 12,8%.

Ultimissimi sondaggi politici, chi è in vantaggio

I dati in basso mostrano le ultime rilevazioni dei sondaggi elettorali. Si evidenzia chi ottiene consenso e chi lo perde nel confronto tra i partiti guidati dai leader italiani secondo l’ultima rilevazione YouTrend per Agi per 25 giugno 2026 (con variazione rispetto all’11 giugno).

Cioè: Giorgia Meloni (FdI), Matteo Salvini (Lega), Elly Schlein (Pd), Giuseppe Conte (M5S), Antonio Tajani (FI), Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli (Avs), Matteo Renzi (Italia Viva), Roberto Vannacci (Futuro Nazionale), Riccardo Magi (+Europa), Carlo Calenda (Azione) e Maurizio Lupi (Noi Moderati), eccetera.

Fratelli d’Italia – 27,8% (-0,5%);

Partito Democratico – 21,4% (=);

Movimento 5 Stelle – 12,8% (-0,1%);

Forza Italia – 8,0% (=);

Alleanza Verdi Sinistra – 6,6% (+0,1%);

Lega – 6,2% (-0,5%);

Futuro Nazionale – 5,3% (+0,9%);

Azione – 3,2% (+0,3%);

Italia Viva – 2,3% (-0,1%);

+Europa – 1,4% (=);

Partito Liberal Democratico – 1,4% (nuovo);*

Noi Moderati – 1,1% (-0,1%).

* Non rilevato da Eumetra, Swg e Tecnè.

Nota metodologica

La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dall’11 al 24 giugno, è stata effettuata il giorno 25 giugno sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Emg (data di pubblicazione 19 giugno), Eumetra (18 giugno), Piepoli (18 giugno), Swg (15 e 22 giugno), Tecnè (13 e 20 giugno) e Youtrend (18 giugno). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale sondaggipoliticoelettorali.it.

Lo stato della politica italiana

I partiti conservatori accusano il colpo: l’ex generale Roberto Vannacci ha eroso consenso a destra e continua a cannoneggiare la maggioranza accusandola di avere tradito i valori tradizionali della destra. L’unica tregua, in un profluvio di dichiarazioni critiche, si è vista in occasione dell’ennesima frizione fra Trump e Meloni (“Lei voleva fare una foto con me, mi ha fatto pena”): Vannacci ha difeso a spada tratta la premier, in quanto rappresentante dell’intera Italia.

Per il resto, Avs ha superato la Lega, FN continua a tallonare il Carroccio, Azione è sopra la soglia di sbarramento del 3% e, se lo volesse, potrebbe correre in solitaria senza cercare alleanze. Debutta nella Supermedia il Partito Liberal Democratico di Luigi Marattin, una formazione centrista aperta al mercato, europeista, pro Ucraina e pro nucleare. Il nuovo arrivato nei sondaggi sorpassa Noi Moderati di Maurizio Lupi, partito alleato del Governo.

Le coalizioni politiche oggi

Per quanto riguarda le coalizioni politiche, il campo progressista al completo (cioè con Renzi e Magi) è avanti rispetto alla formazione base del centrodestra (Meloni, Tajani, Salvini, Lupi). Ma l’aggiunta di Vannacci, ove dovesse trovarsi la quadra sulprogramma, farebbe schizzare i conservatori in testa col 48,4% delle preferenze. Qui di seguito tutte le possibili alchimie politiche.

La situazione fra i conservatori:

centrodestra senza FN – 43,1%;

centrodestra con FN – 48,4%.

La situazione fra i progressisti:

campo largo senza IV e +E – 40,8%;

campo largo con IV e +E – 44,5%.

La situazione fra i centristi (Azione insieme a Partito Liberal Democratico):