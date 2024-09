Italiaonline, una semestrale di forte crescita

Fonte: Ufficio Stampa Roberto Giacchi, Ceo Italiaonline

Italiaonline S.p.A. annuncia i risultati finanziari del primo semestre 2024, approvati dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 7 agosto. I dati evidenziano una crescita solida e una gestione efficace delle risorse finanziarie, a conferma della propria leadership nei servizi e nelle soluzioni digitali per le aziende ed i privati.

I ricavi sono pari a 143,4 milioni di euro, in aumento di 7,8 milioni di euro rispetto al primo semestre 2023 (+5,7%). Di questi, i ricavi da servizi digitali sono pari a 139,1 milioni di euro, in aumento di 9,1 milioni di euro rispetto al 2023 (+7%). Un ottimo risultato, trainato principalmente dai servizi Web & Media (+4,1 milioni di euro ovvero +4,8%) e dal settore Publishing & ADV (+4,6 milioni di euro ovvero +12,3%).

L’EBITDA ha registrato un incremento di 4,5 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2023, con un aumento del 26,9%, grazie alla crescita dei ricavi e alla riduzione dei costi. Un incremento significativo che si riflette anche a livello di Risultato Netto per 3,2 milioni di euro.

La maggiore profittabilità e il miglioramento nella gestione del capitale circolante hanno consentito di migliorare la Posizione Finanziaria Netta che raggiunge i -73,4 milioni di euro rispetto i -79,7 milioni di euro nel primo semestre 2023, con un miglioramento del 7,9% ovvero 6,3 milioni di euro3.

I risultati del primo semestre 2024 evidenziano la capacità di sviluppare il business digitale in ogni mercato in cui Italiaonline è player, dal Publishing alle soluzioni digitali per piccole come per grandi aziende, fino alle online directories che da cartacee si sono trasformate in prodotto digitale e marketplace. La crescita del primo semestre 2024 è il punto di partenza per una conferma dei risultati positivi anche a fine anno e per una Italiaonline sempre più attenta alle opportunità di crescita e merger & acquisition.