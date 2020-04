Italiaonline, la web company tra tecnologia e innovazione

editato in: da

E-mail, motori di ricerca, advertising e contenuti, ma anche formazione, gaming ed e-commerce. Ecco come sta evolvendo Italiaonline, la prima web company italiana

Italiaonline è un’azienda che offre contenuti e servizi alle grandi società e alle piccole e medie imprese che vogliono crescere nel digitale. Ma non solo: tra le offerte di Italiaonline ci sono anche la posta elettronica, le community e i portali di ricerca.

Italiaonline si configura come una realtà capace di incontrare tanto gli interessi degli imprenditori quanto quelli dei lettori del web: un alleato nel processo di digitalizzazione e un punto di riferimento per l’utenza consumer.

Una società in continua evoluzione, ma con in mente sempre un unico obiettivo. Italiaonline vuole consolidare la leadership italiana nel mercato del digital advertising per grandi account e nei servizi di marketing locale in modo da essere un valido supporto ad aziende e imprese per assicurare loro una corretta presenza online, attraverso un mix vincente di creatività e tecnologia, esperienza e innovazione.

Ma entriamo nel dettaglio, quali sono le attività dell’azienda? Quali le ultime novità?

Italiaonline: brand e servizi

E-mail provider, concessionaria di pubblicità sul web e agenzia di comunicazione, motore di ricerca, fornitore di news e dei servizi di webmail, Italiaonline si muove nel digitale a 360°.

Ogni giorno infatti, i portali di Italiaonline sono al servizio del pubblico del web con contenuti e notizie dall’Italia e dal mondo grazie a portali generalisti e verticali.

Virgilio e Libero.it sono i punti di riferimento per i servizi di webmail, search, chat e community, che hanno anche approfondimenti su settori specifici, come tecnologia, motori, sport e news.

sono i punti di riferimento per i servizi di webmail, search, chat e community, che hanno anche approfondimenti su settori specifici, come tecnologia, motori, sport e news. PagineGialle , PagineBianche e Tuttocittà.it sono i siti dove poter trovare imprese, esercizi commerciali e professionisti. I luoghi dedicati alla ricerca di informazioni utili per la vita quotidiana.

, e sono i siti dove poter trovare imprese, esercizi commerciali e professionisti. I luoghi dedicati alla ricerca di informazioni utili per la vita quotidiana. DiLei , SiViaggia e Buonissimo sono i portali dedicati alla bellezza, alla salute, al benessere e ai viaggi, allo stare insieme con gusto e passione, sempre al passo con le ultime tendenze.

, e sono i portali dedicati alla bellezza, alla salute, al benessere e ai viaggi, allo stare insieme con gusto e passione, sempre al passo con le ultime tendenze. QuiFinanza è il sito dedicato alla finanza, con contenuti pratici per rendere accessibile a tutti gli appassionati il mondo dell’economia.

è il sito dedicato alla finanza, con contenuti pratici per rendere accessibile a tutti gli appassionati il mondo dell’economia. superEva è il sito con argomenti scelti esclusivamente sulla base delle tendenze SEO e social.

Questi portali garantiscono agli utenti ampi e variegati approfondimenti e, allo stesso tempo, assicurano alle aziende clienti una comunicazione mirata e specifica per diverse tipologie di target selezionato.

Italiaonline offre molteplici soluzioni in grado di rispondere alle esigenze delle aziende che vogliono prendere parte al processo di digitalizzazione.

Per farlo, si avvale di una fitta rete di oltre 660 consulenti radicati su tutto il territorio italiano, che permettono a Italiaonline di avvicinarsi alle grandi società e alle PMI per costruire insieme la loro presenza online. A partire dall’ascolto e dalla comprensione delle esigenze e delle necessità delle aziende, Italiaonline con i suoi agenti digitali riesce a definire la strategia più adatta a raggiungere gli obiettivi prefissati, attraverso un ventaglio di prodotti integrato sull’intera catena di servizi digitali:

realizzazione e manutenzione di un sito web ;

; ottimizzazione SEO ;

; verifica e gestione della presenza online ;

; definizione di un media plan multicanale ;

; diffusione di campagne pubblicitarie ;

; monitoraggio e reportistica.

Quali sono i risultati di Italiaonline

La presenza in diversi settori rende Italiaonline il primo gruppo digitale italiano e i risultati ottenuti dall’azienda lo evidenziano: sono 4,8 milioni di utenti unici* che navigano ogni giorno sulle sue web property, di cui 3,3 milioni da mobile.

4 Miliardi di Impressions mensili

63% Market reach *

4 Milioni di Account e-mail **

222 Mila aziende clienti

* Fonte: Audiweb View 2.0, powered by Nielsen, TDA DAUs luglio 2019

** Fonte: Audiweb View 2.0, powered by Nielsen, TDA MAUs luglio 2019

Le ultime novità di Italiaonline

Come partner e fornitore di riferimento per il panorama digital, Italiaonline è un’azienda sempre aggiornata sulle ultime novità del settore e si confronta con esse in prima persona.

Il principale impegno portato avanti dall’azienda riguarda la formazione delle imprese. A partire dal 2019 è stata creata a Torino la Digital Factory, una “nuova fabbrica” digitale con l’obiettivo di aiutare le aziende nel processo di digitalizzazione favorendo la crescita di professionisti. La Digital Factory, realizzata grazie alla collaborazione di Italiaonline e della Regione Piemonte, vuole dare l’opportunità a coloro che fanno domanda di partecipare a corsi di formazione specialistica per acquisire competenze digitali.

In quest’ottica si inserisce anche il sostegno di Italiaonline all’educazione digitale delle scuole. Questa collaborazione ha portato alla creazione di aule informatiche con PC desktop e tablet che docenti e ragazzi possono utilizzare nelle attività quotidiane per il loro percorso di formazione culturale e digitale.

Dalle grandi società agli istituti di istruzione, dagli adulti ai bambini, l’impegno di Italiaonline si rivolge a un pubblico vasto ed eterogeneo. Ed è proprio verso questo ampio target che l’azienda si è orientata quando ha lanciato le skill di Virgilio su Amazon Alexa. I servizi vocali e il voice sono sempre più diffusi e Italiaonline ha deciso così di stabilire la sua presenza anche su questi dispositivi per fornire agli utenti contenuti utili e rilevanti in materia di scienza, natura, storia, curiosità e modi di dire.

A chi cerca intrattenimento, invece, Italiaonline offre due categorie di gaming grazie al nuovo servizio LiberoGioco: le scommesse sportive, dal calcio, al basket fino alla Formula 1 e altri sport, e i giochi di sorte, come giochi di intrattenimento leggero, popolari in rete, arricchiti da giochi di lotteria su base numerica. Inoltre, il gaming di Italiaonline tocca anche il mondo dei casual games e hyper casual games, grazie a “LiberoFun” e “Hole Time!”, che si adattano a chi ricerca momenti di svago e intrattenimento in mobilità.

Lo scopo dell’entrata di Italiaonline nel mercato del gaming è quello di andare incontro alle esigenze degli utenti, ampliando il segmento consumer, per offrire servizi di alta qualità, con particolare attenzione al gioco responsabile.

“Italiaonline e ci guadagni online”

Alle fine del 2019 è stata lanciata una nuova campagna pubblicitaria di Italiaonline. Lo spot in onda su TV, radio e social media è stato ideato e realizzato dall’agenzia KleinRusso e prodotto da Enormous Films.

Mentre i quattro musicisti protagonisti dello spot cantano un divertente jingle, lo scenario intorno a loro cambia: fabbriche, ristoranti, barbieri e negozi sono i soggetti ai quali si rivolge lo spot, le PMI, la vera ossatura del Paese.

In un modo allegro e coinvolgente, Italiaonline vuole ricordare ancora una volta qual è la sua missione: supportare le imprese a crescere nel digitale, perché la presenza online è fondamentale non solo per il business e per la diffusione della visibilità online di un prodotto o un servizio, ma soprattutto per la formazione personale e lo sviluppo di tutta la società.

Italiaonline e gli e-commerce

In mondo sempre più interconnesso e sempre più online, è cambiato anche il modo di fare acquisti: infatti, gli utenti si informano e comprano sul web e il settore dell’e-commerce è in crescita rapida e costante.

Italiaonline supporta le aziende anche in questo percorso, aiutandole a cogliere le opportunità che l’e-commerce può aprire per accrescere il proprio business, partendo dalla creazione di un sito web dedicato che sia:

personalizzato in base alle esigenze del cliente;

in base alle esigenze del cliente; fruibile su desktop e mobile , per garantire agli utenti un flusso di navigazione semplice;

, per garantire agli utenti un flusso di navigazione semplice; integrato con siti di comparazione prezzi e marketplace.

Tra questi ultimi, Italiaonline ha stipulato un accordo di collaborazione con Alibaba.com, la piattaforma globale di riferimento per l’e-commerce B2B, per favorire l’esportazione del Made in Italy delle aziende italiane in modalità 100% digitale. Con questa operazione Italiaonline vuole creare nuovo valore per i clienti, accompagnandoli, in diversi mercati nei quali potersi affermare.

Grazie a questa connessione, le PMI italiane possono entrare in contatto con acquirenti di tutto il mondo e avranno la possibilità di essere guidate nel loro sviluppo digitale anche all’estero. Con una presenza in più di 190 Paesi, con 18 milioni di buyers e contenuti tradotti in 16 lingue, Alibaba mette a disposizione delle aziende visibilità e sviluppo del business che, grazie a Italiaonline, potranno sfruttare per ampliare i propri sbocchi commerciali.

Sempre in ambito e-commerce, Italiaonline ha stretto una partnership anche con Nexi, la PayTech leader nel mercato dei pagamenti digitali in Italia, che con la sua tecnologia connette banche, punti vendita e cittadini, con lo scopo di rendere digitale ogni pagamento.

L’accordo prevede l’integrazione di XPay nelle soluzioni e-commerce di Italiaonline. In questo modo, le imprese che sceglieranno di utilizzare Italiaonline per il proprio e-store avranno a disposizione anche la soluzione di Nexi per accettare pagamenti, adeguata ai protocolli 3D Secure 2.0 e dotata di una modalità di utilizzo semplice e integrabile con i propri gestionali. Un pacchetto “chiavi in mano” per agevolare le piccole e medie imprese a entrare nel mondo del commercio elettronico e a crescere nel digitale.